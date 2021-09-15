«Русагро» хочет расширить земельный банк до 1 млн гектаров

В этом году в обработке у группы 538 тысяч гектаров Pixabay

«Русагро» планирует увеличить земельный банк до 1 млн га, об этом в ходе конференции для инвесторов сказал гендиректор компании Максим Басов, сообщает ТАСС. «Мы видим возможности и по органическому росту, и по сделкам по слиянию и поглощению в сельском хозяйстве, с завершением автоматизации нашего бизнеса и развитием технологий, мы думаем, что мы сможем дальше увеличить наш земельный банк. Нашей целью является миллион гектаров», — цитирует топ-менеджера агентство. В этом году в обработке у группы 538 тыс. га, общий земельный банк составляет около 637 тыс. га.



Также агрохолдинг рассчитывает увеличить производство свинины до более чем 400 тыс. т, используя существующие мощности. В прошлом году компания выпустила 308 тыс. т свинины в живом весе, став по этому показателю третьей в стране, согласно рейтингу Национального союза свиноводов. При этом у компании нет планов развивать молочное направление и привлекать для этого какие-либо инвестиции, поскольку, по словам Басова, это «сложная» отрасль, где очень многое зависит от субсидирования государства.



Капитальные затраты «Русагро» в этом году могут составить 20 млрд руб., уточнил топ-менеджер в ходе конференции. В марте он оценивал их на уровне 18 млрд руб. В частности, ранее предполагалось, что около 12 млрд руб. будет вложено в мясной сегмент — часть денег пойдет на окончание приморского проекта, а также на расширение бойни в Тамбовской области, в том числе средства будут направлены на цех потребительских полуфабрикатов, рассказывал тогда Басов. В 2022 году капитальные затраты ожидаются на уровне 15-18 млрд руб. «Дальше больших вложение не потребуется, а CAPEX на поддержание текущего бизнеса составит 5-10 млрд руб.», — сказал в ходе конференции гендиректор группы.



Кроме того, на конференции с инвесторами Басов сообщил, что группа планирует построить в Приморском крае завод по производству продуктов питания, ориентированных в том числе на рынок Японии. Проект утвержден советом директоров компании. Завод будет построен совместно с японскими партнерами, инвестиции составят максимум 1,5 млрд руб., проектирование уже началось, рассказал Басов, не уточняя, что именно будет выпускать предприятие. Он также отметил, что компания заинтересована в производстве продукции из растительного и альтернативного сырья, например, насекомых, грибов и водорослей. В августе Басов говорил, что в 2022 году группа планирует представить собственное альтернативное мясо. Агрохолдинг изучает все интересные технологии замены животных белков растительными, кроме того, компания рассматривает проект по переработке насекомых для производства белка, говорил тогда топ-менеджер.



Группа «Русагро» - один из ведущих производителей сахара, свинины и масложировой продукции в России. Основным владельцем компании является семья Вадима Мошковича (более 70%), менеджменту принадлежит свыше 7% акций. Доля бумаг в свободном обращении — около 20,5%. Чистая прибыль группы по итогам января-июня выросла по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 81% до 17,6 млрд руб.

