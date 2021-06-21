Урожай винограда может превысить прошлогодний

В прошлом году урожай винограда составил около 682 тысяч тонн Pixabay

Урожай винограда в этом году может увеличиться. По мнению директора Национального института виноградарства и виноделия «Магарач» (Крым) Владимира Лиховского, прирост может составить 15-20% по сравнению с прошлым неурожайным годом, сообщает ТАСС. Причиной этого эксперт назвал обильные дожди, прошедшие в Крыму на этой неделе.



Лиховский добавил, что приведенный показатель — это среднестатистическая вероятность, есть еще ряд факторов, которые могут повлиять на валовой сбор. Например, дожди могли сказаться на цветении винограда или спровоцировать развитие болезней. По мнению Лиховского, серьезную роль будет играть погода последующих месяцев — вплоть до сбора урожая.



В начале июня Минсельхоз США сообщал, что производство столового винограда в России может незначительно уменьшиться до 23 тыс. т из-за засухи в некоторых регионах. Кроме того, инвесторы по-прежнему предпочитают вкладывать деньги в производство винограда для производства вина.



В прошлом году урожай винограда, по данным Росстата, составил около 682 тыс. т — примерно на уровне 2019-го (678 тыс. т). В 2020-м году в разных регионах виноградники пострадали из-за различных неблагоприятных условий: заморозков, малого количества осадков, позднего наступления тепла. Крупнейшими производителями винограда являются Дагестан и Краснодарский край (примерно по 208 тыс. т в прошлом году), а также Крым (около 100 тыс. т).



Президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович сказал «Агроинвестору», что в этом году ожидается хороший урожай винограда, как технического, так и столового. «Он должен быть примерно на уровне прошлого года. Если будет засуха, урожай уменьшится на 20-30%, но это никто не может предугадать. Если в Крыму будут обильные дожди, то урожай увеличится на 15-20%», — прокомментировал он.



Попович отметил, что в этом году плохо складывается ситуация с закладкой новых виноградников. «Закладываем мало, потому что есть определенные сложности с покупкой саженцев за рубежом, а своих недостаточно. Стоит отметить, что интерес инвесторов к отрасли повысился после принятия закона о виноградарстве и виноделии в июне прошлого года», — рассказал он. Согласно документу, вином теперь может называться только то, которое производится из винограда, российским вином — из отечественного винограда. Производители, выпускающие продукцию из импортных виноматериалов, должны называть ее «винным напитком». Закон призван бороться с контрафактной и фальсифицированной продукцией.



В апреле ТАСС со ссылкой на заявление министра сельского хозяйства Крыма Андрея Рюмшина сообщал, что местные предприятия, занимающиеся выращиванием винограда, в 2021 году планируют собрать около 100 тыс. т винограда. Площадь виноградников в плодоносящем возрасте в Крыму составляет 16,79 тыс. га, говорил Рюмшин. По его словам, хозяйства региона продолжают закладку новых виноградников. В 2021 году молодые виноградники планируют заложить компании «Наш Крым», «Завод марочных вин Коктебель», «Крымские виноградники» и «Солнечная Долина».

