Прогноз производства сахара может быть понижен

К 23 августа было выработано 88 тысяч тонн свекловичного сахара Россельхозбанк

По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в сезоне-2021/22 в России будет произведено около 6 млн т сахара. Однако виды на урожай «не самые позитивные», поэтому, возможно, прогноз будет немного снижен, сказал «Агроинвестору» ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов. Он также отметил, что на Юге очень низкий выход сахара и невысокая дигестия, что связано с погодными условиями, сложившимися в этом сезоне. «Погода преподносит сюрпризы каждый год, но в этом сезоне — особенно», — подчеркнул Иванов.



В начале июня Иванов говорил «Агроинвестору», что многие независимые производители в этом году не увеличили посевы сахарной свеклы, а некоторые даже снизили их. «Конечно, такая тенденция не наблюдалась у предприятий с собственными перерабатывающими мощностями, а также у хозяйств, заключивших долгосрочные договоры с сахарными заводами, — уточнял эксперт. — Эти две категории компаний не уменьшили площади под сахарной свеклой, напротив, часть из них нарастила посевы агрокультуры».



Иванов объяснял такую ситуацию регулированием цен на сахар. Осенью сахарные заводы покупали свеклу из расчета, что цены на сахар в опте будут составлять 42-45 руб./кг.



И аграрии смогли заработать на свекле, причем даже те, у кого была невысокая урожайность из-за засухи — на Юге и в Центре, говорил он. «Позже вмешался регулятор и настоятельно рекомендовал производителям сахара продавать свою продукцию по 36 руб./кг. Конечно, в таких условиях независимые растениеводы в ближайшие годы вряд ли будут серьезно задумываться о выращивании сахарной свеклы, так как понимают, что переработчики не смогут покупать ее дорого», — говорил эксперт ИКАР.



По данным ИКАР, сахарной свеклой в России засеяно чуть более 1 млн га. Самые большие площади в регионах Центрального Черноземья — 548 тыс. га, 245 тыс. га на Юге, 189 тыс. га на Волга-Урале. К 24 августа было убрано 2,5% (25,2 тыс. га), в прошлом году к этому времени было убрано 27,1 тыс. га. В Краснодарском крае к 26 августа свекла выкопана на 23,4 тыс. га, в прошлом году в это время этот показатель достигал 31,7 тыс. га, сравнивает Иванов.



Сахаристость свеклы по состоянию на 21 августа была на 0,3% выше, чем в аналогичный период прошлого года, масса ботвы — на 16,6% ниже, масса корня — на 0,6% ниже, густота насаждений на 2,6% выше. «В целом по России ботва худшая, а дигестия и густота лучшая минимум за восемь лет, корень и его прирост на уровне предыдущего года. Короткий вегетационный период, жара и засуха летом не дали развиться должному листовому аппарату свеклы, поэтому невелика надежда на дальнейший хороший набор веса корня и сахара», — сообщает ИКАР.



По данным Минсельхоза на 25 августа сахарная свекла выкопана с 28 тыс. га, накопано 1,2 млн т при урожайности 421,6 ц/га. По данным аналитической службы Союзроссахара, на 23 августа было выработано 88 тыс. т свекловичного сахара. В прошлом году на эту дату было заготовлено 1,1 тыс. т свеклы и произведено 115 тыс. т сахара. Переработку сахарной свеклы и производство свекловичного сахара вели 16 заводов. В течение текущей недели союз ожидал начала переработки еще на девяти предприятиях. Всего в августе будут работать 27 сахарных заводов общим объемом производства свекловичного сахара 16 тыс. т.



В агропредприятии «Рассвет», входящем в группу компаний «Прогресс Агро» (прежнее название «Кубань», компания основана Олегом Дерипаской) сахарную свеклу убирают с 1 августа, сроки уборки совпадают с агрономическими, сказал «Агроинвестору» и. о. директора «Рассвета» Дмитрий Дубовиков. Сахарную свеклу предстоит убрать примерно с 10 тыс. га. Урожайность агрокультуры составляет порядка 350 ц/га. В сентябре, возможно, урожайность повысится, добавил Дубовиков. «Весной шли затяжные дожди, из-за чего сев сахарной свеклы затянулся. Посевные работы завершили только 28 апреля. Тем не менее, сахаристость свеклы достигла 17,2%. Это хорошие показатели. Если урожайность вырастет, то аграрии хозяйства «Рассвет» рассчитывают получить порядка 8 т сахара с гектара», — рассказал Дубовиков. По его словам, на сегодняшний день предприятие выработало около 11 тыс. т сахара. Всего за сезон предполагается выпустить 100-110 тыс. т сахара.

