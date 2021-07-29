Производство свекловичного сахара нового урожая начнется с 1 августа

Биржевые цены на сахар за последнюю неделю стабилизировались Pixabay

Запуск производства сахара из сахарной свеклы урожая 2021 года запланирован на 1 августа, к работе приступят заводы Краснодарского края, сообщает Союзроссахар на своем сайте. По информации объединения, восемь сахарных заводов, входящих в «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, «Регион-Инвест», «Прогресс-Агро» (ранее — агрохолдинг «Кубань») и концерн «Покровский», за первые десять дней августа выпустят более 50 тыс. т сахара, который будет приоритетно отгружаться в розничную торговлю.



Пересмотреть планы начала сезона переработки на заводах Краснодарского края стало возможно благодаря более высоким темпам развития сахарной свеклы по сравнению с прошлым сезоном, несмотря на поздний сев и засушливые погодные условия в июне-июле, отмечает союз. В целом там ожидают, что все сахарные заводы Южного федерального округа начнут производство до 25 августа, что на пять-семь дней раньше, чем в прошлом году. Общая мощность производства сахара на заводах округа — 13 тыс. т в сутки. В Центральном, Приволжском, Сибирском федеральных округах старт переработки намечен на начало сентября, как и в прошлом году.



В сообщении Союзроссахара отмечается, что заводы продолжают отгружать сахар в объемах, полностью обеспечивающих потребности внутреннего рынка. При этом участники рынка говорят о возросшем спросе и значительном увеличении стоимости перевозки продовольственных товаров автотранспортом: по отдельным направлениям удорожание составило 100% по сравнению с прошлым годом, что уже сказывается на конечной стоимости доставки в торговые сети. «Ограниченное предложение со стороны транспортных компаний и индивидуальных предприятий может привести к несвоевременному выполнению обязательств по ранее подписанным договорам», — предупреждает союз.



По прогнозу Минсельхоза, валовой сбор сахарной свеклы в этом году может быть на уровне 40 млн т, производство сахара — около 6 млн т, что более чем достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка.

По данным Национальной товарной биржи, за последнюю неделю биржевые цены на сахар на российских заводах стабилизировались до уровня 40,3-40,7 руб./кг, что на 6-7% ниже начала года. С апреля цены на сахар в странах ЕАЭС снизились на 2-8%, что на 5-10% меньше цен на белый сахар аналогичного качества, закупаемый на мировом рынке.



На мировом рынке сахара с апреля цены на белый сахар и сахар-сырец увеличились на 7% и 23% соответственно, что связано с ожиданиями по снижению объемов производства сахара в мире, в первую очередь у крупнейшего мирового экспортера — Бразилии. При этом стоимость услуг по перевозке в среднем также выросла на 20-30%.



В середине июля ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов рассказывал «Агроинвестору», что состояние сахарной свеклы соответствует норме для данного периода, несмотря на высокие температуры воздуха. Представители сахарных заводов тогда же говорили о хорошем состоянии сахарной свеклы. Так, на предприятиях под управлением «Продимекс-Агро» (Черноземная зона) сахарной свеклой в этом году занято 85 тыс. га. Засушливые условия начала июня создали стресс для посевов, однако дожди, прошедшие в начале июля, стабилизировали ситуацию. Состояние посевов сахарной свеклы в агрофирме «Прогресс» (Краснодарский край) хорошее, и ожидания по новому урожаю оптимистичные, говорил директор предприятия Александр Неженец. Директор по развитию концерна «Покровский» Михаил Пак отмечал, что оснований для переноса старта сахарного сезона нет, компания планировала начать переработку в первых числах августа. «Есть определенные опасения, что поздний сев все-таки скажется на технической спелости и сахаристости свеклы. Но учитывая большие посевные площади и достаточно хорошее развитие свеклы по весу, мы сможем компенсировать эти факторы и получить хороший объем и высокое качество сахара на выходе», — комментировал он «Агроинвестору».

