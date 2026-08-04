Цены производителей на индейку в 2026 году выросли на 8-10%

Спрос на мясо индейки в России продолжает расти

В 2026 году отпускные цены производителей на мясо индейки в среднем увеличились на 8-10%, что соответствует общему уровню инфляции (годовая инфляция в июне — 6,02%). Об этом «Агроинвестору» сообщил исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ) Анатолий Вельматов. «На рост цены мяса индейки прежде всего повлияли следующие факторы: общий рост себестоимости продукции, цены на товары-субституты (курица, свинина), а также возросший внутренний спрос, в том числе со стороны мясопереработчиков», — говорит Вельматов. По его словам, себестоимость мяса индейки растет, так как идет инфляция затрат по всем направлениям (рост стоимости кормов, энергии, ГСМ, биозащиты, трудовых ресурсов, логистики и прочих затрат). Естественно, цены на мясо индейки по мере увеличения себестоимости повышаются, говорит глава НАПИ.



При этом внутренний спрос на индейку увеличился как в рознице, так и в общественном питании, в том числе школьном, а также у переработчиков, продолжает он. Ежегодный рост спроса на индейку в России оценивается на уровне 15%, говорят в НАПИ. «Розничные цены на мясо индейки формируются торговыми сетями, которые самостоятельно устанавливают торговые надбавки», — отметил эксперт. Также Вельматов напомнил, что в 2025 году российские индейководы произвели 453 тыс. т мяса индейки в убойном весе. В целом прогноз производства мяса индейки на текущий год благоприятный — ожидается увеличение производства до 470 тыс. т. Также, по его словам, продолжает развиваться экспорт индейководческой продукции. Предприятия поставляют за рубеж в основном то, что не пользуется спросом на внутреннем рынке.



В то же время при существенном росте производства отечественного инкубационного яйца индеек сохраняется дефицит племенного материала, вызванный ухудшением эпизоотической ситуации в странах-основных поставщиках (Канада, Германия, Франция). В текущем году ситуация, связанная с общемировым дефицитом, дополнительно усложнилась, что привело к снижению планов наращивания производства в первом квартале. По предварительной оценке, рост производства мяса индейки за январь-июнь 2026-го по сравнению с аналогичным периодом 2025-го составил 0,7-0,8%. В то же время с июня текущего года ситуация с обеспеченностью инкубационным яйцом улучшилась. Сегодня индейководческие предприятия работают с полной загрузкой, запасы продукции на складах производителей в последние месяцы практически отсутствуют, заключил Вельматов.



Ранее «Агроинвестор» сообщал, что производство мяса птицы в России продолжает снижаться. Так, в июне оно составило 526,8 тыс. т, что на 5,8% меньше, чем год назад, следует из данных Росстата. По словам президента Agrifood Strategies Альберта Давлеева, нынешний выпуск мяса птицы объясняется перепроизводством прошлого года в условиях ограниченной возможности для сбыта «излишков», писал «Коммерсантъ».



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