Производство сахара может снизиться на фоне жары

Пока состояние сахарной свеклы хорошее, несмотря на проблемы весеннего сева Pixabay

В большинстве регионов Центра и Юга сейчас стоит жара и засушливая погода. Тем не менее, по оценкам Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), состояние сахарной свеклы почти везде хорошее. Ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов отмечает, что оно соответствует норме для данного времени года. «Однако с июня во многих регионах держится температура воздуха выше нормы. В первую очередь, в Центральном Черноземье, где находится 2/3 производства сахара в России, в частности в Воронежской, Липецкой, а также соседних областях. На всех полях трещины в почве шириной с мизинец», -рассказал эксперт «Агроинвестору». Если в ближайшие две-три недели не будет дождей, или в ближайшие два-три месяца они будут редкими, то начнутся проблемы. «Свекла станет сбрасывать листья. Затем, когда наконец начнутся дожди, начнут отрастать новые листья за счет накопленного в клубнях сахара. В результате нас ждет снижение и урожайности, и сахаристости», — прогнозирует Иванов.



Однако, если верить прогнозу Гисметео, в большинстве регионов Центра 17-20 июля пройдут дожди с грозами, а 20-22 июля спадет жара, продолжает он. В этом случае со свеклой ничего критичного не произойдет. «В то же время, на Юге дождей в ближайшие две недели не обещают, и жара продолжит усиливаться до 20 июля», — подчеркивает Иванов.



На предприятиях под управлением «Продимекс-Агро» (Черноземная зона) сахарной свеклой в этом году занято 85 тыс. га. Ее состояние оценивается как хорошее. Засушливые условия начала июня создали стресс для посевов, однако дожди, прошедшие в начале июля, стабилизировали ситуацию. Сырьевые службы сахарных заводов регулярно проводят мониторинг посевов для оценки их развития, наличия сорной растительности, густоты стояния, наблюдают за динамикой нарастания корнеплода, рассказал представитель компании. В начале июля густота посевов составила в среднем 104 тыс. растений на 1 га, что является нормой. Средний вес корнеплода — 83 г, это также хороший показатель для этого периода.



На предприятиях «Продимекса», расположенных на Юге, в этом году свекла посеяна на 19 тыс. га. Весной условия были сложные, поздно потеплело, осадки сдерживали сев, в результате чего работа затянулась. Тем не менее, специалисты группы настроены оптимистично, отмечает представитель компании. Густота посевов и средний вес клубня сейчас уже опередили значения прошлого года.



Состояние посевов сахарной свеклы в агрофирме «Прогресс» (Краснодарский край) хорошее, и ожидания по новому урожаю оптимистичные. «Агрокультуру мы посеяли вовремя и сдвигать сроки уборки не планируем», — сказал «Агроинвестору» директор предприятия Александр Неженец. Однако, добавляет он, сейчас в регионе засуха и жара, которая увеличивает риск заболевания свеклы церкоспорозом. «Поэтому мы увеличили фунгицидные обработки», — уточняет руководитель.



В следующем году предприятие планирует увеличить посевы сахарной свеклы на 100 га, правда, при условии, что отпускная цена на сахар не опустится ниже 40 руб./кг. «Если же цена будет ниже, то для нас это станет сигналом к тому, чтобы вовсе отказаться от выращивания сахарной свеклы в новом сезоне», — делится Неженец.



Этот год — уникальный для производителей сахарной свеклы, считает директор по развитию концерна «Покровский» Михаил Пак. «С одной стороны, в связи с неблагоприятными погодными условиями: почти всю весну в Краснодарском крае шли затяжные дожди, посевная кампания завершилась с задержкой от двух недель до месяца в зависимости от района. И это, несомненно, негативный фактор, который вызывает тревогу у аграриев в отношении сроков созревания и качества будущего урожая, — рассуждает он. — С другой стороны, есть и положительный момент: в дальнейшем созревание сахарной свеклы на Юге проходило почти в идеальных условиях: частые и обильные дожди перемежались периодами теплой погоды, причем не жаркой, как обычно бывает в регионе в это время года, а именно комфортной, до 30 градусов». В результате свекла по своим физическим параметрам на данный момент почти наверстала то отставание, которое было заложено поздним неблагоприятным севом.



«Оснований для переноса старта сахарного сезона мы не видим и планируем начать переработку в первых числах августа, — продолжает Пак. — Есть определенные опасения, что поздний сев все-таки скажется на технической спелости и сахаристости свеклы. Но учитывая большие посевные площади (в этом сезоне мы увеличили их до 28,5 тыс. га) и достаточно хорошее развитие свеклы по весу, мы сможем компенсировать эти факторы и получить хороший объем и высокое качество сахара на выходе». Озвучивать прогнозы по урожайности топ-менеджер считает преждевременным, однако добавляет, что концерн рассчитывает получить среднестатистический урожай сахарной свеклы.



В группе «Сюкден» ситуация с посевами пока нормальная, развитие свеклы хорошее. «Как будет складываться ситуация, если дождей не будет еще три недели, особенно в Центре, сказать трудно. Надеюсь, что до этого не дойдет», — прокомментировал финансовый директор «Сюкдена» Глеб Тихомиров.



Производство сахара в целом по стране, по его оценке, в сезоне-2021/22 составит около 6,3 млн т. По прогнозу Минсельхоза, валовой сбор сахарной свеклы в этом году может быть на уровне 40 млн т, производство сахара — около 6 млн т, что более чем достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка.

