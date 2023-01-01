Производство мяса достигло рекордных 11,7 млн тонн

Главным достижением отрасли в прошлом году стало рекордное потребление мяса Ю. Эйвазова

Главным событием для российской мясной отрасли в 2022 году стало рекордное в новейшей истории производство мяса: по предварительной оценке Национальной мясной ассоциации (НМА), оно составило 11,7 млн т, рассказал «Агроинвестору» глава ассоциации Сергей Юшин. «Это результат совместной работы государства и бизнеса по созданию современной, конкурентоспособной и устойчивой отрасли мясного животноводства», — подчеркнул он.



В 2023 году исполняется 20 лет с тех пор, как Россия для стимулирования и привлечения инвестиций в мясное животноводство впервые ввела меры таможенно-тарифного регулирования в виде ввозных квот на мясо, напомнил Юшин. «Это был первый сигнал того, что государство обратило серьезное внимание на обеспечение доходности мясной отрасли и снижение зависимости от импорта, которая на тот момент по мясу птицы достигала 70% и 40% — по свинине и говядине», — отметил он.



В прошлом году было очень много вызовов, и главным из них, по словам Юшина, стала необходимость очень быстро и постоянно решать многочисленные проблемы, возникающие после введения санкций в отношении нашей страны: пришлось преодолевать те сложности, которых раньше не было. «Резкое повышение ключевой ставки, сделавшее недоступным кредитование, нарушение международных расчетов, логистики внутри страны и при международной торговле, непредсказуемость поведения многолетних партнеров, в первую очередь, международных — все это одномоментно легло на плечи наших сельхозпроизводителей», — рассказывает глава НМА.



Тем не менее, несмотря на сложную экономическую ситуацию и снижение доходов населения, главным достижением отрасли в прошлом году, по мнению Юшина, стало рекордное потребление мяса. «Мы считаем, что в 2022-м оно выросло относительно 2021-го на 2% и по итогам прошедшего года превысит 78 кг на человека в год, — оценивает он. — Такого объема потребления не было за всю новейшую историю. Это достижение стало возможно благодаря тому, что при увеличении производства цены оставались стабильными, а на свинину и мясо птицы — даже ниже уровня 2021 года». Мясо — единственный продукт питания, потребление которого за последние десять лет в России выросло более чем на 10%. Для сравнения, потребление рыбы за этот период снизилось на 16%, а потребление фруктов, овощей и молока стагнирует, добавляет Юшин.



В 2023 году НМА ожидает дальнейшего увеличения производства мяса птицы и свинины. С учетом того, что экспортные перспективы пока не дают надежд на существенный прирост вывоза, дополнительные объемы — оценочно, 250-300 тыс. т — нужно будет продать на внутреннем рынке. «Это достаточно много, — говорит Юшин. — И мы возлагаем большую надежду на активную позицию государства в отношении развития системы адресной социальной поддержки. Этот механизм положительно зарекомендовал себя в уходящем году, и благодаря тому, что люди получают такую поддержку, в том числе увеличивается среднедушевое потребление мяса».



Важно и то, что люди получают поддержку все более точечно: именно те, кто нуждается, подчеркивает эксперт. Потребители со средними и выше доходами и так едят столько мяса, сколько хотят, а вот те, чьи доходы находятся на низком уровне, покупают гораздо меньше мяса, чем могли бы, обращает внимание он. «Разрыв в потреблении продукции животноводства обеспеченными людьми и теми, кто имеет низкий уровень доходов, нужно сокращать не только более доступными ценами на мясо, но и активными мерами поддержки, уверен Юшин. — Тогда, возможно, за счет улучшения питания населения с низкими доходами мы сможем еще увеличить среднедушевое потребление мяса, и животноводам не придется сокращать объемы производства».



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