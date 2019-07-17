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Регионы
Ущерб от гибели пчел может составить триллион рублей
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
17 июля 2019
По оценке Национальной ассоциации пчеловодов, в этом году речь идет о гибели 60% пчелосемей
Минсельхоз до 30 июля намерен проанализировать сложившуюся ситуацию
Фото: Pixabay

Из-за массовой гибели пчел в ряде регионов этим летом Россия может потерять больше 1 трлн руб., заявил президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Альфир Маннапов. «Если посмотреть на подсчеты экономистов, то Россия на сегодняшний день, по скромным подсчетам, может потерять 1 трлн руб.», — сказал он на экспертном совещании на площадке комитета Госдумы по природным ресурсам.

Позже в беседе с журналистами Маннапов уточнил, что подсчеты делались исходя из того, что в России могут погибнуть около 60% пчел, передает ТАСС. При этом речь идет не только о потерях производителей меда, но и тех фермеров, которые выращивают агрокультуры, требующие опыления для урожая. «По этим итогам, при уничтожении 30% пчел, мы теряем 0,5 трлн рублей. А если, как сейчас, идет гибель 60% пчел, мы теряем 1 трлн руб.», — сказал Маннапов.

На совещании глава Союза пчеловодов Алтайского край Сергей Тастан выразил уверенность, что массовая гибель пчел произошла из-за применения пестицидов. По его словам, из-за бесконтрольного использования химикатов, в том числе китайского производства, земля уничтожается, и это видно по многим сельхозкультурам. В связи с этим Тастан предложил вернуть Россельхознадзору полномочия по контролю производства и оборота пестицидов и другой агрохимической продукции. По итогам совещания в Госдуме депутаты приняли решение направить обращения в Минсельхоз, Минприроды и ряд других ведомств, также парламентарии попросили Генпрокуратуру разобраться в причинах массовой гибели пчел, сообщает «Интерфакс».

Минсельхоз, в свою очередь, назвал преждевременными заявления об объемах потерь. Согласно заявлению министерства, оно ждет от регионов информацию о сложившейся ситуации и до 30 июля планирует завершить ее анализ. После этого будут разработаны соответствующие предложения. «Вопрос о компенсации вреда, причиненного имуществу граждан в результате нарушения действующего законодательства в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, может быть решен в судебном порядке путем привлечения к ответственности лиц, виновных в правонарушении», — добавила пресс-служба министерства.

Ранее Россельхознадзор назвал причиной гибели пчел бесконтрольное применение пестицидов. Как заявила в конце прошлой недели представитель службы, начиная с 2011 года, когда у ведомства практически изъяли полномочия по надзору в этой сфере, производство, применение хранение, реализация пестицидов и агрохимикатов не контролируется. В связи с этим Россельхознадзор призвал вернуть Минсельхозу полномочия по надзору над применением агрохимикатов в этой сфере.

Минэкономразвития сочло вывод Россельхознадзора, что причина гибели пчел кроется исключительно в бесконтрольном использовании пестицидов, «однобоким и преждевременным». Как пояснила пресс-служба министерства, полномочия по контролю после 2011 года не исчезли, а были распределены между несколькими ведомствами, в том числе и Россельхознадзором. В самом министерстве связывают возникновение проблем с обращением пестицидов и агрохимикатов не с отсутствием полномочий у Россельхознадзора, а с «отсутствием необходимого урегулирования вопросов применения (использования) пестицидов и агрохимикатов». «Для защиты пчеловодства от негативного воздействия пестицидов в первую очередь необходима координирующая и организационная работа, позволяющая собрать информацию с предприятий, применяющих пестициды, и передать ее пчеловодам», — указано в сообщении Минэкономразвития.

Ранее в целом ряде регионов была зафиксирована массовая гибель пчел. В частности, такие случаи отмечены в Удмуртии, Мордовии, Татарстане, Башкирии,  Марий Эл, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Смоленской, Московской, Курской, Удбяновской областях, в Ставропольском, Краснодарском, Алтайском краях. Региональные аграрные ведомства предварительно причиной этого называли химическую обработку посевов агрокультур. Как ранее рассказывал «Агроинвестору» президент Национальный союз пчеловодов Арнольд Бутов, согласно санитарным правилам и нормам, при обработке полей их владельцы должны оповестить население приближенных районов об использовании пестицидов, однако это не делается. 9 июля Минсельхоз России рекомендовал аграрным органам власти регионов принять организационные и практические меры по предотвращению гибели пчел, а также ознакомить аграриев и пчеловодов с действующим законодательством в части применения пестицидов.

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