В России массово гибнут пчелы

С начала лета в Национальный союз пчеловодов поступило множество обращений из-за массовой гибели пчел, на эту проблему жалуются пчеловоды Центрального и Приволжского федеральных округов — лидеры отрасли пчеловодства, рассказал «Агроинвестору» президент союза Арнольд Бутов. «Пчелы массово гибнут в Мордовии, также массовая гибель зафиксирована на северо-востоке Воронежской области, аналогичная ситуация в Рязанской, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Московской, Липецкой областях, в Ставропольском и Краснодарском краях и др.», — перечисляет он.



В Курской области известно о гибели пчел в 10 районах. Специалисты ветеринарной службы региона признают, что пчеловодам области нанесен огромный ущерб — в некоторых хозяйствах пасечники лишились 75% пчелосемей. Согласно предварительным результатам экспертизы, насекомые погибли из-за фосфорорганических соединений, которые применяли при обработке полей от вредителей. «Врио главы региона Роман Старовойт потребовал, чтобы фермеры предупреждали власти о предстоящих сельхозработах с использованием ядохимикатов», — говорит Бутов. Сейчас на сайте областной администрации создан раздел, где публикуется оперативная информация о проведении в хозяйствах химических обработок посевов.



В Марий Эл жалобы пчеловодов стали поступать с конца июня, республиканский комитет ветеринарии зафиксировал массовую гибель пчел в пяти районах. Образцы почвы и погибших насекомых направлены для лабораторных исследований в Казань. На пасеках Татарстана также наблюдается мор пчел. По информации Минсельхоза региона, это связано с химическими обработками посевов агрокультур. Глава ведомства Марат Ахметов напомнил, что применение пестицидов регламентируется законодательством и призвал аграриев более ответственно относиться к их использованию и заранее предупреждать о предстоящих обработках полей.



В соседней Удмуртии управление ветеринарии выясняет причины гибели пчел в четырех районах. Глава республиканского Минсельхозпрода Ольга Абрамова оценила гибель на уровне 0,3% от всего поголовья пчел в регионе, отметив, что «катастрофы вселенского масштаба нет», и ситуация стандартна, сообщает «Интерфакс-Поволжье». Также она уточнила, что предполагаемой причиной массовой гибели пчел являются ядохимикаты, которыми обрабатывают растения, и усомнилась в том, что информирование сельхозпроизводителями о планах использования пестицидов дает эффект, поскольку нет гарантии, что все пчеловоды будут в курсе этого.



В Башкирии также выявлена массовая гибель пчел в семи районах. По словам замминистра сельского хозяйства республики Ревнера Байтуллина, предварительная причина — применение средств защиты растений на рапсе. Он также заметил, что часто растениеводы просто не знают, что вблизи их полей располагаются пасеки и не могут предупредить пчеловодов. В ведомстве создана рабочая группа, которая анализирует ситуацию. Ранее стало известно, что Башкирия планирует направить на развитие пчеловодства 1,1 млрд руб.



Согласно санитарным правилам и нормам, при обработке полей их владельцы должны оповестить население приближенных районов об использовании пестицидов, однако это не делается, говорит Бутов. При этом он обращает внимание, что виновные в нарушении законодательства в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами обязаны полностью возместить вред, причиненный здоровью и имуществу граждан. «Надеемся, что государство примет меры, чтобы разобраться в происходящем, не оставит пчеловодов в беде и окажет материальную помощь», — добавляет он.



Пчеловод из Рязанской области Иван Воюкин говорит, что после недавней обработки полей вблизи пасеки у него погибли все пчелы. «Сейчас мы планируем требовать компенсации ущерба через суд. Пчел нам приходится разводить заново. Этот процесс займет больше года», — рассказал он «Агроинвестору». Воюкин также добавляет, что кроме нарушений правил обработки полей пестицидами развитию пчеловодства препятствует увеличение в некоторых регионах посевов крестоцветных, в основном рапса, а также подсолнечника. Мед от этих растений очень быстро кристаллизуется, в результате пчелам может не хватить зимних запасов, и они погибают, сетует пчеловод. Кроме того, пчелы погибают из-за природных катаклизмов и болезней.



В этом году Россия может потерять половину пчел, прогнозирует отраслевой союз. Снижение численности пчелосемей ведет к сокращению объема производства товарного меда, а также ухудшению социальной ситуации на селе. «Если пчелосемьи многих владельцев пасек не выживут, то из сел могут уехать последние жители», — сетует Бутов. Кроме того, из-за гибели пчел сокращаются опыляемые территории, что негативно влияет на растениеводство.



По словам Бутова, чтобы предотвратить подобные ситуации Минсельхоз рекомендует заранее формировать график обработки полей и информировать пчеловодов. «Самих пасечников агроведомство советует включить в единый реестр, в котором будет указано местоположение стационарных и выездных пасек и который обязательно станут доводить до глав сельхозпредприятий», — добавляет он.

