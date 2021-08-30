Правительство включило сахар в список продукции для госинтервенций

Ранее предполагалось, что в фонде может храниться 250 тысяч тонн сахара В. Волков

Правительство включило сахар в перечень продукции, в отношении которой могут проводиться государственные закупочные и товарные интервенции. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина. Формирование государственного интервенционного фонда по сахару начнется в 2022 году, уточняется в пояснении к документу.



Это решение — одна из мер правительства по снижению цен на продовольствие. Ранее для этого были скорректированы пошлины на зерно и масложировую продукцию, созданы инструменты поддержки мукомолов и хлебопеков, подписаны соглашения с производителями и ритейлерами о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло.



Интервенции используются для регулирования цен и поддержки производителей: когда цены низкие, государство закупает продукцию в интервенционный фонд, в случае заметного роста цен — продает, тем самым стабилизируя ситуацию на рынке.

В конце мая Минсельхоз предложил правительству создать государственный интервенционный фонд сахара. Тогда сообщалось, что его объем может составить 500 тыс. т — это примерно месячное потребление в России. Глава агроведомства Дмитрий Патрушев тогда говорил, что закупки следует проводить в сентябре-октябре, то есть в период начала выработки сахара, а продавать — при необходимости, когда понадобится выровнять цену на рынке. «Такая мера может обеспечить бесперебойные поставки сахара и сохранить стабильную ценовую ситуацию в долгосрочной перспективе», — цитировали Патрушева «Известия».



В июле Минсельхоз опубликовал проект постановления правительства, согласно которому предлагается создать неснижаемый интервенционный запас сахара 250 тыс. т. В документе уточнялось, что сахар из интервенционного фонда будет продаваться в ритейл в случае роста цен на 10% и более по сравнению со средней ценой за аналогичные периоды трех предыдущих лет плюс инфляция.



Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов тогда говорил «Агроинвестору», что закупка сахара должна происходить на пике производства — примерно с середины сентября до середины ноября: обычно в это время цены снижаются, и сахарным заводам порой не хватает места на складах. «Нужно закупать не мало и не много, нужно задуматься, в какое время и у кого покупать, в какое время и кому продавать, где хранить, о качестве сахара и упаковки, и о тысяче других вопросов технической реализации», — отмечал он.

