Выпущены первые 19 тысяч тонн сахара из свеклы нового урожая

Урожайность в Центре из-за сильной жары и отсутствия осадков может быть невысокой А. Галеев

По данным аналитической службы Союзроссахара на 9 августа, в России произведено и отгружено более 18,9 тыс. т сахара из урожая сахарной свеклы 2021 года, что на 4 тыс. т больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Переработку ведут семь сахарных заводов Краснодарского края, предприятия региона стали запускать с 1 августа. Союзроссахар ожидает, что в течение недели производство сахара начнется еще на семи заводах: четырех — в Краснодарском крае, одном — в Татарстане и двух — в Липецкой области.



Согласно информации Минсельхоза на 9 августа, сахарная свекла выкопана с 6,5 тыс. га, собрано 254,6 тыс. т при средней урожайности 391,7 ц/га. Прогнозировать, каким будет валовой сбор, пока рано, поскольку уборка только началась: копать свеклу начали 17 из 30-ти районов Краснодарского края, сказал «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов.



В этом сезоне стартовая урожайность свеклы на Кубани ниже, чем в прошлом — 391 ц/га против 440 ц/га. «Однако, по нашим наблюдениям, сезоном ранее в начале уборки цифры были несколько завышены, так как итоговые значения по краю были заметно ниже — 344 ц/га. Поэтому мы полагаем, что в этом году на Юге урожайность сахарной свеклы будет выше, чем итоговая в 2020-м», — отметил Иванов. Кроме того, в этом году агрокультура в крае занимает 191 тыс. га против 171 тыс. га годом ранее, в связи с приростом площадей можно предполагать, что валовой сбор в этом году будет выше прошлогоднего. При этом, по данным ИКАР, дигестия сахарной свеклы в макрорегионе низкая, то есть далеко не факт, что при более высоком урожае удастся получить больший объем сахара. «Сейчас на Юге прогнозируют дожди, и если они действительно будут, то ситуация выправится», — добавляет эксперт.



Урожайность в Центре из-за сильной жары и отсутствия осадков может быть невысокой, продолжает Иванов. Хотя свекла достаточно легко переносит засушливые условия, все равно есть риски, если жара стоит две-три недели и более. «Корнеплод теряет тургор и усыхает, листья опадают, и после первых дождей ресурсы идут на восстановление ботвы и корня, а не на накопление сахара и сухого веса корня», — пояснил он.



Эксперт добавляет, что местами показатели урожайности невысоки не только из-за погоды. Далеко не все аграрии соблюдают севооборот, согласно которому сахарную свеклу нельзя сеять на одном поле чаще, чем раз в четыре-пять лет — в противном случае, показатели урожайности падают. «Конечно, вертикальные холдинги можно понять: им по сырью порой не на кого надеяться, кроме как на себя, а собственный земельный клин недостаточен для полной загрузки своего завода свеклой», — рассуждает Иванов.



Группа «Сюкден» пока не запустила сахарные заводы. «Но уже сейчас мы видим, что везде по нашим зонам урожай свеклы будет хорошим», — отмечает финансовый директор компании Глеб Тихомиров. Общее производство сахара в стране в текущем сезоне он оценивает в 6,3-6,5 млн т. «С учетом очень низких остатков сахара, не думаю, что следует ожидать сильного снижения цен на него», — сказал он «Агроинвестору».



Холдинг «Продимекс», крупнейший производитель сахара в стране, пока тоже не начал переработку свеклы. Первым 15 августа будет запущен Изобильненский сахарный завод на Ставрополье, затем 25 августа — Успенский в Краснодарском крае. Остальные предприятия начнут производство сахара в сентябре. Урожайность в этом сезоне неплохая, но есть места, где из-за засухи свекла не развилась до нормальных размеров, делится заместитель гендиректора холдинга Вадим Ерыженский. При этом сахаристость высокая. По прогнозам Ерыженского, год будет средним, рекордов по производству сахара не ожидается. «Биржевая цена на сахар стабильная уже много месяцев, резкого роста или падения не предвидится, цена на свеклу зависит от ряда факторов, включая цену на сахар. Искусственное сдерживание цены на сахар на фоне роста затрат на производство не позволяет нам удовлетворить запросы свекловодов в полном объеме», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Усть-Лабинский сахарный завод «Свобода», входящий в группу компаний «Прогресс Агро» (прежнее название — «Кубань», компания основана Олегом Дерипаской) на прошлой неделе начал приемку и переработку сахарной свеклы, сообщала компания. Первые 500 т свеклы нового урожая были переработаны 2 августа, на плановую мощность — 7 тыс. т сырья в сутки — предприятие вышло 7 августа. Сейчас сахаристость свеклы составляет 16,5%, в сентябре растениеводы прогнозируют рост показателя.

