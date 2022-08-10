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Рынки

РСХБ: в 2022 году потребление мяса в России может увеличиться


Это должно произойти за счет прироста производства свинины

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Кроме увеличения потребления мяса меняется структура «мясной корзины»
Flickr.com
Кроме увеличения потребления мяса меняется структура «мясной корзины»
Flickr.com

В 2022 году потребление мяса в России может вырасти с рекордных 77 кг на человека в год еще на 1-2 кг. Это должно произойти за счет прироста производства свинины, прогнозируют аналитики Россельхозбанка (РСХБ), которые обозначили главные ожидаемые тренды продовольственного рынка в 2022 году.

В прошлом году, по данным Национального союза свиноводов, потребление свинины достигло 28,3 кг на человека, что стало максимальным показателем за последние 30 лет. В этом году союз рассчитывает на дальнейшую позитивную динамику, поскольку в ситуации увеличения предложения и снижения экспорта только рост внутреннего спроса может стать реалистичным ответом на вызовы перенасыщения рынка.

Аналитики РСХБ отметили, что кроме увеличения потребления мяса меняется структура «мясной корзины», в частности, перестала быть экзотикой индейка, также покупатели стали чаще делать выбор в пользу немассовых видов птицы: мяса уток, цесарок, гусей, перепелов. В результате роста потребления «новых» видов мяса доля традиционных курицы, свинины и говядины опустилась ниже 90%, оценивает РСХБ.

Также аналитики прогнозируют дальнейший рост потребления молочных продуктов, в первую очередь — сыра и сливочного масла. По итогам года в целом объем потребления молочной продукции может достигнуть 243 кг на человека, оценивает РСХБ. Однако гендиректор группы «Кабош» Дмитрий Матвеев ранее рассказывал «Агроинвестору»т, что кризис уже отразился на потреблении сыров: большая часть людей отдает предпочтение жизненно необходимым продуктам, акцент смещается на более дешевые позиции, так что о росте спроса на сыры говорить не приходится.

На стабильно высоком уровне остается потребление овощей, причем за счет развития тепличного сектора оно становится более равномерным в течение года, без резкого снижения в зимний период. По данным РСХБ, в среднем в стране потребляется 107-108 кг овощей на человека в год, что примерно соответствует или даже превышает уровень потребления в большинстве стран ЕС.

Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова ранее говорила «Агроинвестору», что поскольку падение среднедушевых доходов населения продолжается, общий объем потребления тепличных овощей в России к концу 2022 года может сократиться примерно на 2-3%. «Это достаточно много: в натуральном выражении порядка 60-70 тыс. т», — оценивала она.

Кроме того, в России увеличивается потребление фруктов, отметили аналитики банка. По их мнению, в этом году показатель, скорее всего, продолжит расти и может достичь 64 кг на человека. При этом доля импорта в потреблении остается высокой за счет цитрусовых и бананов.​

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Екатерина Шокурова 

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