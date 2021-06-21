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Премия «Агроинвестор года - 2021»

Компании

Концерн «Покровский» инвестирует в производство фундука

Вложения в проект составят около 1 млрд рублей

Елена Максимова

| Агроинвестор |

В перспективе площадь ореховой рощи достигнет тысячи гектаров
Pixabay
В перспективе площадь ореховой рощи достигнет тысячи гектаров
Pixabay

Концерн «Покровский» продолжает реализацию масштабного проекта по выращиванию фундука в Краснодарском крае. В течение двух лет общая площадь ореховой рощи будет расширена с 260 га до 550 га, инвестиции составят более 500 млн руб., сообщила компания. «Мы уверены, что в рамках программы по импортозамещению фундук — одна из самых перспективных сельскохозяйственных культур, — комментирует управляющий Лабинской группой концерна Евгений Тимошенко. — Уже сейчас мы видим, что производство фундука дает довольно высокую рентабельность по сравнению с другими направлениями АПК».

Еще 250 млн руб. группа компаний вложит в организацию капельного орошения сада фундука. Инвестиции будут направлены на строительство водозаборного сооружения, прокладку магистрального трубопровода и установку капельного полива на площади 543 га. «По сравнению с другими типами орошения капельный полив — гораздо менее энергозатратная технология, которая позволяет не только в несколько раз уменьшить расход воды, но и существенно повысить урожайность — на 30-50% в зависимости от сорта. В среднем вложения в разработку и строительство системы капельного орошения окупаются за 1,5-2 года», — добавляет Тимошенко.

Первые саженцы ореховой рощи «Покровский» высадил в 2016 году на площади 61 га. Перед запуском нового направления агробизнеса концерн провел маркетинговое исследование, чтобы оценить перспективы этой ниши в сельском хозяйстве. «По результатам исследования мы пришли к выводу, что промышленное производство орехоплодной продукции в России развито очень слабо, 95% этой продукции импортируется из других стран. При этом спрос на орехи стабильно растет, рассказал Тимошенко «Агроинвестору». — Мы провели анализ своих почв и климата в регионе, выяснили, что условия оптимальны для выращивания фундука, просчитали предварительно экономику и приняли решение о запуске масштабного проекта — закладке в течение нескольких лет ореховой рощи на площади 1 тыс. га».

Производство фундука в России — очень перспективная ниша, которая сейчас почти не занята, уверены специалист «Покровского». Однако это довольно сложное направление, которое требует значительных долгосрочных инвестиций. До 2024 года включительно концерн направит на реализацию проекта 1 млрд руб., срок выхода проекта на окупаемость составит 8-10 лет.

В 2020 году площадь ореховой рощи составила 260 га, тогда же был собран первый урожай — 2,5 т орехов, которые были расфасованы в полиэтиленовую пленку на Каневском распределительном центре (входит в концерн «Покровский») и реализованы через торговую сеть «ВкусВилл». «Плановая урожайность, которую мы рассчитываем получать после выхода ореховой рощи на полную мощность, составляет 3 т с гектара. Также в перспективе планируем запустить на базе своего РЦ переработку орехов — лущение, обжарку, фасовку и продажу готового продукта», — делится Тимошенко.

«В России закладывается не так много ореховых садов — на моей памяти в последние годы их закладывали на Северном Кавказе и в Калининграде. И полагаю, что примерно через два года внутреннее производство увеличится», — сказал «Агроинвестору» президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин. В целом, перспективы производства орехов в России есть, считает он: мы сейчас сильно зависим от их поставок из-за рубежа, но после девальвации рубля импортировать орехи стало очень дорого. «Особенно высокий спрос на орехи у производителей кондитерской продукции, соответственно, рост цен на них увеличивает и стоимость кондитерской продукции», — рассуждает Муханин. При этом в ряде регионов вполне подходящие условия для производства фундука, миндаля, грецкого ореха.

Объем потребления орехов в России стабильно растет: в 2020 году он составил 45,2 тыс. т, увеличившись более чем в два раза к уровню 2015-го, отмечает руководитель проектов компании «НЭО Центр» Екатерина Михалева. В структуре потребления большая часть приходится на грецкий орех. «Вместе с увеличением потребления наблюдается активный рост импорта в Россию», — добавляет эксперт.

Так, ввоз грецких орехов вырос в 8,2 раза: с 759 т в 2016-м до 6230 т в 2020-м. Ключевые поставщики грецкого ореха в Россию — Китай (2,4 тыс. т) и Украина (1,79 тыс. т). Наибольший рост показали поставки грецкого ореха в Россию из Китая (с 20 т в 2016-м до 2389 т в 2020-м). В стоимостном выражении импорт грецкого ореха в Россию также увеличился — с $5,9 млн в 2016-м до $28,4 млн в прошлом году. Ввоз фундука, по данным «НЭО Центра», за четыре года увеличился в 1,8 раза и в прошлом году составил 14,1 тыс. т. Ключевые поставщики — Азербайджан (8,4 тыс. т) и Турция (3,4 тыс. т). В стоимостном выражении импорт фундука вырос с $53 млн до $81 млн. Поставки кешью за тот же период увеличились с 5,1 тыс. т до 10,8 тыс. т, в прошлом году импорт достиг $45 млн. «Кешью не выращивается в России, тогда как грецкий орех и фундук выращиваются на Юге и Северном Кавказе», — добавляет Михалева. По ее словам, сложности развития производства орехов связаны с климатическими условиями (есть риски неурожая) и долгим сроком выхода на плодоношение (пять-семь лет после посадки саженцев). «Основная сложность в том, что орехоплодные культуры начинают плодоносить только через четыре-пять лет после посадки, поэтому без поддержки со стороны государства интерес инвесторов к наращиванию внутреннего производства орехов ощутимо повышаться не будет», — считает Муханин.

По данным Росстата, в прошлом году валовой сбор орехоплодных культур в России составил 20,6 тыс. т против 19,7 тыс. т в 2019-м. Регионами-лидерами по производству орехов являются Краснодарский край (5,5 тыс. т), Ростовская область (3,6 тыс. т) и Ставропольский край (2,9 тыс. т).

Елена Максимова 

Агроинвестор
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