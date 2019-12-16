В России может подорожать мед

По прогнозу экспертов «РЭУ Аналитика» (Российский экономический университет им. Плеханова), в 2020 году потребительские цены на мед могут увеличиться в диапазоне 25-50%. Кроме того, они предупреждают о возможном ухудшении качества продукции и распространении фальсифицированного и контрафактного меда. Среди причин — холодное лето и массовая гибель пчел в разных регионах страны, что привело к снижению производства, говорится в публикации РЭУ.

Однако президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов уверен, что беспокоиться о дефиците меда не стоит, так как у нас много запасов с прошлого года, и качество меда при правильном хранении не ухудшается. По его мнению, причина роста цен на мед в том, что на рынке появилось много посредников, скупающих мед у пасечников для перепродажи. Причем они поднимают цену на 200-300%, рассказал Бутов «Агроинвестору».

«Пока мэром Москвы был Юрий Лужков, в городе проводилось много медовых ярмарок, на которых только пчеловоды-товаропроизводители имели право продавать свою продукцию, поэтому и качество, и цена были гарантированы, — говорит он. — Сейчас место производителей стали занимать перекупщики, в итоге мы периодически сталкиваемся с жалобами со стороны потребителей на качество меда».

Летом из-за неконтролируемого применения пестицидов погибло около 1,5% от общего количества пчел, в основном пострадали мелкие хозяйства, которые не смогли вовремя перенести свои ульи, продолжает Бутов. Для сравнения, от болезней ежегодно гибнет 15-20% пчел, приводит данные он. «Поэтому разговоры об ущербе пчеловодческой отрасли, нанесенном гибелью пчел из-за обработки полей, сильно преувеличены, — уверен он. — Возможно, масштаб проблемы раздувается специально, чтобы поднять цены на мед и стимулировать пчеловодов закупать новые дорогостоящие препараты для защиты насекомых, эффективность которых не доказана».

Сообщения о массовой гибели пчел в ряде регионов стали поступать в начале лета 2019 года. Согласно выводам Минсельхоза, причиной стало несоблюдение сельхозпроизводителями правил и норм применения пестицидов, а также несвоевременное оповещение пчеловодов о предстоящих обработках полей.

«Наша пасека в Святогорово (Московская область), расположена вдали от каких-либо сельскохозяйственных угодий, обрабатываемых агрохимикатами. Массовой гибели пчел в 2019 году у нас не было. За зимовку в 2018 году погибло около 10% пчел — это стандартное значение», — рассказывает директор по сбыту компании «Раздолье» Эмилия Зеер. Также она соглашается с Бутовым, что не видит причин для паники из-за гибели 1,5% пчелосемей из-за пестицидов. Правда, меда в этом году компания действительно собрала на 30% меньше, чем в 2018-м, однако это связано с дождливым летом и поздним высаживанием медоносов, продолжает Зеер. «На объемах продаж это не сказалось, так как у нас остались запасы меда урожая 2018 года и по качеству он даже лучше, чем собранный в 2019-м», — отмечает она. По ее словам, компания прогнозирует увеличение цен на мед на уровне 5-10%.

Также Бутов обращает внимание, что сейчас Минсельхоз активно призывает производителей меда выходить на экспорт, однако он уверен, что в приоритете должно быть развитие культуры потребления меда внутри страны. «Потребление меда в России сегодня составляет 500 г на человека в год, для сравнения, в Германии ежегодно потребляется 6 кг, — обращает внимание он. — Если мы хотим, чтобы следующие поколения росли здоровыми, необходимо увеличивать популярность меда среди населения».