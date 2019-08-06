Алексей Гордеев: 40 тысяч пчелосемей погибли от пестицидов

По данным на конец июля, около 40 тыс. пчелосемей или чуть менее 1,5% от их общего количества на территории России погибли в этом году в ряде регионов. Об этом заявил вице-премьер Алексей Гордеев на совещании, посвященном вопросам регулирования и развития отрасли пчеловодства, сообщает пресс-служба замглавы правительства. Для предотвращения подобных ситуаций в будущем он потребовал «принять меры срочного характера», а также «определить, насколько действующее отраслевое законодательство эффективно».



Сообщения о массовой гибели пчел в ряде регионов стали поступать в начале лета 2019 года. Согласно выводам Минсельхоза, причиной стало несоблюдение сельхозпроизводителями правил и норм применения пестицидов, а также несвоевременное оповещение пчеловодов о предстоящих обработках полей. В связи с этим Гордеев поручил до 1 сентября представить в правительство предложения по совершенствованию госконтроля за безопасным обращением пестицидов и агрохимикатов в сельхозпроизводстве и отрасли пчеловодства.



Как отмечает пресс-служба Гордеева, одной из мер по наведению порядка в сфере оборота пестицидов может стать увеличение существующих штрафов, а также регламентация сроков обработки конкретных сельхозкультур и процесса информирования об этом населения. Вице-премьер подчеркнул, что сложившаяся практика оповещения в региональных газетах путем разового объявления в начале сезона о применении пестицидов противоречит действующему законодательству, которое предписывает оповещать пчеловодов в срок за три дня до начала обработки агрокультур. Во многих районах газеты выходят раз в неделю, а где-то не выходят совсем, поэтому необходимо узаконить источники информации, которые будут ежедневно обновлять сведения о применении пестицидов. Такими ресурсами, по предложению вице-премьера, могут стать официальные сайты органов местного самоуправления. Минэкономразвития и Минсельхозу совместно с другими профильными ведомствами поручено проанализировать практику применения законодательства, регулирующего оборот пестицидов, и деятельность органов госконтроля в этой сфере.



Также для обеспечения эффективного взаимодействия аграриев с пчеловодами Минсельхоз предложил создать единую базу данных по учету пасек в регионах и провести их паспортизацию за счет государства. Как сообщает пресс-служба Минсельхоза, это предложение одобрили участники совещания. Гордеев поручил Минсельхозу до 1 сентября внести в правительство предложения по определению методики создания единого реестра пчеловодов на основании регистрации паспортов пасек, а также по регламенту информирования пчеловодов о применении агрохимикатов на полях и увеличению штрафов за несоблюдение регламента. Кроме того, Минсельхозу поручено усилить взаимодействие с отраслевыми союзами и ассоциациями для выработки мер по защите пчеловодческих хозяйств, а также рекомендаций регионам по компенсационным мерам.



Согласно официальным данным, массовая гибель пчел зафиксирована в 25 регионах. В 20 из них сейчас рассматривается возможность компенсации ущерба пасечникам. По словам первого замминистра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова, в частности, в Липецкой и Курской областях уже приняты решения о возмещении ущерба. Так, в соответствии с распоряжением врио губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, за гибель одной пчелосемьи владельцы пасек получат от 3150-3500 руб. из резервного фонда. В Башкирии в рамках региональной программы развития пчеловодства предусмотрено субсидирование затрат до 50% на приобретение пчелиных пакетов и пчеловодного инвентаря. В Алтайском крае, Татарстане и Ульяновской области меры господдержки на восстановление пчелосемей находятся в стадии разработки.

