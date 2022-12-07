Производство мяса в мире продолжит расти

В России в среднем ежегодно потребляется 78 кг мяса на человека М Стулов

Производство мяса в мире после прошедших тяжелых двух лет восстанавливается и будет расти, поскольку потребности в мясе в мире будут увеличиваться, рассказал глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин на ХIV Международной научно-практической конференции «Свиноводство-2022. Гибкость к вызовам — путь к устойчивости и развитию».



В следующие десять лет необходимо произвести дополнительно 40 млн т мяса, этот рост придется в основном на бедные страны Африки и Азии, подчеркнул Юшин. Из этого объема порядка 35%, или 12 млн т, придется на свинину. И важно, кто сможет обеспечить этот объем, у какой страны хватит на это ресурсов. Сейчас довольно амбициозные планы наращиванию производства свинины у Китая, который строит многоэтажные свинокомплексы, однако для российских экспортеров на мировом рынке тоже найдется место, уверен Юшин.



Свиноводство в России — один из самых динамично развивающихся секторов, который, по оценкам Национального союза свиноводов (НСС), только за ближайшие три года прирастет на миллион тонн в живом весе. Для сравнения, по прогнозам ФАО ООН, в ближайшие десять лет производство мяса птицы в России увеличится на 250 тыс. т, или 5%. «Такой прогноз понятен. У нас уже высокое внутреннее потребление, а для экспорта часть рынков закрыта. Однако, если мы сможем найти новых иностранных покупателей, и доходы россиян восстановятся, то мы сможем увеличить производство не на 5%, а на 10% или на 500 тыс. т», — оценил Юшин.



В плане производства говядины в России в последние годы все складывается достаточно неплохо, быстрое развитие мясного скотоводства восполняло потери от снижения поголовья молочного стада. «Однако те единичные проекты, которые сейчас реализуются, выходят на стадию плато, и есть риск, что снижение поголовья молочного стада уже будет превышать прирост в мясном», — рассуждает Юшин. Решения, которые принимались в последние годы и сейчас, не стимулируют развитие отрасли, однако все равно потребление говядины в нашей стране, по данным НМА, выше, чем в целом по миру, по крайней мере, по статистике.



Сейчас, в России в среднем ежегодно потребляется 78 кг мяса на человека, в развитых странах данный показатель составляет 82 кг, поэтому потенциал внутреннего увеличения потребления у нас небольшой, отметил Юшин.



Конечно, в мировом производстве мяса есть определенные риски. Уже сейчас много разговоров об ужесточении требований в части применения антибиотиков и кормовых добавок, о введении налогов на потребление, и в перспективе отрасль может столкнуться с дополнительными регуляторными требованиями. Кроме того, важным риском являются болезни животных. «В связи с этим, биобезопасность на современных предприятиях становится абсолютным приоритетом», — подчеркнул Юшин, добавив, что, хотя отечественные промышленные предприятия и сталкивались с заносами заболеваний, в целом уходящий год в плане биобезопасности был неплохим.



Между тем, как следует из неофициального прогноза датского Saxo Bank «Шокирующие предсказания», в 2023 году по крайней мере одна страна, «стремящаяся опередить других в гонке за самую активную климатическую политику», решит ввести крупные налоги на производство мяса, начиная с 2025 года. Аналитики считают, что эта страна будет «планировать к 2030 году ввести полный запрет на мясо животного происхождения местного производства, намереваясь использовать искусственно выращенное мясо растительного происхождения в качестве альтернативы».

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