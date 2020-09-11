PepsiCo начала строительство завода снеков в Новосибирске

Одновременно со строительством завода PepsiCo начнет в регионе агропрограмму для обеспечения предприятия картофелем PepsiCo

PepsiCo заложила первый камень завода по производству соленых снеков в Новосибирской области. Первые две линии будут запущены в конце 2021 года. Плановая мощность завода — более 60 тыс. т чипсов Lay’s и сухариков «ХрусTeam». Инвестиции в проект оцениваются примерно в 12 млрд руб., сообщила компания. В структуру завода в том числе войдет картофелехранилище мощностью 50 тыс. т, которое будет загружаться за две-три недели и будет способно принимать по 200 фур с картофелем в сутки, рассказал «Агроинвестору» представитель PepsiCo.



Соглашение о строительстве завода было подписано между PepsiCo, Новосибирской областью и Агентством инвестиционного развития региона в 2019 году на Сочинском инвестиционном форуме. Завод в Новосибирске станет третьим предприятием PepsiCo по выпуску соленых снеков в России. Аналогичные заводы компании работают в подмосковной Кашире и в Азове (Ростовская область). Несмотря на объективные трудности, вызванные пандемией коронавируса, компания планирует своевременно построить и запустить новое предприятие, отметил президент PepsiCo Россия, Белоруссия, Украина, Кавказ и Центральная Азия Нил Старрок. Создание завода повысит эффективность логистики компании, а также позволит обеспечить продукцией потребителей Сибири, Урала, Дальнего Востока и стран ближайшего зарубежья.



Одновременно со строительством завода PepsiCo начнет в регионе реализацию агропрограммы для обеспечения предприятия сырьем. Сейчас весь картофель, поступающий на предприятия компании, выращивается в России: PepsiCo сотрудничает более чем с 50-ю сельхозпредприятиями в 15-ти регионах. «Чтобы обеспечить нужды завода необходимым сырьем, уже сейчас нашей агрокомандой ведется работа по развитию сырьевой базы наших будущих поставщиков», — сказал Нил Старрок. PepsiCo уже начала экспериментальные посевы с местными картофелеводами, уточнил «Агроинвестору» представитель компании. Плановые инвестиции в развитие сырьевой базы пока не озвучиваются. Ранее представитель компании говорил, что эти средства не заложены в 12 млрд руб., которые пойдут на строительство завода, это будут отдельные вложения.





nso.ru



Потребность завода в сырье оценивается на уровне 176 тыс. т. В прошлом году все хозяйства региона вырастили около 300 тыс. т картофеля. «Запуск такого проекта потребует расширения сырьевой базы в регионе. Как минимум нам предстоит увеличить производство картофеля в области более чем в полтора раза. Это непростая задача, но мы понимаем, как ее исполнять», — рассказал министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко, пишет «Коммерсантъ».



По собственным данным компании, она является крупнейшим в России промышленным переработчиком картофеля. Для обеспечения высокого качества сырья PepsiCo запустила агропрограмму, включающую ряд направлений — от выделения авансов и поставок аграриям качественного семенного материала, средств защиты растений и удобрений до проведения обучающих семинаров по внедрению современных агротехнологий. Также она предусматривает инвестиции в оборудование овощехранилищ с системой климат-контроля. Благодаря участию в программе партнеры PepsiCo смогли увеличить урожайность картофеля в среднем с 13 т/га до 25 т/га. Ранее компания сообщала, что в этом году сельхозпроизводители могут поставить на ее заводы около 470 тыс. т картофеля для переработки — примерно на 10% больше, чем в 2019-м. В сумме предприятия — партнеры PepsiCo заняли картофелем особых «чипсовых» сортов 17 тыс. га.

