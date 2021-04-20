PepsiCo будет сокращать количество вредных выбросов за счет «устойчивого земледелия»

Российские фермеры выращивают чипсовый картофель для компании на площади 19 тысяч гектаров Pixabay

PepsiCo внедряет практики ответственного земледелия в 60 странах присутствия на 3 млн га или почти на всей используемой поставщиками компании земле, сообщила пресс-служба PepsiCo. В рамках проекта за следующие десять лет сокращение вредных выбросов должно составить минимум 3 млн т. Кроме того, PepsiCo начнет закупать все сельскохозяйственное сырье для своего производства только у ответственных поставщиков.



Сотрудничество с ответственными поставщиками будет включать не только прямые закупки основных ингредиентов, таких как картофель, кукуруза, зерновые и апельсины, но и таких компонентов как растительные масла. Такая система уже работает, в том числе, в России, на Украине и в Венгрии, где PepsiCo помогает внедрять практики устойчивого развития поставщикам подсолнечного масла. Компания ожидает, что это поможет повысить урожайность агрокультур, снизить затраты ресурсов, улучшить состояние почв и таким образом снизить воздействие на окружающую среду. В нашей стране к 2030 году PepsiCo планирует сократить объем выбросов парниковых газов на 40% относительно уровня 2015 года, отметила пресс-служба компании. Ее представитель также уточнила «Агроинвестору», что российские фермеры — поставщики компании — работают на 19 тыс. га и выращивают для PepsiCo картофель для производства чипсов.



Кроме того, PepsiCo работает над тем, чтобы выращивать необходимые для производства ингредиенты с помощью практик «регенеративного сельского хозяйства». Их внедрение позволяет не наносить вреда окружающей среде и улучшить условия жизни фермеров. PepsiCo отслеживает исполнение обязательств по площади ответственно обрабатываемых земель и занятых фермеров, а в ближайшем будущем также начнет отслеживать состояние почв, выбросы углекислого газа, состояние водоемов для полива. Цель компании — достичь полной углеродной нейтральности к 2040 году.



Также PepsiCo активно инвестирует в современные овощехранилища в России и на Украине, что позволяет внедрять технологические решения, которые уменьшают углеродный след от работы хранилищ и сводят к минимуму затраты природных ресурсов, сообщила пресс-служба компании. Новый склад для хранения сырья, который откроется в 2021 году в Новосибирске, будет построен в соответствии с именно таким принципом.



PepsiCo продолжает инвестировать в российских поставщиков чипсового картофеля и развивать сырьевую базу по всей стране. В 2020 году компания развернула агропрограмму в Сибири. За последние три года в производство картофеля в России было направлено более 300 млн руб., сообщила «Агроинвестору» пресс-служба PepsiCo, отметив, что средства были вложены в современную технику и оборудование для эффективного ведения сельского хозяйства. Всего за 15 лет компания инвестировала в программу развития поставщиков «Лидеры агроиндустрии» более $50 млн.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что подобные практики внедряют и активно придерживаются их западные компании в рамках устойчивого развития и ESG. «С одной стороны, это не без дани моде и некоторых имитаций бурной деятельности, но, с другой стороны, в ней есть определенная рациональность, ведь природа серьезно загрязнили и и все понимают, что так дальше продолжаться не может. Российских предприятий это касается прежде всего на стадиях подхода к IPO или SPO, потому что иностранные инвесторы положительно относятся к внедрению практик ESG, — отметил он. — На нашем рынке они, возможно, тоже будут постепенно находить свое воплощение у крупных компаний, которые заинтересованы как в сторонних инвесторах, так и в положительном восприятии образа компании со стороны потребителей». Для PepsiCo внедрять практики ESG жизненно необходимо: ее акции крутятся на биржах, а бренды широко известны. Экологическим аспектам сейчас придается огромное значение, уверен эксперт. «Компания много инвестирует в Россию, и если что-то в этом направлении делается в других странах, нашу страну это тоже не может обойти стороной», — прокомментировал Рылько.



Старший руководитель проектов направления «Оценка и финансовый консалтинг» группы компаний SRG Евгений Афанасьев сказал «Агроинвестору», что тренд устойчивого земледелия — это ведение сельского хозяйства, при котором используется потенциал земель и одновременно учитывается экологическая безопасность возобновления плодородия почвы. Выращивание агрокультур должно быть натуральным, без применения реагентов, пестицидов, почва должна насыщаться минералами, азотом, уменьшаться количество невозобновляемых ресурсов, объяснил эксперт.



По его мнению, возможно, в ближайшее время тенденция устойчивого земледелия будет набирать обороты среди отечественных закупщиков, однако «в российских реалиях это тяжело осуществить». Потребуются дополнительные инвестиции фермеров для выстраивания системы ответственного земледелия: пересмотра севооборота, использования «зеленых» удобрений, сокращения использования пестицидов и других химических средств, которые не соответствуют «зеленым» стандартам, перечисляет Афанасьев. «Все это приведет к удорожанию продукции и поставит компании в проигрышное положение перед производителями, которые действуют по классической схеме. Способствовать популяризации устойчивого земледелия может одобрение властей и субсидирование, либо гарантия цен на полученную продукцию со стороны компаний-закупщиков», — прокомментировал эксперт.



В ближайшее время лишь небольшая часть компаний с налаженными каналами сбыта сможет перестроиться в направлении устойчивого земледелия, считает Афанасьев. На сегодняшний день переработчики уже заявили ряд требований, которые затрагивают устойчивое земледелие, например, в части использования пестицидов, но определяющим фактом является цена, по которой товары будут закупаться, отметил он. «С учетом развития земледелия в России у нас присутствуют отдельные практики устойчивого земледелия, например, распашка полей, севооборот, использование классических удобрений, но это в основном развивается в рамках небольших проектов, которые позиционируют себя как компании, выращивающие экологическую продукцию с заботой об окружающей среде», — заключил он.

