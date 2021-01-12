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Сделки

«Деметра-Холдинг» купил 75% Smartseeds


Сделка является логичной с точки зрения развития зернового бизнеса компании

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

На платформе Smartseeds зарегистрировано около 8 тысяч перевозчиков
Pixabay
На платформе Smartseeds зарегистрировано около 8 тысяч перевозчиков
Pixabay

Созданный ВТБ «Деметра-Холдинг» закрыл сделку по приобретению 75,01% доли группы компаний Smartseeds (ООО «СмартКонтракт» и ООО «Умные зерна»), сообщает пресс-служба ВТБ. Покупка контрольного пакета Smartseeds отвечает стратегии цифровой трансформации холдинга «в части повышения прозрачности рынка перевозок зерна, создания современных и удобных цифровых сервисов в зерновом бизнесе», говорится в пресс-релизе.

Компания в партнерстве с группой ВТБ планирует развивать новые форматы и технологическую инфраструктуру зернового рынка, отметила пресс-служба. Сумму сделки стороны не называют. «Цифровизация зернового бизнеса — одна из важных тенденций развития отрасли. От уровня технологичности и диджитализации компаний напрямую зависит конкурентоспособность, — уверен гендиректор «Деметра-Холдинга» Виталий Сергейчук. — Инструменты Smartseeds позволяют аграриям повысить эффективность бизнес-процессов, сократить операционные расходы и минимизировать риски, а владельцам транспорта для перевозки зерна — экономить ресурсы и время при поставках сельхозпродукции. Совершенствование технологических платформ и развитие инновационных цифровых решений станут приоритетной частью стратегии бизнеса компании».

Пресс-служба ВТБ также уточнила, что сервис Smartseeds является ведущей цифровой платформой для перевозок зерна в России, в ней зарегистрировано около 8 тыс. перевозчиков. Платформа работает по принципу Uber для зернового рынка. С его помощью можно заказывать перевозки, бронировать время разгрузки на зерновых терминалах, отслеживать перемещение грузов. «Платформа обеспечивает прозрачное ценообразование, предоставляет заказчикам качественный транспорт и осуществляет полный цикл организации перевозки: страхование груза, проведение и контроль всех платежей, ведение бухгалтерского учета и электронного документооборота», — говорится в сообщении.

Опрошенные «Агроинвестором» отраслевые аналитики считают, что эта сделка является логичной с точки зрения развития зернового бизнеса «Деметра-Холдинга». Однако, по мнению вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, пока неясно, повлияет ли она на зерновой рынок. «Неясно потому, что существует несколько агрегаторов, которые занимаются автомобильными перевозками зерна, но для «Диметра-Холдинг», с моей точки зрения, это вполне логичных ход, учитывая, что он собирает инфраструктурные объекты, — сказал он. — Соответственно, у компании появляются более широкие инфраструктурные возможности и для себя, и для обслуживания других участников рынка».

Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко считает, что рынку эта сделка «ничего особенного не даст». «Это позволит ВТБ в лучшем виде формализовать свои коммерческие интересы. И этот шаг вполне логичен: или самим создать какую-то электронную площадку, или приобрести готовую, что они и сделали», — рассуждает эксперт.

В июне 2020 года «Деметра-Холдинг» заключил соглашение о стратегическом партнерстве с компанией «СмартКонтракт» (владеет IT-платформой Smartseeds). Они договорились о совместном проекте по развитию современных форматов перевозок зерна и цифрового бизнеса. В октябре сообщалось, что «Деметра-Холдинг» планирует создать сельскохозяйственный маркетплейс, отраслевые аналитики допускали, что это может быть сделано на базе Smartseeds.

Екатерина Шокурова 

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