«Русагро» планирует выйти на рынок растительного «мяса»

В ближайшие 10 лет альтернативные белки не будут сильно значимы для России

В 2022 году группа «Русагро» планирует представить собственное альтернативное мясо, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на гендиректора компании Максима Басова. Он также отметил, что агрохолдинг изучает все интересные технологии замены животных белков растительными, кроме того, компания рассматривает проект по переработке насекомых для производства белка.



«По насекомым — у нас есть концепция развития проекта по их производству, однако мы еще к этому не приступили, потому что мы сейчас обсчитываем технологические варианты, — приводит агентство слова Басова. — Дело в том, что в результате переработки компонентов насекомых мы получаем целый портфель продукции. Если с белками более-менее все понятно, то с другими компонентами непонятно». Он также обратил внимание на то, что пока не найден вариант проекта «с необходимым уровнем доходности», компания продолжает технологические и маркетинговые исследования на эту тему.



По мнению топ-менеджера, тема альтернативных белков будет развиваться, но для российского рынка в ближайшие 10 лет они не будут достаточно значимы. По его оценке, отечественный рынок растительных заменителей мяса не будет очень большим, и это направление не создаст угрозу для производителей мяса. Басов также отметил, что белок, полученный при переработке насекомых, будет использоваться для производства кормов, однако по мере развития технологии возможен выпуск и потребительской продукции.



В феврале Forbes со ссылкой на данные аналитиков Deloitte Consulting писал, что рынок альтернативного «мяса» в России составляет всего 0,7-0,8% от европейского и по итогам прошлого года достиг 2,6 млрд руб. Эксперты отмечали, что несмотря на такую незначительную долю, этот сегмент в нашей стране имеет огромный потенциал: около 47% россиян в возрасте от 16 до 40 лет уже готовы разнообразить свой белковый рацион «мясом» на растительной основе. Рынок аналогов мяса в течение пяти лет будет расти на 10% в год, к 2025 году продажи растительного «мяса» в мире достигнут $28 млрд, прогнозировали аналитики Deloitte. Гендиректор «Эфко Инновации» Андрей Зюзин в январе говорил «Агроинвестору», что в России к такому «мясу» люди пока относятся настороженно. Сейчас в России растительное «мясо» в частности производит компания «Эфко», которая запустила проект «Еда будущего» в сентябре прошлого года. В течение трех лет объемы производства должны достигнуть 40 тыс. т.



Мировой рынок растительных альтернатив активно развивается. Так, Beyond Meat, ведущая американская компания по выпуску альтернативного «мяса», планирует добавить в свою линейку куриное «мясо» на растительной основе. Появление растительной «курятины» может помочь значительно расширить ассортимент компании, которая уже производит «говядину» на гороховой основе, бургеры и сосиски. В феврале McDonald’s начал тестовые продажи бургеров с растительной котлетой McPlant Burger в Дании и Швеции, писал Bloomberg. Котлета в бургере изготовлена из белка на основе гороха, рисовый белок является вторичным белковым ингредиентом.



Зюзин ранее отмечал, что интерес такой крупной сети как McDonald’s к расширению меню растительными ингредиентами говорит о выходе plant-based продуктов в настоящий мейнстрим и начале серьезной демократизации этого сегмента рынка — как за счет масштаба, так и за счет практического информирования и формирования предпочтений широкого круга потребителей.



Согласно отчету Bloomberg Intelligence, к 2030 году мировой рынок продуктов питания на растительной основе может вырасти в пять раз, чему будет способствовать увеличение спроса на экологически чистые продукты. Продажи растительных заменителей молочных продуктов и мяса в 2020 году достигли $29,4 млрд и могут вырасти до $162 млрд к 2030 году, что составит 7,7% мирового рынка белка, прогнозируют аналитики.



Спрос растет, поскольку такие компании как Beyond Meat Inc., Impossible Foods Inc. и Oatly Inc. предлагают альтернативные белковые продукты большему количеству ресторанов и продуктовых магазинов, считают эксперты Bloomberg Intelligence. Заменители мяса и молочных продуктов продаются как более здоровые и экологически безопасные, чем продукты животного происхождения. Они становятся популярными по мере того, как потребители все больше осознают влияние производства продуктов питания на окружающую среду и стремятся к более здоровой еде. В докладе говорится, что Азия также будет значительным драйвером продаж растительного белка, поскольку она уязвима из-за ограниченных запасов продовольствия.