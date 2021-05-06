Концерн «Покровский» в 2021 году инвестирует 3 млрд рублей в развитие агробизнеса

Концерн «Покровский»

Основные средства компания направит на обновление и модернизацию парка техники

Концерн «Покровский» - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции на юге России — продолжает реализацию масштабной программы развития и модернизации своих предприятий. В 2021 году на эти цели компания потратит 3 млрд рублей. На обновление технического парка будет направлено 1,3 млрд рублей, на расширение земельного банка — 1 млрд, на реконструкцию сахарных заводов и животноводческих комплексов — еще 500 млн. Также агрохолдинг планирует увеличить на 1000 га площадь орошаемых земель.



«В 2021 году мы планируем существенно нарастить основные производственные показатели, — отмечает директор по агробизнесу концерна «Покровский» Станислав Кашуба. — Например, площадь сева озимой пшеницы превысила 105 тыс. га, что позволит нам получить урожай около 750 тыс. т. Расширены посевные площади и под другими сельскохозяйственными культурами — ячменем, кукурузой, подсолнечником. В связи с ожидаемым спадом производства сахарной свеклы мы на треть, до 28,5 тыс. га, увеличили посевные площади под этой культурой и планируем собрать в 2021 году рекордный урожай — 1,5 млн т сахарной свеклы. Это позволит концерну обеспечить сахарные заводы собственным сырьем и снизить зависимость от волатильности цен на рынке».



В 2020 году концерн «Покровский» продемонстрировал существенный рост основных финансовых показателей: выручка компании составила 34 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась на 87% до 5,5 млрд, EBITDA - на 44% до 9,4 млрд. Большую часть прибыли концерн направляет на капитализацию бизнеса и инвестиции, выплаты дивидендов за последние пять лет не превышают 10%. В 2021 году в связи с расширением посевных площадей и внедрением новых технологий компания планирует собрать хороший урожай и увеличить выручку до 37,5 млрд рублей.



Ежегодно концерн «Покровский» инвестирует значительные средства в расширение своего земельного банка, а также в обновление парка сельскохозяйственной техники. За четыре месяца 2021 года компания вложила в приобретение земельных активов уже 400 млн рублей, а в целом до конца года направит на эти цели около 1 млрд рублей. Инвестиции в модернизацию технического парка составят 1,3 млрд рублей.



В планах концерна «Покровский» - продолжить реализацию проектов, направленных на внедрение новых цифровых технологий. В числе первых на юге агрохолдинг протестирует беспилотные технологии для сельскохозяйственного транспорта. Систему автономного управления комбайнами от компании Cognitive Agro Pilot начнут внедрять в 2021 году в преддверии уборочного периода. А в весенней посевной кампании этого года концерн впервые использует дроны для обработки полей. «Новые технологии помогают нам достигать высоких результатов и повышать эффективность производства, поэтому мы ежегодно направляем на их внедрение весомые суммы инвестиций», — резюмирует Станислав Кашуба.

