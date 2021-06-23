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Премия «Агроинвестор года - 2021»

Рынки

Правительство вновь прорабатывает введение акциза на напитки с сахаром

Подобная мера может привести к удорожанию продукции и снижению спроса на нее

Елизавета Литвинова

| Агроинвестор |

Сейчас рассматриваются два варианта ставки акциза — в зависимости от стоимости напитка или содержания в нем сахара
Е. Егоров
Сейчас рассматриваются два варианта ставки акциза — в зависимости от стоимости напитка или содержания в нем сахара
Е. Егоров

Правительство поручило Минсельхозу и Минфину рассмотреть вопрос введения акцизов на сахарсодержащие напитки, пишут «Ведомости». Представитель Минсельхоза сообщил изданию, что по итогам совещания у первого замглавы аппарата правительства Валерия Сидоренко ведомствам поручили предложить критерии «отнесения сахарсодержащих напитков к подакцизным». Министерство не одобряет идею, так как это может привести к росту цен, снижению производства и потребления напитков, сокращению числа производителей и появлению нелегального рынка продукции. Представитель Минфина сообщил, что министерство обсуждает с другими ведомствами вопрос целесообразности введения акцизов. Он отметил, что решение не принято, и вопрос требует проработки.

Два источника «Ведомостей» утверждают, что рассматриваются два варианта ставки акциза — в зависимости от стоимости напитка или содержания в нем сахара. Собеседники газеты также назвали разные основные цели акциза: пополнение бюджета — ежегодный сбор может составить 10-20 млрд руб. и заботу о здоровье граждан.


Президент Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков говорит, что объединение категорически не поддерживает подобные регуляторные инициативы. Введение налога на напитки с содержанием добавленных сахаров обладает крайне высоким уровнем воздействия на формирование спроса и предложения целой продуктовой категории, а также сопутствующих отраслей (производство сахара, упаковки, оптовая и розничная торговля и т. д.), и поэтому требует детального рассмотрения с участием экспертного и делового сообщества.

Кроме того, на сегодняшний день отсутствует научное обоснование положительного социально экономического эффекта от введения акциза на безалкогольные напитки с добавленным сахаром. «Международный опыт показывает низкую эффективность данной меры. В связи с недостаточной доказанностью позитивного эффекта такого рода налогов на здоровье населения, налог на сахаросодержащие напитки уже отменен в Дании, Ирландии и Финляндии. В июне 2021 года объявлено об отмене акциза в Норвегии», — рассказал «Агроинвестору» Новиков.

Введение акциза отразится и на российской сахарной отрасли, так как потребление сахаросодержащих напитков, скорее всего, снизится из-за роста цен на них, говорит гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. «Таким образом будет стимулироваться потребление якобы “здоровых” напитков без добавления сахара. Вопрос в эластичности спроса на эту группу товаров по ценам — возможно, она не так уж велика, особенно в летнюю жару. Хотя хотелось бы обойтись без подобных экспериментов», — прокомментировал он «Агроинвестору».

«Ввести акциз надо было давно, потому что проблема ожирения и сопутствующих ему заболеваний и среди взрослых, и среди детей стоит в стране довольно остро, — сказал источник «Агроинвестора» в аграрной отрасли, попросивший об анонимности. — Все неполезные продукты и напитки должны стоить дороже». Но облагать налогом надо не просто напиток с сахаром (он может быть в нем и естественным, например — соки), а добавленную избыточную калорийность, которая обеспечивается за счет включения в состав сахара, крахмальной патоки, сиропов, фруктозы, ксилита, сорбита и др. «Все напитки с добавленной калорийностью, превышающей рекомендуемые нормы, которые могут установить специальные институты питания, могут облагаться налогом», — считает собеседник «Агроинвестора». 

Но перед тем, как облагать дополнительными налогами производство и оборот неполезных товаров, нужно с начала отказаться от льгот: установить общую ставку НДС в 20%, а не в 10%, отменить все предоставляемые субсидии и любые меры поддержки из федеральных и региональных бюджетов, продолжает он. Кроме того, продукция с добавленной избыточной калорийностью должна быть ограничена в рекламе и продаваться в рознице по аналогии с продукцией, содержащей растительные заменители молочного жира — отдельно от натуральных товаров и с дополнительной маркировкой. Однако добиться максимального эффекта от таких ограничений можно будет только в случае их введения сразу на всей территории ЕАЭС.

По словам собеседника «Агроинвестора», опыт введения дополнительного налога на сахаросодержащие напитки в других странах показывает небольшое снижение потребления, «но снижение все-таки происходило». «Однако, если в одной провинции ввели какие-то ограничения, а в другой — нет, то производитель просто переезжает в регион, в котором ограничения не действуют, там и наращивает производство», — говорит он.

Ранее власти уже рассматривали вопрос введения акцизов на сладкие напитки. В 2016 году Минфин предлагал ввести акцизы на напитки с добавлением сахара в размере 5 руб. за 1 л. Доход от этого он оценивал в 25 млрд руб. в 2017 году, в 27 млрд руб. в 2018-м и в 28 млрд руб. в 2019 году. Тогда инициативу одобрил Минздрав, но позже Минфин временно отказался от этой идеи из-за того, что акцизы могут негативно отразиться на отрасли в период кризиса, писали «Известия». Также, по словам источника издания в Минфине, были «сложности с администрированием». «Через год-два к этой теме можно будет вернуться, поскольку это общепринятая мировая практика и бюджетная необходимость», — говорил источник «Известий» в Минфине в 2016 году.

Елизавета Литвинова 

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