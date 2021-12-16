Агропром разворачивается в сторону ESG

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Подход ESG сегодня становится неотъемлемой частью успешного бизнеса, в том числе в сегменте АПК. О том, как российские агропредприятия внедряют принципы устойчивого развития, основанные на заботе об окружающей среде, социальной ответственности и грамотном корпоративном управлении, рассказали участники VIII конгресса «Инновационная практика: наука плюс бизнес», организованного институтом «Иннопрактика». Участники дискуссии сошлись во мнении, что ESG-подход может стать вектором роста для российских предприятий. Заместитель руководителя аппарата гендиректора «ФосАгро» Борис Левин отметил, что повестка ESG сегодня становится необходимостью для компаний, которые хотят быть на передовых рубежах развития. «Наша компания этой теме уделяла и уделяет пристальное внимание», — подчеркнул он. Компания первой прошла оценку соответствия требованиям разработанного в прошлом году национального стандарта ГОСТ Р на минеральные удобрения с улучшенными характеристиками. При реализации новых проектов «ФосАгро» применяет наилучшие доступные технологии, в числе которых — использование вторичных энергоресурсов при выработке паровой и электроэнергии, замкнутый водооборот без потребления свежей воды и сбросов сточных вод на природный ландшафт. Также компания разрабатывает набор решений для АПК по снижению экологического следа при внесении минеральных удобрений.



В следующем году в России должна начать действовать система учета выбросов, в том числе метана — основного газа, который образуется при выращивании сельскохозяйственных животных, поэтому сельхозпроизводителям придется работать в новых условиях. Вице-президент «Мираторга» Александр Никитин отметил, что хотя сельскохозяйственные животные пока выведены из-под регулирования, это не снимает задачи по изучению и снижению их воздействия на окружающую среду. «Мы уже взаимодействуем с компаниями, которые производят пищеварительные ферменты для снижения выброса метана», — поделился топ-менеджер. Кроме того, агрохолдинг активно изучает разработки селекционеров, которые готовы предложить рынку растения с улучшенными свойствами для поглощения парниковых газов.



Директор по работе с инвесторами группы «Черкизово» Андрей Новиков отметил, что предприятия компании производят более 1 млн т мяса, из которых 80% приходится на птицу и 20% — на свинину. «Птица и свиньи являются на порядок меньшими эмитентами парниковых газов по сравнению с КРС», — подчеркнул он. Тем не менее, компания использует ESG-подход, который, напомнил Новиков, включает не только экологический аспект, но и социальный, а также управленческий.



«Каждое крупное агропредприятие, в том числе наше, дает рабочие места десяткам тысяч людей, причем в тех регионах, где не так много крупных работодателей, готовых предложить достойный уровень зарплаты», -подчеркнул он. Еще одна важная часть социального аспекта — предложение населению продуктов питания по доступным ценам, чего как раз позволяет добиться интенсивное животноводство. Что касается управленческого аспекта, то группа «Черкизово» является одной из немногих публичных компаний в России «Мы готовы к пристальному вниманию со стороны банков, инвесторов и потребителя, так как отвечаем за качество своей продукции», — отметил Новиков.



Согласно международным исследованиям, результаты которых были озвучены на конгрессе заместителем председателя правления Россельхозбанка Анной Кузнецовой, на долю сельского хозяйства приходится 24% выбросов в окружающую среду, а в части использования воды доля отрасли составляет 70%. «Вокруг этих двух направлений и должны строиться программы крупных корпораций АПК», — считает Кузнецова.



Россельхозбанк активно поддерживает аграриев в формировании ESG-подхода. Им был создан фонд «Органика» для поддержки органического земледелия, фонд «Экология» для поддержки устойчивого развития АПК, а также маркетплейс «Свое фермерство», который дает фермерам информацию о новейших продуктах и технологиях агробизнеса, и объединяет уже 260 тыс. фермеров. Кроме того, Россельхозбанк участвует в качестве организатора выпуска облигаций, если они является «зелеными» или социальными. Также банк начал работу в рамках нацпроекта «Экология» и уже выдал в данном направлении первый кредит.

