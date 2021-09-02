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Russian Crop Production — 2021/22

Компании

«Русагро» планирует увеличить производство сахара

Это связано с ожиданиями роста урожая сахарной свеклы

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

В начале сентября суточное производство сахара в стране превысит его потребление
Pixabay
В начале сентября суточное производство сахара в стране превысит его потребление
Pixabay

Группа «Русагро» начала сезон переработки сахарной свеклы: 1 сентября были запущены первые два завода в Тамбовской и Белгородской областях, сообщила компания. В течение следующих нескольких недель планируется запустить остальные сахарные заводы холдинга. В этом сезоне он планирует увеличить производство сахара, поскольку оживает роста валового сбора свеклы.

В сахарное бизнес-направление «Русагро» входят девять сахарных заводов, расположенных в Тамбовской, Белгородской, Курской и Орловской областях. В сезоне-2021/22 максимальная мощность переработки свеклы в компании сохранилась на уровне 54 тыс. т в сутки, мощность переработки мелассы — на уровне 300 тыс. т в год.

По оценке союза Сахаропроизводителей России («Союзроссахар»), в начале сентября суточное производство сахара превысит его потребление. К 30 августа в России заготовку и переработку сахарной свеклы и производство сахара ведет 21 завод в Южном, Центральном и Приволжском федеральных округах. По данным «союза, это на два завода больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Суточное производство свекловичного сахара за неделю выросло на 4,3 тыс. т и достигло 14,1 тыс. т в сутки при потреблении 17,4 тыс. т в сутки. При этом ранее планируемые сроки начала переработки еще на шести сахарных заводах переносятся на 7-10 дней, уточнил союз. Причина в снижении темпов развития сахарной свеклы из-за отсутствия влаги в почве.

В течение текущей недели переработку сахарной свеклы начнут еще 14 заводов: по одному в Башкортостане, Липецкой, Белгородской, Брянской и Пензенской областях, по три в Курской, Тамбовской и Воронежской областях, рассчитывает союз. Общее производство сахара в сутки увеличится до 25 тыс. т, сообщил союз. Его аналитики также отметили, что текущие темпы уборки сахарной свеклы ниже уровня прошлого года. Это связано с природно-климатическими условиями и ожиданиями сельхозпроизводителей по дальнейшему развитию свеклы. В большинстве свеклосеющих регионов урожайность сахарной свеклы меньше уровня прошлого года. В Центральном федеральном округе она ниже уровня прошлого года на 27%, в Приволжском — в 2,2 раза, говорится в сообщении «Союзроссахара». По данным Минсельхоза на 1 сентября, сахарная свекла выкопана с 53 тыс. га, накопано 2,2 млн т при урожайности 413 ц/га.

В конце августа ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов говорил «Агроинвестору», что в сезоне-2021/22 может быть произведено меньше сахара, чем ожидалось ранее. Согласно последней оценке ИКАР, производство должно достигнуть 6 млн т, однако «виды на урожай не самые позитивные». Иванов также говорил, что на Юге очень низкий выход сахара и невысокая дигестия, что связано с погодными условиями, сложившимися в этом сезоне.

Екатерина Шокурова 

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