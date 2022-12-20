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Премия «Агроинвестор года-2022»

Рынки

Мясо индейки может быть включено в закупки для госнужд

Владимир Путин поручил кабмину подготовить предложения по реализации этой задачи

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

По итогам 2022 года Россия станет второй в мире по объемам производства индейки
Д. Абрамов
По итогам 2022 года Россия станет второй в мире по объемам производства индейки
Д. Абрамов

Президент Владимир Путин поручил кабмину внести предложения по включению мяса индейки в список продуктов для госнужд. Документ опубликован на сайте Кремля. Ответственным за выполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин, доклад от которого должен поступить до 25 января 2023 года. Также президент поручил главе правительства подготовить предложения по разработке и утверждению комплексной программы по развитию индустриального мясного овцеводства в СКФО.

С такими предложениями председатель совета директоров группы компаний «Дамате» Наум Бабаев обращался к Путину во время запуска племенного центра по воспроизводству индейки в Тюменской области в конце ноября. Он отмечал, что по качественным характеристикам индейка не уступает говядине, а ее цена позволит сэкономить бюджетные деньги, поэтому ее стоит включить в закупки продуктов для госнужд. 

По итогам 2022 года Россия станет второй в мире по объемам производства индейки, говорил «Агроинвестору» исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ) Анатолий Вельматов. «В Европе “гуляет” грипп птиц, резко выросла себестоимость, — отмечал он. — При условии, что наши производители покажут прирост в 5-10%, а Европа и США, где из-за ухудшения эпизоотической ситуации забивалось поголовье, на столько же снизят производство, мы как раз сможем занять почетную вторую строку в мировом рейтинге производителей индейки».

По итогам онлайн-встречи президента с аграриями Путин также поручил принять меры по корректировке стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на период до 2030 года. Это необходимо для обеспечения среднегодового темпа роста объемов производства продукции АПК на уровне не менее 3% в год. Путин призвал обратить внимание на необходимость оценки развития ключевых сегментов АПК, ограничений развития и направлений дополнительной поддержки для ускоренного развития этих рынков.

Также президент указал на важность формирования мероприятий, достаточных для обеспечения технологического суверенитета в АПК, установление ежегодных показателей импортозамещения критически важных видов сельхозпродукции, а также товаров, используемых в АПК и рыбохозяйственном комплексах. Немалое значение, по словам президента, также имеет отражение взаимосвязи господдержки, заявляемых необходимых объемов и источников финансирования с целевыми индикаторами. Срок исполнения этого поручения — 30 апреля 2023 года.

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Екатерина Шокурова 

Премия «Агроинвестор года-2022»

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