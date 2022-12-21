«Мираторг» вложил 2,3 млрд рублей в логистический проект в Брянской области

Проект включает два основных производственных процесса: приемку и отгрузку замороженной и охлажденной мясной продукции, а также ее стеллажное хранение М. Стулов

«Мираторг», крупнейший в России производитель свинины и говядины, построил склад и дистрибуторский центр для заморозки, хранения и отгрузки мясной продукции в Выгоничском районе Брянской области. Инвестиции в проект составили 2,3 млрд руб., сообщила пресс-служба компании. Там сообщили «Агроинвестору», что в перспективе проект будет расширен, он предполагает увеличение мощности системы холодоснабжения и площади склада на 12 тыс. паллетомест, а также запуск второй зоны экспедиции. Дополнительные инвестиции составят не менее 1 млрд руб. Срок реализации проекта — не ранее 2024 года.



В конце 2022 года благодаря реализации проекта на железнодорожном терминале станции «Брянск-Льговский» будет сформирован первый специализированный состав с продукцией компании. Он направится по азиатскому маршруту — потребителям на Дальний Восток и экспортным партнерам в Азию, говорится в сообщении «Мираторга». Новый проект позволит расширить логистическую инфраструктуру компании, оптимизировать цепочку поставок. Также он даст возможность уйти от аренды складских помещений и исключить дополнительные автомобильные перевозки.



Проект включает два основных производственных процесса: приемку и отгрузку замороженной и охлажденной мясной продукции, а также ее стеллажное хранение. «Мясо птицы поступает в склад-холодильник по транспортной галерее из примыкающего цеха комплекса по убою и переработке бройлеров, а продукция с других заводов холдинга — свинина, говядина, кулинария, замороженные овощные и мясные полуфабрикаты — доставляются автотранспортом», — уточнила пресс-служба «Мираторга».



В дальнейшем на территории комплекса будет установлено оборудование для шоковой заморозки мясной продукции, поступающей с производственных площадок холдинга в охлажденном виде. Рост объема переработки позволит увеличить объем производства замороженного мяса для оптовых и экспортных поставок уже в 2023 году, рассчитывает «Мираторг».



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что считает логистический проект «Мираторга» важным и нужным. Он отметил, что Брянская область — базовый регион для компании, поэтому проект реализуется именно там.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что инвестиции в инфраструктуру всегда привлекательны и интересны для компаний. «Она является основой для сбыта продукции. Наличие собственной инфраструктуры позволяет решать многие вопросы по реализации продукции и снижению транзакционных издержек в оптово-розничном звене», — прокомментировал он. Корбут подчеркнул, что сейчас «Мираторг» реализует множество инфраструктурных проектов, в частности, в семеноводстве и животноводстве. Таким образом, компания создает собственную экосистему, считает он.



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