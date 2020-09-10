Французский инвестор построит семенной завод в Воронежской области

Компания Lidea была создана 1 сентября этого года путем слияния Euralis Semences и Caussade Semences Group govvrn.ru

Французская компания Lidea начала строительство семенного завода «Танаис» на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Павловск» в Воронежской области, сообщил портал правительства региона. Мощность предприятия — 10 тыс. т семян подсолнечника, кукурузы и рапса в год.



Проект планируется реализовать в два этапа: первая стадия рассчитана на 2020-2023 годы, вторая, предполагающая увеличение производства до 20 тыс. т семян, — на 2024-2026 годы. Площадь участка под строительство составляет 100 га. Около 20 га отведут под завод и складские помещения, на оставшихся 80 га расположат научно-исследовательский агроцентр. Инвестиции оцениваются в 2,6 млрд руб.



В ходе закладки первого камня завода губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил, что и район, и регион заинтересованы в реализации такого крупного инвестиционного проекта, это позволит закрепить успехи области в сельском хозяйстве. В свою очередь гендиректор Lidea Пьер Фли обратил внимание, что климатические условия в Павловском районе идеально подходят для производства качественных семян.



Компания Lidea была создана 1 сентября этого года путем слияния Euralis Semences и Caussade Semences Group. Соглашение об объединении компаний было подписано в июне. Цель — укрепить лидерские позиции на рынке семян полевых агрокультур, расширить линейку семян и географию бизнеса. Также слияние бизнесов дает возможность продолжать инвестиции в промышленные и научно-исследовательские разработки, сообщает компания.

О планах Euralis Semences, одного из крупнейших в мире производителей семян, построить семенной завод в Воронежской области стало известно в сентябре прошлого года. Тогда правительство региона сообщало, что компания хочет создать научно-исследовательский и селекционный центр и ежегодно производить 620 тыс. посевных единиц масличных агрокультур. Плановый объем инвестиций в проект оценивался в 2,3 млрд руб., окупить вложения компания рассчитывала за пять лет.



В ноябре прошлого года Euralis Semences сообщала, что новый завод не только обеспечит устойчивость компании на российском рынке благодаря локализации производства семян, но и станет ключевым фактором ее конкурентоспособности. Тогда компания ставила цель увеличить продажи семян в России с 500 тыс. посевных единиц до 1 млн в 2025 году.



Обеспеченность страны собственными семенами приобретает особую важность и является элементом продовольственной безопасности, отмечал в июле замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе совещания о реализации положений доктрины продовольственной безопасности. Согласно доктрине, доля используемых отечественных семян должна быть не менее 75%, однако, по данным Минсельхоза, в прошлом году их доля была ниже 63%. Зависимость от импортных семян особенно ощутима по кукурузе, подсолнечнику, сое, картофелю, ряду овощей. «Мы прекрасно с вами понимаем, что это тот крючок, на котором наше сельское хозяйство сейчас подвешено, и при возникновении какого-то неблагоприятного сценария — будь то экономический сценарий, природный сценарий или медицинский сценарий, или тем более политический, нам будет очень тяжело», — признавал Медведев.

