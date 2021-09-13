«Деметра-Холдинг» отправила первый маршрутный поезд

Преимущества прямых отправительских маршрутов очевидны как для грузоотправителей, так и для операторов «Русагротранс»

«Деметра-Холдинг», 50% которого принадлежит ВТБ, отправила первый собственный прямой железнодорожный маршрут с пшеницей, сообщила пресс-служба компании. Объем перевозки составил 3,4 тыс. т, поезд состоит из 47 вагонов. Груз прибыл с «Ипатовского комбината хлебопродуктов» (ИКХП) на Новороссийский зерновой терминал. Оператором маршрута выступил «Русагротранс». До конца сентября «Деметра-Холдинг» планирует сформировать восемь подобных маршрутных поездов, сейчас готовится к отправке второй маршрут с ИКХП.



Представитель пресс-службы «Деметра-Холдинг» рассказала «Агроинвестору», что объем перевозок при использовании маршрутных отправок увеличится более чем в два раза. «Программа модернизации Ипатовского КПХ до конца 2021 года включает инвестиции порядка 50 млн руб., на сегодняшний день завершена реконструкция железнодорожных путей стоимостью около 23 млн руб.», — уточнила она.



Объем перевозок маршрутными поездами в этом сезоне будет зависеть от урожая и объема трейдинга, точных цифр назвать нельзя, отмечает представитель компании. Для подготовки отправки маршрута компания провела реконструкцию железнодорожной инфраструктуры ИКХП в соответствии с требованиями РЖД. По мнению «Деметра-Холдинг», маршрутизация — наиболее эффективный способ перевозки грузов, который позволяет сокращать сроки доставки, повышать оборачиваемость вагонов, что в результате обеспечивает экономический эффект.



По словам гендиректора «Деметра-Холдинга» Сергея Эмдина, повышение доли российского зерна на мировых рынках требует опережающего развития экспортной логистической инфраструктуры, способной поддержать производителей сельхозпродукции. Для этого, по его мнению, нужна трансформация сектора в высокотехнологичный сегмент экономики. «Один из ключевых вызовов в этом — развитие рынка перевозок зерна, в том числе через цифровизацию бизнеса и внедрение системы транспортировки зерновых грузов маршрутными поездами», — приводит пресс-служба «Деметра-Холдинг» слова Эмдина.



«Ипатовский комбинат хлебопродуктов» перевезет по железной дороге свыше 30 тыс. т зерна за один месяц, отметил президент группы «Рустранском» (РТК) Алексей Грибанов. По его словам, это стало возможно благодаря технологии маршрутизации. «Запуск одного такого проекта позволяет сократить загрузку автодорог на 100 грузовиков в день. Эффект от внедрения маршрутизации будет заметен не только аграриям», — считает Грибанов.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что ключевое преимущество маршрутных поездов — скорость транспортировки и экономия издержек. Отправка единым составом, по его словам, позволяет избегать задержек на узловых станциях. «Готовность станции Новороссийск к приему маршрутных поездов не вызывает сомнений. Однако их отправка со станций нередко затруднена из-за отсутствия необходимых погрузочных мощностей и особенно — маневровой техники, — говорит он. — Надеюсь, удачный опыт «Деметры» создаст предпосылки к оптимизации инвестиционной программы железнодорожников».



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут считает, что развитие железнодорожных перевозок уже идет. В прошлом году маршрутными поездами было перевезено свыше 1 млн т зерна. «Основной плюс в том, что резко ускоряется оборачиваемость вагонов, и сразу приходит целая партия зерна. Если это эшелон, то объем перевозки достигает 3,5-3,7 тыс. т. Это достаточно большой объем», — рассуждает Корбут. По его словам, железнодорожные перевозки улучшаю работу всей логистической цепочки по отгрузке.



Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский сказал «Агроинвестору», что преимущества прямых отправительских маршрутов очевидны как для грузоотправителей, так и для операторов. «В разы сокращается срок доставки, что позволяет в случае перевозки на экспорт поставщику соблюдать сроки исполнения контракта, а оператору эффективно использовать парк, — отмечает эксперт. — Кроме того, экспортер получает возможность перевезти зерно дешевле, чем при повагонной отправке». Крайне важным это становится в ситуации плавающей пошлины, которая меняется еженедельно, добавляет Павенский.



По-настоящему эффективными маршрутные отправки становятся, когда они осуществляются на постоянной основе, и в том случае, если вагоны, задействованы на кольце в течение нескольких месяцев в высокий экспортный сезон, продолжает эксперт. «Ранее прямые отправительские маршруты оформлялись в основном из Центра, так как в Южных регионах с точки зрения срока и стоимости доставки технологическое преимущество имеет автотранспорт. Он забирает зерно непосредственно со складов сельхозпроизводителей и везет на портовый терминал, минуя линейный элеватор, — объяснил Павенский. — Однако в данном случае крупный игрок инвестировал в развитие подъездных путей элеватора, что позволило ему накапливать и отгружать маршруты на постоянной основе».



Это также позволяет разгрузить автомобильные дороги, что крайне актуально в условиях запрета на перегруз, когда резко возросло количество рейсов, совершаемых автотранспортом, говорит эксперт. По его мнению, развитие маршрутных перевозок сдерживает незначительное количество линейных элеваторов, которые могут быть задействованы в данной технологии: их менее 1% от всех линейных элеваторов, осуществляющих железнодорожную отгрузку в стране. «Кроме того, ограничены возможности портовых терминалов по приемке маршрутов, которые сейчас разбиваются на станции, на группы, а потом уже подвозятся маневровым локомотивом к терминалу, — продолжает Павенский. — Однако в ближайших планах ряда новороссийских терминалов расширение подъездных путей и приемка маршрутов непосредственно на территории терминалов».



Экспортеры и поставщики зерна также планируют далее модернизировать инфраструктуру линейных элеваторов для увеличения отправок маршрутами не только на экспорт, но и внутри страны, рассказал глава аналитического центра «Русагротранса». Актуальность данной технологии, по его словам, подтверждается и тем фактом, что в рекордном по железнодорожному экспорту прошлом сезоне маршрутами было отправлено около 1,8 млн т зерна из общего объема 18,2 млн т. Агрокультуры перевозились в вагонах-зерновозах на экспорт вне стран ЕАЭС. В процентах этот показатель составляет 10%, тогда как ранее доля маршрутов не превышала нескольких процентов. «Необходимо отметить также, что маршрутизация позволяет существенно улучшать планирование продаж и отгрузок, что, как показывает мировая практика, может способствовать развитию биржевой торговли зерном в России», — заключил эксперт.



Развитие маршрутных зерновых железнодорожных отправок является частью бизнес-стратегии «Деметра-Холдинг». По итогам прошлого года объем перевозок прямыми отправительскими маршрутами «Русагротранса» увеличился с 257 тыс. т до 1,1 млн т. В начале августа «Деметра-Холдинг» консолидировал 100% компании «Рустранском», в которую входит крупнейший в стране зерновой железнодорожный оператор «Русагротранс». Ранее банку принадлежало 50% плюс одна акция группы.

