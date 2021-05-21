Концерн «Покровский» выплатил первый купон по биржевым облигациям

М. Стулов

20 мая ГК «Концерн „Покровский“» в полном объеме выплатила первый купон по трехлетним документарным процентным облигациям (КПокров1Р1). Общий размер выплаченных доходов составил 24,31 млн руб. На одну облигацию номиналом 1000 руб. выплачено 24,31 руб. Денежные средства на обеспечение выплаты по купону были переведены в Национальный расчетный депозитарий (НРД) еще в середине апреля

Облигации одного из крупнейших сельхозпроизводителей России ГК «Концерн „Покровский“» были размещены в феврале 2021 года. Эмитентом в рамках группы выступило ОАО «Агрофирма-племзавод „Победа“» при поручительстве еще четырех компаний холдинга. Ставка купона установлена на уровне 9,75% годовых, выплаты будут производиться ежеквартально. Объем выпуска облигаций составил 1 млрд руб. Для ГК «Концерн „Покровский“» текущий выпуск облигаций стал дебютным на долговом рынке, а также первым в рамках текущей облигационной программы.



По данным финансовой службы концерна, выручка облигационной группы — эмитента ОАО «Агрофирма-племзавод „Победа“» и четырех компаний-поручителей — в 1 квартале 2021 года превысила 1,6 млрд руб., увеличившись по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 58%. Чистая прибыль выросла за тот же период на 209%, составив почти 450 млн руб. Показатель EBITDA облигационной группы на 01.04.2021 также продемонстрировал положительную динамику — рост на 54% до 2,82 млрд руб.



«Выпуск облигаций означает для концерна выход на качественно иной уровень открытости и публичности, а также повышает его инвестиционную привлекательность. Позволить себе данный инструмент финансирования могут только компании с высоким кредитом доверия, — отмечает директор по агробизнесу ГК «Концерн „Покровский“» Станислав Кашуба. — Основную часть средств, полученных от размещения облигаций, мы направим на модернизацию и развитие входящих в группу компаний предприятий — сахарных заводов, элеваторов, свиноводческих и животноводческих хозяйств, обновление парка сельскохозяйственной техники, приобретение земельных участков. Фактически все эти проекты уже реализуются за счет собственных средств, привлеченные на фондовом рынке заимствования позволят нам ускорить сроки их реализации и расширить перечень инвестиционных направлений концерна».



Напомним, что в 2021 году ГК «Концерн „Покровский“» планирует инвестировать в развитие агробизнеса 3 млрд руб. На обновление технического парка будет направлено 1,3 млрд руб., на расширение земельного банка — 1 млрд, на реконструкцию сахарных заводов и животноводческих комплексов — еще 500 млн. Также холдинг планирует увеличить на 1000 га площадь орошаемых земель. 303 дополнительных гектара уже введено под орошение — в хозяйстве ОАО «Агрофирма-племзавод „Победа“».

