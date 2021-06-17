разделы

реклама

журналы

USD

72.534 (0,00%)

EUR

86.526 (-0,49%)

MOEX

3813.01 (-0,44%)

BRENT

74.13 (-0,35%)

Пшеница

654 (-1,30%)

Сахар

17.04 (-0,06%)

USD

72.534 (0,00%)

EUR

86.526 (-0,49%)

MOEX

3813.01 (-0,44%)

BRENT

74.13 (-0,35%)

Пшеница

654 (-1,30%)

Сахар

17.04 (-0,06%)

USD

72.534 (0,00%)

EUR

86.526 (-0,49%)

MOEX

3813.01 (-0,44%)

BRENT

74.13 (-0,35%)

Пшеница

654 (-1,30%)

Сахар

17.04 (-0,06%)

USD

72.534 (0,00%)

EUR

86.526 (-0,49%)

MOEX

3813.01 (-0,44%)

BRENT

74.13 (-0,35%)

Пшеница

654 (-1,30%)

Сахар

17.04 (-0,06%)

USD

72.534 (0,00%)

EUR

86.526 (-0,49%)

MOEX

3813.01 (-0,44%)

BRENT

74.13 (-0,35%)

Пшеница

654 (-1,30%)

Сахар

17.04 (-0,06%)

Спецпроект "Защитим пчел вместе"

Аналитика

Минсельхоз: Россия обеспечит себя фруктами и ягодами на 60% к 2027 году

К 2025 году их производство должно удвоиться

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

В этом году урожай фруктов и ягод прогнозируется выше прошлогоднего
Pixabay
В этом году урожай фруктов и ягод прогнозируется выше прошлогоднего
Pixabay

Россия сможет достичь показателей по самообеспеченности плодами и ягодами, предусмотренных Доктриной продовольственной безопасности, к 2027 году. Об этом в ходе итогового заседания Коллегии Минсельхоза сказал глава ведомства Дмитрий Патрушев. Он напомнил, что планка по обеспеченности установлена на уровне 60%, а по итогам 2020 года этот показатель составил около 41%. Министр добавил, что к 2025 году производство плодов и ягод в товарном секторе должно удвоиться — по этому направлению, согласно поручению президента, ведомство реализует отдельную «дорожную карту».

Ранее Минсельхоз США оценил, что производство яблок в России уменьшится на 240 тыс. т до 1,5 млн т из-за весенних заморозков и града. При этом импорт сократится до 615 тыс. т из-за снижения поставок из Молдовы и Сербии.

По словам директора Плодоовощного союза Михаила Глушкова, в прошлом году в России собрали около 1,1 млн т товарных яблок, в этом году, по прогнозу Минсельхоза России, урожай составит 1,6 млн т, союз оценивает потенциал сбора в 1,5 млн т, и производство растет, а не снижается. Такую же оценку «Агроинвестору» озвучил президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин. Россия ежегодно увеличивает урожай яблок примерно на 250 тыс. т, добавил он.

По оценке Плодоовощного союза, в прошлом году самообеспеченность России яблоками составила 65%. Ассоциация садоводов считает, что показатель ниже — около 50%, если исходить из рекомендованных Минздравом норм потребления. Если же равняться на норму потребления, рекомендованную в Европе и США, которая составляет 100 кг на человека в год, то мы обеспечены лишь на 30%, говорил Муханин. Чтобы выйти на необходимый уровень самообеспеченности, российским садоводам необходимо выращивать 3,3 млн т яблок в год.

По прогнозу компании «Технологии Роста», урожай ягод в этом году должен быть выше прошлогоднего, так как на Юге и в Центре не было возвратных заморозков. В прошлом году валовый сбор товарных ягод составил около 22 тыс. т, основными производителями по-прежнему остаются хозяйства населения с урожаем 660 тыс. т. В этом году сбор может составить 24 тыс. т и 670-680 тыс. т соответственно, рассказывала «Агроинвестору» гендиректор компании Тамара Решетникова. При этом каждый год товарное производство, которое меньше зависит от погодных условий, будет расти: в 2022-м сбор может составить не менее 25-26 тыс. т.

Екатерина Шокурова 

Агроинвестор
Ринкон

Агроконсалтинг

Новый проект «Агроинвестора» и «Ринкон Менеджмент»

Оставить заявку
Загрузка...

рекомендации

"Агроинвестор" №06, июнь 2021

Журнал

"Агроинвестор" №06, июнь 2021
«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2021

Журнал

«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2021
Купить или сэкономить. Потребительские предпочтения изменились, но серьезного падения спроса не отмечается

«Агроинвестор»

Купить или сэкономить. Потребительские предпочтения изменились, но серьезного падения спроса не отмечается
Пора прощупать почву. Какие меры помогают сохранить и повысить плодородие

«Агроинвестор»

Пора прощупать почву. Какие меры помогают сохранить и повысить плодородие
В капкане прогресса. Бесконечная гонка за новыми технологиями способна привести производителей техники к разорению

«Агротехника и технологии»

В капкане прогресса. Бесконечная гонка за новыми технологиями способна привести производителей техники к разорению