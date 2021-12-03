«Мираторг» увеличит поставки свинины во Вьетнам

Планируется не только увеличение объемов экспорта, но и расширение ассортимента М. Стулов

«Мираторг», крупнейший в России производитель свинины и говядины, планирует увеличить поставки мяса во Вьетнам, сообщила пресс-служба агрохолдинга. В ходе визита официальной делегации правительства Вьетнама в Россию президент страны Нгуен Суан Фук и президент «Мираторга» Виктор Линник обсудили расширение экспорта и возможные инвестиции российской компании в отрасль мясопереработки Вьетнама.



«Мираторг» подписал соглашение о стратегическом партнерстве с An Binh Trading Development and import export JSC (входит в холдинг TNT Group) об увеличении поставок мяса. В следующем году вьетнамская компания планирует инвестировать значительные средства в открытие мясоперерабатывающих предприятий и складов. В связи с этим в 2022 году «Мираторг» намерен увеличить объем продаж с этим клиентом в пять раз, уточнила «Агроинвестору» представитель компании.



В прошлом году «Мираторг» отправил во Вьетнам 37,3 тыс. т свинины, в этом поставки увеличились до 40 тыс. т. Сейчас на долю агрохолдинга приходится более 33% импорта свинины Вьетнамом. «За 2021 год мы завезли во Вьетнам 40 тыс. т свинины и являемся крупнейшим поставщиком мяса в страну, по говядине отгрузки ниже, но мы будем наращивать объемы», — сказал в ходе встречи Виктор Линник. Пресс-служба компании добавляет, что планируется не только увеличение объемов экспорта, но и расширение ассортимента поставляемой свинины и говядины.



Рынок Юго-Восточной Азии очень привлекателен для российских поставщиков в связи с активным развитием экономики азиатских стран, а значит и большим спросом на продовольственные товары. Также важны логистические преимущества Вьетнама, которые позволяют в кратчайшие сроки доставлять грузы внутри региона, отмечается в сообщении «Мираторга».



Несмотря на пандемию COVID-19 и распространение африканской чумы свиней, свинина остается наиболее популярным видом мяса у вьетнамских потребителей. По оценкам Euromonitor International, среднедушевое потребление свинины во Вьетнаме в 2020 году составило 27,4 кг, к 2024-му прогнозируется рост до 31,5 кг. Условия импорта свинины из России были согласованы в ноябре 2019 года, в 2020-м в страну было отгружено 268,5 тыс. т на $458 млн, сообщал подведомственный Минсельхозу центр «Агроэкспорт». По итогам прошлого года Россия стала крупнейшим поставщиком свинины на вьетнамский рынок как в натуральном, так и в стоимостном выражении.

