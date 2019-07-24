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Аналитика
Минсельхоз предложил передать Россельхознадзору контроль за пестицидами
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
24 июля 2019
К 19 июля, по официальным данным, погибло 1,3% пчелосемей
Гибель пчел в этом году зафиксирована в 25 регионах России
Фото: Pixabay

Минсельхоз подготовил законопроект о наделении Россельхознадзора функциями по обеспечению контроля за применением пестицидов при выращивании сельхозкультур в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аграрного ведомства. «В целях обеспечения государственного контроля за безопасным применением пестицидов, в том числе для медоносных пчел, министерством подготовлен к внесению в правительство законопроект, которым предлагается в полном объеме наделить Россельхознадзор полномочиями по осуществлению такого контроля», — сообщило министерство.

Представитель Минсельхоза уточнил «Агроинвестору», что данная инициатива пока существует в виде предложения, которое будет обсуждаться с заинтересованными органами власти, текста законопроекта еще нет. Поэтому предположить возможные сроки вступления предлагаемых нововведений в силу представитель ведомства затруднился.

Полномочия по надзору применения агрохимикатов по инициативе Минэкономразвития были практически в полном объеме изъяты у Россельхознадзора в 2011 году «и в дальнейшем никому не переданы», ранее рассказывала представитель службы Юлия Мелано. По ее словам, контроль над пестицидами и агрохимикатами в плодовоовощной продукции проводит сегодня только Роспотребнадзор — тогда, когда продукция «фактически реализуется на прилавках». Пресс-служба Минэкономразвития позднее отметила, что полномочия не были полностью изъяты у Россельхознадзора, а были распределены между несколькими ведомствами, среди которых и Россельхознадзор. Как пояснял глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев 16 июля на экспертном совещании в нижней палате парламента, влияние агрохимикатов на природу сейчас контролирует Минприроды, продукцию на полках — Роспотребнадзор, а Россельхознадзор отвечает за продукцию животного происхождения.

Сообщения о массовой гибели пчел в ряде регионов стали поступать с начала лета 2019 года. Как рассказывал «Агроинвестору» президент Национального союза пчеловодов Арнольд Бутов, на эту проблему жалуются пчеловоды Центрального и Приволжского федеральных округов
— лидеры отрасли пчеловодства. Передачу Россельхознадзору всех полномочий по контролю за пестицидами союз полностью поддерживает, сказал «Агроинвестору» президент организации Арнольд Бутов. «Это дает надежду, что ситуация, сложившаяся в этом году, больше не повторится. После того, как у Россельхознадзора эти функции забрали, данная сфера фактически осталась без контроля», — подтверждает Бутов. Еще с советских времен действуют инструкции и нормативные документы, которые предусматривают оповещение о применении химикатов на полях, однако они не выполняются, сетует Бутов. «Наша позиция — должны быть планы обработки растений от вредителей на целый год, чтобы пчеловоды могли заранее убрать пчел или закрыть их на время», — добавил он.

Ранее Национальная ассоциация пчеловодов и переработчиков пчелопродукции оценила, что может погибнуть до 60% пчелосемей, а  ущерб составить более 1 трлн руб. с учетом гибели агрокультур, требующих опыления для урожая. Федеральный научный центр пчеловодства оценивает ущерб в сумму более 2 млрд руб.: по его данным, обработка полей инсектицидами высокого класса опасности стала причиной гибели около 80 тыс. пчелиных семей в 25 регионах России.

Минсельхоз в свою очередь заявляет, что рисков снижения урожайности сельхозкультур из-за гибели пчел нет. «На 19 июля погибло 1,3% пчелосемей от их общего количества в Российской Федерации. В связи с этим в настоящее время риски сокращения урожайности сельскохозяйственных культур отсутствуют», — оценила пресс-служба министерства. В Татарстане погибло более 5 тыс. пчелосемей или около 2% от их общего количества, сообщил ТАСС гендиректор управления аквакультуры и пчеловодства республики Фаиз Динмухаметов. По его словам, пчелы начали гибнуть, когда воздух в регионе прогрелся до 25-27 градусов и оптимальные условия для развития вредителей совпали с периодом цветения рапса. Как рассказала во вторник на совещании с пчеловодами министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольга Абрамова, химикаты в этом году использовались аграриями такие же, как и в прошлом, однако применялись они для обработки рапса и других агрокультур «до пяти-семи раз». «В прежние годы мы с вами обрабатывали один-два раза, этого было достаточно», — приводит слова Абрамовой «Интерфакс».

Как отмечает Минсельхоз России, пчелы гибнут преимущественно на незарегистрированных пасеках, которые бесконтрольно размещаются на сельскохозяйственных угодьях. Особую опасность для людей, а также для насекомых и животных представляют, по мнению Россельхознадзора, химические авиаобработки сельскохозяйственных полей: ни объемы применения пестицидов, ни качество этих препаратов не проверяются государством. Юлия Мелано заявляла, что отсутствие у ведомства полномочий также повышает и риск попадания на рынок России контрафактных и запрещенных химикатов, которые в большом количестве производятся в Азии.

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