«Мираторг» заявил о снижении инвестиций из-за отсутствия окупаемости

За 10 лет «Мираторг» вложил более 350 млрд рублей в сельское хозяйство «Мираторг»

«Мираторг», крупнейший в стране производитель свинины и говядины, допускает снижение инвестиций в развитие своего бизнеса в ближайшие годы на фоне роста затрат и госрегулирования рынков АПК. Об этом президент холдинга Виктор Линник сказал на XIII Гайдаровском форуме. За 10 лет «Мираторг» вложил более 350 млрд руб. в сельское хозяйство в России, сказал «Агроинвестору» представитель компании. Все проекты успешно окупаются.



Однако, по словам Линника, впервые за 15 лет компания находится в ситуации, когда ни в птицеводство, ни в свиноводство, ни в крупный рогатый скот невыгодно вкладывать, эти проекты не окупаются, пишет «Интерфакс». Линник отметил, что в данной ситуации государству следует обращать внимание на методы регулирования. «Для нас всех было сюрпризом снятие ограничений на импорт мяса, обнуление ставки на ввоз 200 тыс. т импортной говядины. По свиноводству то же самое. Решение принято, будем жить по правилам, которые государство выбрало. Но нам это непонятно», — сказал он. Линник добавил, что благодаря ранее сделанным инвестициям только «Мираторг» в этом году добавит 35% к объемам производства свинины в России.



Ранее правительство приняло решение о беспошлинном ввозе в течение полугода с 1 января 2022 года 100 тыс. т свинины и 200 тыс. тонн говядины в течение всего года. Минсельхоз также планирует повысить с 5% до 7% предельную ставку льготных кредитов и уменьшить субсидирование ставки до 70% размера ключевой ставки ЦБ, что вызвало беспокойство бизнеса.



Представитель «Мираторг» сказал «Агроинвестору», что компания продолжает реализацию текущих инвестиционных программ в соответствии с долгосрочным планом развития. «Помимо растениеводческого дивизиона, комбикормовых производств и площадок по выращиванию птицы, свиней, крупного и мелкого рогатого скота компания запустила самые современные в России заводы по глубокой переработке мяса, которые по своим параметрам не только не уступают, но и превосходят активы глобальных лидеров мясопереработки», отметил он, добавив, что дополнительных инвестиций в расширение инфраструктуры действующих производств и запуск новых проектов в текущем году пока не предусмотрено.



Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев сказал «Агроинвестору», что, по его мнению, инвестиции в бройлерное птицеводство невыгодны только при реализации проектов с нуля, так как их срок окупаемости приближается к 10-12 годам, тогда как десять лет назад они окупались на пять-шесть лет. «Примерно пять лет назад, когда закончилась программа господдержки в рамках развития птицеводства в России, закладка новых проектов резко снизилась. Ситуация оставалась и остается стабильной только в индейководстве, однако часть проектов, которые реализуются в последние пять лет, достаточно затянуты во времени», — рассказал Давлеев. В пример он привел птицекомплекс «Южный», который появился летом прошлого года в Ингушетии, хотя сама компания была создана девять лет назад.



Давлеев отметил, что сейчас продолжаются инвестиции в незавершенные проекты в бройлерном птицеводстве. Также компании совершенствуют кормовую и племенную базы. По словам эксперта, есть несколько предприятий, которые были заложены 5-10 лет назад, но пока так и не запустились. «Интерес инвесторов к восстановлению старых советских птицефабрик сейчас пропал, потому что принципы организации современного производства мяса бройлеров, индейки, а также яиц сегодня построены на правилах биобезопасности, которые сильно отличаются от тех, что были в СССР», — отметил он.



Инвестиции в молочное и мясное скотоводство тоже окупаются очень долго, к тому же, по сравнению со свиноводством и птицеводством, это более капиталоемкие отрасли, продолжает Давлеев. «В свиноводстве, например, цикл выращивания более длительный, чем в птицеводстве, но приход на свиноматку там может составить 10-14 поросят», — отметил он. Эксперт также выразил мнение, что снижение компенсаций льготной ставки по кредитам в случае отсутствия альтернативных мер поддержки производителей приведет к сокращению не только инвестиций в развитие, но и в поддержание текущих объемов производства. «Предприятия будут вынуждены уменьшать поголовье, на фоне чего производство начнет автоматически снижаться. Это, в свою очередь, приведет или к вынужденному открытию импорта, или к повышению цен на фоне того, что спрос будет значительно превышать предложение», — рассуждает Давлеев.



«Мираторг» основан в 1995 году, активы холдинга расположены в 16 регионах России. Агрохолдинг выпускает свинину, говядину, розовую телятину, мясо бройлера, ягнятину. Также компания занимается растениеводством, молочным животноводством, переработкой продукции. Согласно рейтингу BEFL, по состоянию на май 2021-го «Мираторг» занимает первое место среди российских землевладельцев, управляя более чем 1 млн га.

