| «Деметра-Холдинг» оцифровал элеваторы

Холдинг планомерно проводит цифровую трансформацию бизнеса Pixabay

«Деметра-Холдинг» завершил проект по созданию цифрового двойника элеваторного комплекса, сообщила пресс-служба компании. В рамках решения был оцифрован рынок элеваторных мощностей России и сформирована модель для определения оптимальных локаций строительства новых элеваторов. Представитель пресс-службы холдинга сказала «Агроинвестору», что подробности решения пока не раскрываются. Технологическим экспертом и партнером в реализации проекта по моделированию цепочек поставок зерна стала ГК «Корус Консалтинг».



Пресс-служба «Деметра-Холдинга» отметила, что решение уникально не только для агропромышленной отрасли России, но и для мировой практики применения современных инструментов категории Supply Chain Design. Компания планомерно проводит цифровую трансформацию бизнеса, это поможет повысить прозрачность логистики и создавать современные сервисы, в том числе и в вопросе развития сети собственных элеваторов компании, говорится в сообщении холдинга.



Виталий Сергейчук, гендиректор «Деметра-Холдинга» Проект является одним из шагов повышения эффективности агропромышленного сектора на основе современных цифровых технологий. Современные элеваторы позволят не только создавать дополнительные мощности по хранению, но и увеличивать долю маршрутных железнодорожных отправок. Нам это поможет более тщательно планировать торговое и логистическое партнерство в тех регионах России, где закупки сырья представляют наибольший интерес.

Руководитель направления Supply Chain Design ГК «Корус Консалтинг» Дмитрий Красилов отметил, что цифровые двойники станут эффективным инструментом принятия решений для крупных компаний, где цепочки поставок играют большую роль. «Технология помогает разрабатывать методики распределения потоков сырья, анализировать сценарии развития событий в случае изменений прогнозов производства и потребления, а также оценивать потенциальную оборачиваемость объектов инфраструктуры в новых локациях — в том числе на горизонте нескольких лет», — объяснил Красилов (цитата по сообщению холдинга).

По словам вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, учитывая, что «Деметра-Холдинг» внедрил новую платформу только для своих элеваторов, это позволит повысить эффективность управления собственными активами. «Это совершенно правильное и разумное решение», — сказал он «Агроинвестору».



Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский отметил, что реализация подобного проекта является уникальным для зернового рынка России. Понимание полной карты элеваторов, их мощностей и стоимости логистики в различных направлениях позволит лучше анализировать рынок, профицит и дефицит мощностей в конкретных точках, прокомментировал он «Агроинвестору». «Цифровизация элеваторов даст возможность принимать решения о необходимости строительства новых элеваторов или модернизации существующих, в том числе для обеспечения растущего экспортного потенциала России по зерновым за счет планомерного вывоза объемов на протяжении сезона, — считает эксперт. — Также это позволит принять решение об увеличении мощностей линейных элеваторов по погрузке на железную дорогу, расширении практики маршрутных перевозок на все регионы, максимальной загрузки портовых терминалов и повышения эффективности использования парка вагонов-зерновозов».



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что цифровизация — важный инструмент повышения конкурентоспособности торгового бизнеса. Большинство крупных экспортеров работают в этом направлении, оцифровывая процессы закупки, хранения и перемещения товара, отметил он. По мнению Зернина, этот процесс получит дополнительный импульс в свете разработки Федеральной государственной информационной системы прослеживаемости зерна и продуктов переработки, интеграция с которой позволит экспортерам существенно сократить время и затраты на формирование и контроль качества торговых партий.



Цифровизация элеваторов — решение, которым сейчас занимаются многие российские компании, у которых есть несколько элеваторов, отмечает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. «Это правильно, но важны детали — как это будет работать. Но рынке известны примеры весьма успешной работы, — отметил Рылько. — Например, у компании «Зерно Заволжья» все от поля до экспортной площадки переведено в электронный вид».



«Деметра-Холдинг» - созданный ВТБ зерновой холдинг, объединяющий активы в области транспортной экспортной логистики и трейдинга. В состав компании входят крупнейшие российские зерновые терминалы — Новороссийский зерновой терминал (100%), Новороссийский комбинат хлебопродуктов (35,36%), Зерновой терминальный комплекс «Тамань» (50%). Также холдингу принадлежат 50% минус одна акция в «Объединенной зерновой компании», 50,01% железнодорожного оператора «РусТрансКом», в структуру которого входит крупнейший российский оператор в железнодорожных перевозках зерна — «Русагротранс». Также «Деметра-Холдинг» владеет более 75% акций компании Smartseeds — ведущей цифровой платформы для перевозок зерна в России, 100% акций крупного экспортера зерна — «Мирогрупп Ресурсы» и 100% «Ипатовского комбината хлебопродуктов».

