Россельхознадзору вернут полномочия по контролю за обращением пестицидов и агрохимикатов

Усиление контроля может помочь в борьбе с контрафактом и фальсификатом «Август»

Россельхознадзор может снова получить полномочия по надзору за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами. Соответствующий законопроект, разработанный Минсельхозом, Госдума приняла в первом чтении. Предполагается, что документ вступит в силу в январе следующего года. Вносимые в законодательство изменения призваны противодействовать ввозу, реализации и применению контрафактных пестицидов и агрохимикатов, наносящих ущерб АПК, природе и здоровью людей.



Авторы документа отмечают, что ведомство проводило надзор за безопасным обращением пестицидов и агрохимии до августа 2011 года, затем Россельхознадзор лишили этих полномочий, при этом они не были никому переданы. Служба предупреждала, что при отсутствии контроля в продажу может поступать потенциально опасная продукция. Сейчас Роспотребнадзор отслеживает лишь содержание пестицидов в плодовоовощной продукции, но на деле при обнаружении небезопасных овощей и фруктов их иногда даже не успевают снять с реализации.



Законопроект также предлагает установить, что обязательные требования к безопасности пестицидов и агрохимикатов и формам оценки их соответствия обязательным требованиям будет установлена международными договорами России, правом Евразийского экономического союза и российским законодательством. Кроме того, ввоз этой продукции в нашу страну будет возможен только через специализированные пункты пропуска, которые определит правительство.



Важность последнего пункта отмечает гендиректор «Щелково Агрохим» Салис Каракотов. Он рассказал «Агроинвестору», что сейчас наблюдается ввоз препаратов якобы одного происхождения, согласно регистрации, но на самом деле они могут поставляться от любых компаний в Китае. По его мнению, большую пользу принесет организация контроля соответствия происхождения товара по документам и того, что реально импортируется, как это делает Россельхознадзор при поставке, например, молочной продукции или семян. «Если будут контролировать импорт на входе и будет четко установленное число пунктов пересечения границы, то будет наведен порядок с контрафактом и в подделками», — считает Каракотов. Заместитель генерального директора фирмы «Август» по общим вопросам Владимир Алгинин отметил, что сейчас есть еще одна проблема — появление на рынке незарегистрированных продуктов и товаров второго класса, запрещенных для применения, особенно остро ситуация видна на рынке продукции для ЛПХ.



Каракотов говорит, что пока неясно, как повлияет на рынок возвращение полномочий Россельхознадзору. По его мнению, может произойти как улучшение положения, так и ухудшение. «В какой-то части это улучшит рынок: с точки зрения регулирования, отсечения контрафакта, соблюдения соответствия зарегистрированных продуктов их реальному происхождению и содержанию, — рассуждает он. — С другой стороны, если деятельность ведомства будет сопровождаться избыточным администрированием, например, аналитическим контролем ввозимого сырья для внутреннего производства и увеличением времени таможенной очистки, то это несколько ухудшит ситуацию». Тем не менее, он добавляет, что любой контроль, касающийся продуктов — это положительное явление.



Рынок пестицидов и агрохимикатов в России растет — объем продаж ХСЗР в последние 10 лет ежегодно увеличивается на 11%, что почти в четыре раза выше темпов среднемирового роста, отмечают аналитики компании «Август». При этом доля контрафактных пестицидов составляет от 15% до 30% всего оборота, 85-90% всех подделок ввозятся в страны ЕАЭС из Китая и Индии. «Пестициды в силу своей высокой биологической активности представляют потенциальную опасность для человека и окружающей среды. Поддельные пестициды представляют еще более серьезную угрозу, — приводит слова Алгинина пресс-служба «Августа». — Остаточные количества контрафактных пестицидов в пище представляют опасность для здоровья человека. Некачественные пестициды наносят урон сельскохозяйственным культурам, причем последствия могут сказываться на посевах в течение нескольких лет».



Минсельхоз начал разрабатывать законопроект о возвращении полномочий Россельхознадзору после того, как в 2019 году в некоторых регионах была зафиксирована массовая гибель пчел, которая была связана с несоблюдением норм применения пестицидов и с несвоевременным оповещением пчеловодов о предстоящих обработках полей. Тогда погибло около 40 тыс. пчелосемей или чуть менее 1,5% от их общего количества на территории России. По оценке мировых ученых, в целом численность пчелиных семей в мире за последние 10 лет уменьшилась на 15 млн. В России их количество сократилось с 4,3 млн в 1991 году до 3,5 млн в 2017-м. В 2018—2019 годах ситуация еще больше усугубилась: в 30 регионах страны отмечалась массовая гибель пчел, что привело к сокращению их численности до 3,09 млн семей.

