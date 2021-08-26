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Премия «Агроинвестор года - 2021»

Инвестиции

PepsiCo вложит свыше 2 млрд рублей в производство детского питания

Компания модернизирует и расширит мощности Лианозовского и Царицынского комбинатов

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

С 2022 года компания будет поставлять Москве продукцию по офсетному контракту
«Агуша»
С 2022 года компания будет поставлять Москве продукцию по офсетному контракту
«Агуша»

Компания «Вимм-Билль-Данн», которая с 2011 года входит в PepsiCo и является крупным российским производителем молочной продукции, вложит 2 млрд руб. в развитие производства детского питания на Лианозовском и Царицынском молочных комбинатах (ЛМК и ЦМК), рассказал ТАСС директор по коммуникациям PepsiCo Александр Костиков. Проект будет реализован в рамках исполнения офсетного контракта с Москвой, который «Вимм-Билль-Данн» заключил в мае 2020 года сроком на 10 лет.

С 2022 года компания будет поставлять Москве продукты питания для детей и кормящих женщин в течение восьми лет. Ассортимент будет включать 40 наименований продукции марки «Агуша» - молоко, соки, фруктовые, овощные и мясные пюре, каши, творог, кефир, а также кисломолочные и сухие смеси, произведенные в России из отечественного сырья. Для исполнения контракта мощности ЛМК и ЦМК будут расширены и модернизированы.

Лианозовский молочный комбинат был основан в 1982 году. Предприятие является крупнейшим в Восточной Европе по производству продуктов питания. Завод укомплектован 40 производственными линиями, которые выпускают около 140 позиций, включая молоко, кефир, творог, сметану, йогурты, творожки, функциональные молочные продукты под брендами «Домик в деревне», «Веселый молочник», «Чудо», «Имунеле», «Мажитэль», а также детское питание под марками «Агуша» и «Чудо детки». По собственным данным компании, почти половина молочной продукции, продаваемой в Московской области и Москве — это продукция ЛМК.

Царицынский молочный комбинат выпускает молоко, сметану, сливки «Домик в деревне», йогурты «Чудо», функциональные напитки «Имунеле», напитки из сыворотки «Мажитэль», соки J7 и детское питание «Агуша». Ежедневно более десятка молоковозов поставляют на комбинат около 500 т сырого молока.

Екатерина Шокурова 

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