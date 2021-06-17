Минсельхоз: Россия обеспечит себя фруктами и ягодами на 60% к 2027 году

В этом году урожай фруктов и ягод прогнозируется выше прошлогоднего Pixabay

Россия сможет достичь показателей по самообеспеченности плодами и ягодами, предусмотренных Доктриной продовольственной безопасности, к 2027 году. Об этом в ходе итогового заседания Коллегии Минсельхоза сказал глава ведомства Дмитрий Патрушев. Он напомнил, что планка по обеспеченности установлена на уровне 60%, а по итогам 2020 года этот показатель составил около 41%. Министр добавил, что к 2025 году производство плодов и ягод в товарном секторе должно удвоиться — по этому направлению, согласно поручению президента, ведомство реализует отдельную «дорожную карту».



Ранее Минсельхоз США оценил, что производство яблок в России уменьшится на 240 тыс. т до 1,5 млн т из-за весенних заморозков и града. При этом импорт сократится до 615 тыс. т из-за снижения поставок из Молдовы и Сербии.



По словам директора Плодоовощного союза Михаила Глушкова, в прошлом году в России собрали около 1,1 млн т товарных яблок, в этом году, по прогнозу Минсельхоза России, урожай составит 1,6 млн т, союз оценивает потенциал сбора в 1,5 млн т, и производство растет, а не снижается. Такую же оценку «Агроинвестору» озвучил президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин. Россия ежегодно увеличивает урожай яблок примерно на 250 тыс. т, добавил он.



По оценке Плодоовощного союза, в прошлом году самообеспеченность России яблоками составила 65%. Ассоциация садоводов считает, что показатель ниже — около 50%, если исходить из рекомендованных Минздравом норм потребления. Если же равняться на норму потребления, рекомендованную в Европе и США, которая составляет 100 кг на человека в год, то мы обеспечены лишь на 30%, говорил Муханин. Чтобы выйти на необходимый уровень самообеспеченности, российским садоводам необходимо выращивать 3,3 млн т яблок в год.



По прогнозу компании «Технологии Роста», урожай ягод в этом году должен быть выше прошлогоднего, так как на Юге и в Центре не было возвратных заморозков. В прошлом году валовый сбор товарных ягод составил около 22 тыс. т, основными производителями по-прежнему остаются хозяйства населения с урожаем 660 тыс. т. В этом году сбор может составить 24 тыс. т и 670-680 тыс. т соответственно, рассказывала «Агроинвестору» гендиректор компании Тамара Решетникова. При этом каждый год товарное производство, которое меньше зависит от погодных условий, будет расти: в 2022-м сбор может составить не менее 25-26 тыс. т.

