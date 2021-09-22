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Премия «Агроинвестор года - 2021»

Аналитика

В топ-10 food & drink сменились лидеры

По итогам года крупнейшим по выручке производителем продуктов питания может стать «Русагро»

Елена Максимова

| Агроинвестор |

Показывать конкурентоспособную динамику на рынке продуктов питания и напитков позволяет вертикальная интеграция
Д. Абрамов
Показывать конкурентоспособную динамику на рынке продуктов питания и напитков позволяет вертикальная интеграция
Д. Абрамов

Агентство бизнес-аналитики INFOLine оценило работу производителей продуктов питания и напитков в первой половине 2021 года и отметило ротацию в топ-10 игроков, а также спрогнозировало смену лидера по результатам года. Рейтинг по итогам полугодия (есть у «Агроинвестора») будет представлен в ходе сессии агентства на выставке WorldFood.

Первое место в топ-10 food & drink сохранила компания PepsiCo - ее выручка в первом полугодии, по оценке аналитиков, составила 105 млрд руб., на 10,8% больше, чем за аналогичный период 2020 года. При этом INFOLine с высокой степенью вероятности прогнозирует смену лидера по итогам года: высокие шансы возглавить список есть у группы «Русагро», которая по результатам полугодия стала второй с выручкой 104,4 млрд руб. Это на 44,6% больше, чем годом ранее, когда компания была пятой, по темпу роста выручки она стала первой.

С четвертой на третью строчку поднялась группа «Эфко», ее выручка, оценочно, увеличилась на 18,9% относительно первого полугодия 2020-го, до 86 млрд руб. Компания Nestle, по оценке INFOLine, опустилась со второй на четвертую строчку рейтинга, хотя ее выручка и увеличилась на 2,1% до 85,8 млрд руб. На долю России приходится 2% от мировых продаж компании. Замыкает первую пятерку «КДВ Групп», год назад бывшая третьей. Выручка компании, по оценке INFOLine, выросла на 3,8% до 81 млрд руб.

На одну строку — до шестого места — поднялся «Мираторг». По итогам первого полугодия холдинг увеличил выручку на 32% до 80,8 млрд руб. по МСФО. В том числе вклад свиноводства составил 34,5 млрд руб., что на 27% превышает финансовые показатели сегмента год назад. С восьмого на седьмое место переместилась группа «Черкизово», по собственным данным, увеличившая выручку на 20,6% до 73,1 млрд руб. В прошлом году темп роста выручку у компании был существенно ниже — около 7%, отмечают аналитики INFOLine.

Компания «Марс» опустилась с шестой на восьмую строчку. Ее выручка, по оценке аналитиков агентства, выросла на 1,8% до 67,2 млрд руб. Самый низкий темп прироста выручки в топ-10 по итогам первого полугодия продемонстрировал «Данон» - на 1,3% до 61 млрд руб. Компания сохранила девятое место. Замыкает список лидеров food & drink «Агро-Белогорье». По сравнению с первым полугодием 2020-го выручка компании, оценочно, увеличилась на 20,5% до 53 млрд руб. «Сегодня мы видим, что показывать конкурентоспособную динамику на отечественном рынке производства продуктов питания и напитков компаниях позволяет вертикальная интеграция», — отметила руководитель направления «Потребительский рынок» INFOLine Светлана Силенина, оценивая ситуацию внутри топ-10 и на рынке в целом.

Также, по прогнозу аналитиков, попасть в десятку крупнейших в России производителей продуктов питания и напитков по итогам года могут «Балтика» и AB InBev Efes: они стоят на границе входа в топ-10 в том числе благодаря прошедшему жаркому лету — почти во всех регионах спрос на пиво и прохладительные напитки увеличился.

Елена Максимова 

Агроинвестор
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