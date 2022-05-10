В Хабаровском крае запущен свинокомплекс за 1,9 млрд рублей

Компания намерена построить вторую очередь свинокомплекса Pixabay

Компания «Скифагро-ДВ», резидент ТОР «Хабаровск», завершила строительство первой очереди комплекса на 70 тыс. свиней, сообщило Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Инвестиции в проект составили 1,9 млрд руб. Ведомство рассчитывает, что его реализация позволит снизить объемы ввоза свинины из других регионов и сформирует экспортный потенциал Дальнего Востока.



Комплекс включает репродуктор для содержания родительского стада, площадку откорма, а также цех первичной переработки. По словам советника директора по вопросам АПК «Скифагро-ДВ» Александра Рог-Кустова, которые приводятся в сообщении, «Хабаровский свинокомплекс» нацелен на полный цикл воспроизводства, откорма и убоя свиней и реализации готовой продукции и полностью соответствует политике импортозамещения. «Сдав первую очередь, не останавливаемся и параллельно ведем строительство второй очереди комплекса», — добавил он. Компания выращивает пшеницу, овес, сою, и в перспективе также планирует построить зернохранилище и комбикормовый завод мощностью 10 т/час.



«Скифагро-ДВ» рассчитывает выпускать 470 т свинины в полутушах и различных мясных продуктов в месяц. С 2024 года должно начаться производство продукции глубокой переработки (деликатесы, колбасы, полуфабрикаты, свежее охлажденное и мороженное мясо).



Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев ранее говорил «Агроиинвестору», что по итогам года производство свинины в России может увеличиться на 5%. По мере усиления санкционного режима в АПК могут возникать новые проблемы, однако свиноводство в этом плане в меньшей степени зависит от импортных поставок, чем некоторые другие отрасли, и пока демонстрирует позитивную динамику, отмечал он.

