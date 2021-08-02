Сахар может подсушить погода. Результатам производства свеклосахарной отрасли опять угрожает засуха

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Сев сахарной свеклы под урожай этого года шел с отставанием, что не могло не подвинуть и сроки старта ее переработки на 1-3 недели. Рисков добавляют засушливые явления, наблюдающиеся в июле в основных свеклопроизводящих регионах юга и центра страны. Если погода не восстановится, то объемы выпуска сахара могут не превысить 6 млн т. С учетом этого фактора, да и в целом, ценовая ситуация в 2020/21 сельхозгоду обещает быть лучше, чем в сезоны перепроизводства

После сокращения посевов сахарной свеклы в 2020 году, которое стало одной из причин заметного снижения производства сахара в стране (также уменьшилась урожайность), в 2021-м Минсельхоз активно призывал аграриев увеличить площади под этой агрокультурой на 13,6% до 1,05 млн га. Как показывают предварительные итоги сева, желаемого увеличения не случилось, но посеяно свеклы тем не менее на 9,6% больше, чем годом ранее — 1,02 млн га. Впрочем, к уборке этот показатель может скорректироваться: например, в прошлом году из-за проблем с погодой к старту уборочной кампании выбыло около 10 тыс. га.



Внутренний российский рынок сахара находится в балансе Вадим Ерыженский, заместитель гендиректора холдинга «Продимекс» Под сахарную свеклу в 2021 году предприятия нашей компании в сумме отвели 85 тыс. га, это столько же, сколько и в 2020-м. Состояние посевов в июле оценивалось как хорошее. Засушливые условия начала июня, конечно, создали стрессовые условия для агрокультуры, однако дожди, прошедшие в начале июля, стабилизировали ситуацию. Сырьевые службы наших сахарных заводов регулярно проводят мониторинг площадей с целью оценки развития посевов, наличия сорной растительности, густоты стояния, наблюдения за динамикой нарастания корнеплода. В начале июля густота посевов составила в среднем 104 тыс. растений на гектар, что является нормой. Средний вес корнеплода достиг к тому моменту 83 г, что также является хорошим показателем для этого периода. По поводу количественных показателей нового урожая сахарной свеклы в середине лета говорить пока рано — все-таки до начала уборки остается еще больше месяца, всякое может случиться. Пока осторожно можно отметить, что ждем неплохой валовой сбор.

На экспорт сахар мы продолжаем отгружать в основном высшего качества, используемый для производства напитков. Такой сахар практически не востребован в розничной торговле и никаких угроз обеспечению населения России сладким продуктом не представляет. К середине июля в Казахстан и Киргизию было отправлено около 100 тыс. т, и отгрузки продолжаются в соответствии с графиком.

Цена на сахар, поставляемый в федеральные сети, в июле оставалась на уровне, обозначенном соглашением, — 36 руб./кг. Несмотря на окончание его действия и запаздывание ряда регионов с принятием нормативных документов для субсидирования продажи сахара по сниженным ценам, мы рассчитываем получить эту выплату. На свободном же рынке цену формируют биржевые торги, и она держится примерно на одном уровне уже много месяцев. Это свидетельствует о том, что внутренний российский рынок сахара находится в балансе и не требует дополнительных мер регулирования.

Инвестиции как в растениеводство, так и в переработку в этом году мы снизили в связи с сокращением доходности в сахарной отрасли. Однако они остаются значительными и направлены на техническое перевооружение производств для повышения их эффективности и безопасности. Эти параметры обеспечивают нам высокую конкурентоспособность в непростой экономической ситуации и возможность долгосрочного планирования развития бизнеса.

Площади нарастили почти все

По данным Минсельхоза, посевы сахарной свеклы в этом году сократили лишь два региона — Алтайский край (на 1%) и Волгоградская область (на 16%). После длительного перерыва вернулась к выращиванию сладкого корня Ингушетия, засеяв, правда, совсем немного — 0,5 тыс. га. Наибольшую прибавку по площадям продемонстрировали Чечня (с 2,4 тыс. до 4,2 тыс. га, или на 75%), Оренбургская область и Чувашия (обе — с 0,5 тыс. до 0,7 тыс. га, или на 47%). Из крупнейших регионов-производителей свеклы (от 20 тыс. га) больше всех нарастили посевы Ставропольский край (с 23 тыс. до 30 тыс. га, или на 30%), Мордовия (с 18 тыс. до 22,1 тыс. га, на 23%) и Башкортостан (с 29,7 тыс. до 36,6 тыс. га, на 23%).







В силу холодной и сырой погоды сев-2021 существенно отстал от раннего 2020-го: на Юге на 4-5 недель, в ЦЧР — на две недели, на Волга-Урале и Алтае — на 1-2 недели. Поэтому посевная везде получилась поздняя и весьма скоротечная.



На начало июля показатели развития свеклы в среднем по стране были примерно на уровне предыдущих двух сезонов. Хотя в Краснодарском крае по информации на 10 июля агрокультура развивалась лучше, чем за последние четыре года. Так, масса корня была выше на 4,7%, масса ботвы — почти на 18%, а густота насаждения — на 5%. Однако все еще может измениться: как показывает практика, засухи, периодически наблюдаемые в последние сезоны в свеклосахарных регионах страны, вносят значительные корректировки в урожайность и сахаристость свеклы.



С учетом того, что засушливые условия, можно сказать, уже носят постоянный характер, сельхозпроизводителям стоит активнее внедрять технологии и приемы влагосбережения. В частности, проводить чизелевание, а не пахоту с оборотом пласта, в августе — октябре, и минимальную обработку почвы весной перед севом. Включать в свекловичный севооборот черный пар, на который вносить навоз и другую органику. А также местами, возможно, возрождать советские наработки, такую как, например, сев по покровным культурам, то есть осенью после внесения удобрений и чизелевания сеять на поле озимую рожь/пшеницу и уже в нее весной засевать сахарную свеклу. После всходов последней убивать зерно гербицидом. Технология позволяет не только повысить почвенную влагу и плодородие, но и снизить потери от пыльных бурь, помочь в борьбе с сорняками и болезнями и т. д.



Перспективы нового урожая свеклы выглядят положительно Глеб Тихомиров, финансовый директор «Сюкдена» В этом году мы посеяли сахарную свеклу на 68 тыс. га против 65 тыс. га в 2020-м. Увеличение площадей связано с нашими ожиданиями хорошего спроса на сахар в новом сезоне и, благодаря увеличению цен на него, роста рентабельности производства сахарной свеклы. Несмотря на поздний сев свеклы, мы оцениваем перспективы нового урожая очень положительно. Это связано с очень хорошими климатическими условиями в основных свекловичных регионах — на Юге и в Центре. В июне — июле было много дождей и высокие температуры. Поэтому рассчитываем, что наши хозяйства в ЦФО покажут урожайность около 400 ц/га, а в ЮФО — более 500 ц/га. Впрочем, риски производства всегда остаются, и главные проблемы могут возникнуть в случае дождливой осени, ранней зимы и неустойчивых температур в ноябре. К переработке наши заводы приступят в конце августа — начале сентября. Плановое производство собственного сахара (без толлинга) — 625 тыс. т.

На экспорт сахар по-прежнему отгружаем, хотя и в небольшом количестве. Полагаю, что в сезоне-2021/22 поставки за рубеж активизируются. Что касается стоимости сахара, то, учитывая низкое производство в прошлом сельхозгоду, падение уровня запасов и потенциальный спрос со стороны Казахстана и Киргизии, июльская цена выглядела низкой и тенденций к росту не прослеживалось.

В этом году мы продолжали инвестировать в складскую инфраструктуру заводов, строительство складов, железнодорожных веток и внутризаводских дорог. Вложений в увеличение мощности переработки не было, так как нет определенности с производством свеклы для загрузки предприятий.

Нужно распродавать запасы

В июле в ряде свеклосахарных регионов наблюдались засушливые явления. Если жара без осадков в некоторых из них (в первую очередь в ЦЧР — 2/3 производства) затянется дольше двух недель, то вероятность произвести в сезоне-2021/22 менее 6 млн т сахара с учетом переработки сиропа и мелассы будет увеличиваться. В то же время в оценке производства сахара в 2020 году возможен двойной счет — переработка некондиционного сахара, выработанного в прошлые годы и уже учитываемого Росстатом в запасах. Однако пока не представляется возможным определить его точное количество, но это заметные величины, возможно, и более чем 200 тыс. т.



Запасы сахара только на сахарных заводах страны на 1 июня 2021 года были выше, чем на ту же дату пять лет ранее, то есть до наступления эры перепроизводства, на 632 тыс. т. Кроме этого, имеются возможности предложения со стороны «ОЗК» (с 15 мая по 31 августа 2021 года действует беспошлинная квота на импорт сахара в объеме 350 тыс. т, и трейдером является «ОЗК»), Росрезерва и «Белорусской сахарной компании». Так, экспортный потенциал Беларуси летом-2021 составляет около 72 тыс. т. Казахстан и Азербайджан также могут поставить в этом году в Россию десятки тысяч тонн сахара из сырца, импорт которого осуществляется беспошлинно и с осени 2020-го резко вырос.







Если верить оценкам Росстата по запасам сахара на сахарных заводах, то физически сахара в стране было достаточно минимум до начала августа, а с учетом квоты «ОЗК» и расторопных отгрузок продукции с первых пущенных на свекле заводов запасов может хватить и до начала сентября. В этом случае для баланса было бы полезно даже немного активизировать экспорт. Но актуален и другой вопрос: будут ли сахар в опте продавать те компании, у которых он останется в июле — начале сентября на складах, и какого качества будут эти остатки?



В то же время в некоторых регионах России (более вероятно на Юге и в некоторых удаленных), возможно, будет наблюдаться некоторая напряженность оптового предложения кондиционного сахара в августе — начале сентября в случае задержки старта уборки свеклы и пуска сахарных заводов. В частности, это может случиться, если Юг сдвинет пуск заводов с первой декады августа на третью декаду августа, а ЦЧР — с третьей декады августа на сентябрь.



Поэтому июль — август видится идеальным временем распродать и отгрузить многолетние остатки сахара выпуска всех последних лет (2015-2021), так как в случае хорошего производства в сезоне-2021/22 на внутреннем рынке в октябре — декабре возможна заметная сезонная коррекция цен вниз.







Что касается экспорта сахара из России, хотя он и сокращается еще с июня прошлого года, некоторый вывоз все-таки сохраняется. К примеру, в июне только по железной дороге была отгружена 21 тыс. т. Идут поставки на другие рынки и из Беларуси, в том числе республика получила квоту на отгрузку 30 тыс. т в Китай, а в 2020-м поставила за пределы ЕАЭС 30,6% от своего экспорта в целом. Эти факторы сокращают общее предложение на рынке двух стран.



Макрорегион Юг в декабре прошлого года впервые в истории стал ж/д-нетто-импортером сахара (завез больше, чем вывез). С октября 2020-го по июнь 2021-го доля Юга в железнодорожных отгрузках не превышала 12%. Таким образом, этот макрорегион — от Крыма до Волгограда/Махачкалы — с учетом туристов и сохраняющегося автовывоза в Южную Осетию, Абхазию, ЛНР и ДНР потребил на 100-200 тыс. т сахара больше, чем произвел в сезоне-2020/21 (913 тыс. т).



Интересно отметить, что Россия продолжила морские поставки сахара контейнерами и в завершившемся сельхозгоду: более 1,3 тыс. т отправлено в августе — декабре 2020 года в Бенин и Израиль и почти 1 тыс. т — в январе — апреле 2021-го в Бенин, Того, Кот-д’Ивуар, Камерун, Гвинею и Израиль. Конечно, ниша контейнерных отправок из России любых грузов из любых портов на любой рынок пока еще не слишком освоена, но потенциал ее заметный.



Инвестиции в расширение производственных мощностей продолжаются Юрий Ейбоженко, заместитель гендиректора по пищевым производствам «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева Несмотря на более поздний сев сахарной свеклы, теплая с большим количеством осадков погода позволила «Агрокомплексу» не только догнать прошлогодние показатели по динамике роста сладкого корня, но и рассчитывать, что в этот раз они будут значительно лучше. В текущем году под эту агрокультуру мы отвели более 41 тыс. га. Увеличение площадей к прошлому году в 693 га связано с расширением посевов выращивания свеклы в хозяйствах, недавно вошедших в состав холдинга.

В сезоне-2021/22 мы планируем произвести 420 тыс. т сахара, что больше прошлогодних показателей в 1,5 раза, а также увеличить вдвое производство сухого гранулированного жома, достигнув отметки в 130 тыс. т.

В завершившемся сельхозгоду наши предприятия экспортировали 46 тыс. т сахара. Основными покупателями выступили Туркменистан, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Грузия и Армения. Объемы вывоза в новом сезоне будут определяться конъюнктурой рынка. В любом случае нами накоплен большой опыт в экспортных поставках, который пригодится нам и в дальнейшем.

Как и прошлом году, сахарные заводы «Агрокомплекса» активно инвестируют в расширение своих производственных мощностей. Так, на площадке Кореновского сахарного завода к началу свекловичного сезона будет завершен проект строительства нового жомосушильного комплекса номинальной производительностью технологического оборудования до 300 т/сутки. С его завершением мы подводим черту под комплексным проектом обновления жомосушильных комплексов на всех сахарных заводах группы. В прошлом году подобные проекты были завершены на Тихорецком и Павловском сахарном заводах. Кроме того, на заводе «Кристалл» в станице Выселки Краснодарского края будет построен и введен в эксплуатацию новый склад под сахар на 30 тыс. т. Это позволит увеличить складские мощности предприятия более чем на 50%.

Факторы роста и спада цен

Российские оптовые цены на сахар в рублях в завершившемся сезоне находились под мегапрессингом госрегулирования. С 21 декабря 2020-го формальные ценники на сахарных заводах находились на уровне 36 тыс. руб./кг. Цены трейдеров до начала февраля 2021-го были без явного тренда, но с 3 февраля росли, а с 16 марта снижались четыре месяца подряд. На фоне высокого сезонного конечного спроса, слабоватых показателей роста свеклы на 1 июля и традиционно непростых отгрузок сахара в конце сельхозгода рынок может увидеть скоротечный ценовой всплеск в августе — начале сентября, особенно в случае проблем с логистикой и при задержке пуска переработки.



Мировые цены на сахар-сырец с середины апреля прошлого года по февраль этого поднялись на 104%. С апреля наблюдалась новая волна роста. На 13 июля котировка закрытия октябрьского контракта на поставку сахара-сырца составила $377/т. Для сравнения, белый сахар в Лондоне котируется по $424/т (без НДС, FOB-порт экспортера), а белый в контейнерах — $426/т. Ценовой маяк альтернативной поставки сырцового сахара находится на уровне примерно $864/т (Краснодар), или около 64,1 тыс. руб./т. Себестоимость сырцового сахара без пошлины и стоимости финансирования (то есть толлинг в Беларуси, Казахстане, Азербайджане) находится на уровне 44,8 тыс. руб./т.







Влияние на себестоимость сахара оказывает ряд чисто российских инфляционных факторов. Например, с января 2021 года тарифы на грузовые ж/д перевозки выросли на 3,7%, на транспортировку автотранспортом в системе «Платон» увеличились с февраля на 6,4%, плюс с 1 ноября 2020-го проиндексированы тарифы «Автодора» по платным дорогам, в частности на трассе М4 «Дон» на 5%. Добавляет всем транспортных расходов активизация борьбы с автоперегрузами. Наблюдается и подъем цен на минеральные удобрения и металлы в результате увеличения налога на их добычу. И это далеко не все факторы роста.



Однако не стоит забывать и про сдерживающие цены обстоятельства рынка. Так, продолжается мегапрессинг госрегулирования по «борьбе» с агроинфляцией (несмотря на формальное снятие части мер с июня). Обещанную субсидию в 5 руб./кг на начало июля 2021 года не получила ни одна из компаний, отгружавших сахар в розницу по 36 руб./кг (правительство заявляло, что возместит потери). Зато приняты квоты беспошлинного импорта белого сахара: для России, как уже сказано, она составляет 350 тыс. т, для Казахстана — 134,4 тыс. т, Киргизии — 40 тыс. т, Армении — 22,4 тыс. т. В связи с чем «ОЗК» завезла через Новороссийск только с 27 мая по 1 июля 11 тыс. т из Алжира. А из Марокко, ОАЭ, Бразилии и Германии к 9 июля было поставлено в нашу страну 26,4 тыс. т контейнерами через порты Владивостока, Новороссийска и Санкт-Петербурга.



Финансирование летних полевых работ всех агрокультур хозяйствами и холдингами может потребовать активизации реализации в том числе и сахара. В то же время до августа будет продолжаться его выработка из сиропа и мелассы на Добринском, Каменском, Ольховатском, Знаменском, Чернянском и Слуцком сахарных заводах, а некондиционного сахара — на Лискинском, Ольховатском, Краснояружском и Дмитро-Тарановском и, возможно, других.



После сокращения Россией экспортных поставок сопредельные страны с августа — октября прошлого года активно возобновили импорт сахара-сырца и белого сахара различного происхождения. В частности, к ввозу сырца для стран СНГ после длительного перерыва присоединились Киргизия и Украина (в том числе по толлингу). Власти страны начиная с апреля уже расписали получателям 120 тыс. из 270 тыс. т квоты на сахар-сырец под пошлину 2%. Кроме этого, сколько угодно сырца может быть поставлено в режиме толлинга для бывших стран СССР. А еще парламент Украины может утвердить квоту беспошлинного импорта белого сахара на 50-120 тыс. т (обычная пошлина составляет 50%). «Укрсахар» на середину июля пока сдерживает подобное решение, но на сколько его хватит далее? Все это добавляет во всех странах СНГ товарное предложение сахара, поступающего на льготных таможенных условиях, и везде будет искажать традиционные межстрановые потоки и сдерживать восстановление цен со дна 2019/20.



Тем не менее пока что цены выше, чем годом ранее. Теперь главное всем странам СНГ не перестараться с площадями сева свеклы и в последующие годы. Если Россия сделает в текущем и следующих сезонах более 6,2-6,4 млн т сахара (с учетом переработки сиропа и мелассы), то с высокой вероятностью рынок опять ждет заметная просадка цен как минимум осенью, а как максимум, и весь сезон. Периоды перепроизводства преодолеваются весьма небыстро и болезненно для всех игроков отрасли.

