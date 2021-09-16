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Премия «Агроинвестор года - 2021»

Компании

PepsiCo внедрит практику восстановительного земледелия более чем на 3 млн гектаров

Мера вводится в рамках новой стратегии развития компании

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

К 2040 году компания планирует достичь полной углеродной нейтральности
Pixabay
К 2040 году компания планирует достичь полной углеродной нейтральности
Pixabay

PepsiCo представила стратегию PepsiCoPositive (pep+), связанную с тремя ключевыми направлениями, сообщила компания. Одно из них — «Устойчивое земледелие» - предусматривает внедрение практик восстановительного земледелия более чем на 3 млн га. Это соответствует площадям сельскохозяйственных земель, используемых поставщиками сырья для PepsiCo. В России выращивание всего картофеля для производства чипсов аттестовано по программе устойчивого земледелия.

«Компания также работает с поставщиками в направлении повышения качества и эффективности производства сырого молока, что, в том числе, способствует сокращению выбросов парниковых газов, связанных с ведением молочного животноводства», — говорится в сообщении компании.

Еще одно направление — «Устойчивая цепочка поставок» - предусматривает, в частности, достижение к 2040 году полной углеродной нейтральности, предполагает восстановить 100% использованной воды к 2030 году, поменять упаковку продукции на более экологичную и способствовать построению экономики замкнутого цикла.

Так, к 2022 году PepsiCo планирует представить напитки Pepsi в упаковке из полностью переработанного пластика (rPET) в 11 странах Европы. Компания также отказалась от пластиковых крышек на некоторых видах молочной продукции «Имунеле» и «Домик в деревне». Кроме того, PepsiCo изменит неоновый зеленый цвет бутылки напитка MоuntainDew к концу 2021 года в России, что позволит сделать эту упаковку пригодной для переработки. Согласно планам компании, она продолжит инвестировать в инфраструктуру по сбору и переработке упаковки.

Кроме того, компания является участником пилотного проекта по раздельному сбору и переработке мягкой упаковки. К концу 2021 года PepsiCo Россия полностью перейдет на электроэнергию солнечных батарей и гидроэлектростанций. Это позволит сократить примерно на 30% парниковые выбросы от собственных производств. Также PepsiCo планирует установить солнечные панели на своих заводах, расположенных на юге страны, — в Тимашевске и Азове.

Последним направлением стратегии является «Правильный выбор». Оно нацелено на использование в продуктах ингредиентов, не наносящих вред окружающей среде, предполагает снижение содержания в них сахара и соли. В 2019 году PepsiCo Россия вместе с другими предприятиями отрасли подписала добровольные обязательства по снижению сахара в напитках. К концу 2020 года доля бескалорийных напитков в портфеле компании составила 15%, со сниженной калорийностью — 8%. Доля напитков в малоформатной упаковке составила 29%.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько ранее говорил «Агроинвестору», что подобные практики внедряют и активно придерживаются западные компании в рамках устойчивого развития и ESG. «С одной стороны, это не без дани моде и некоторых имитаций бурной деятельности, но, с другой стороны, в ней есть определенная рациональность, ведь природу серьезно загрязнили, и все понимают, что так дальше продолжаться не может. Российских предприятий это касается прежде всего на стадиях подхода к IPO или SPO, потому что иностранные инвесторы положительно относятся к внедрению практик ESG», — говорил он.

Екатерина Шокурова 

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