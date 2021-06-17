«Деметра-холдинг» и ОЗК будут развивать инфраструктуру порта Новороссийска

Развитие инфраструктуры порта приведет к расширению рынков сбыта «Новороссийский зерновой терминал»

Входящие в созданный ВТБ «Деметра-холдинг» «Новороссийский зерновой терминал» (НЗТ) и «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (НКХП) зарегистрировали совместное юрлицо — ООО «Новая пристань». Предприятие будет заниматься развитием инфраструктуры в порту Новороссийска. В частности, компания будет проводить работы по удлинению существующей пристани № 3 и строительству двух новых глубоководных причалов, способных принимать суда класса Panamax, сообщает пресс-служба холдинга.



Кроме того, инвестпроектом предусмотрено сооружение транспортной зерновой эстакады и комплекса вспомогательных и инфраструктурных сооружений. В сообщении уточняется, что строительство новой пристани позволит увеличить пропускную способность экспортной инфраструктуры. Благодаря модернизации терминала суммарная мощность перевалки к 2025 году увеличится в два раза — с 13,6 млн т до примерно 25 млн т (у НКХП — 13,1 млн т, у НЗТ — 12,5 млн т). Мощность единовременного хранения также вырастет с 370 тыс. т до 870 тыс. т. Объем инвестиций в проект не уточняется.



Виталий Сергейчук, гендиректор «Деметра-Холдинг» Расширение новых портовых и инфраструктурных мощностей — это приоритетная задача не только для развития российской сельскохозяйственной отрасли, но и укрепления экспортного потенциала страны в целом. В настоящее время мы реализуем ряд инвестиционных проектов по данному направлению. Это строительство железнодорожной ветки к терминалу в Тамани и совместный с «Эфко» проект нового терминала. Наряду с развитием собственной сети элеваторов и оптимизацией загрузки железнодорожных маршрутов это обеспечит мультипликативный эффект для расширения возможностей экспортных каналов.

По словам представителя группы ОЗК, создание совместного предприятия является реализацией договоренностей, которые в рамках Петербургского международного экономического форума были оформлены трехсторонним соглашением о сотрудничестве между АО «ОЗК», «Деметра-холдинг» и ФГУП «Росморпорт». Речь идет о стратегическом партнерстве компаний по решению вопросов развития портовой и припортовой инфраструктуры. ОЗК реализует масштабную инвестиционную программу, направленную на глубокую модернизацию ПАО «НКХП» - ключевого портового актива группы. Совместная работа обеспечит не только комплексное развитие инфраструктуры российского зернового рынка, но и повысит конкурентоспособность российской пшеницы на мировых торговых площадках.



Увеличение мощностей перевалки можно только одобрить, потому что это приведет к снижению тарифов на нее, а возможность принимать крупные суда даст шансы занять более высокие позиции на рынке, прокомментировал «Агроинвестору» вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Однако, продолжает он, также нужно развивать и внешнюю инфраструктуру — железнодорожную, автомобильную. «Будут ли они соответствующим образом развиты до завершения работ в порту? Это ключевой момент: что будет с объездной дорогой Новороссийска, железнодорожным узлом? То есть нужно подходить к модернизации комплексно, рассуждает Корбут. — Сделать причал, увеличить мощности для хранения и в целом развить внутреннюю инфраструктуру порта — можно, но что будет с внешней транспортной инфраструктурой? Главное, чтобы не создалось узкое "бутылочное горлышко" на подъезде, а иначе потенциальные возможности, которые дает проект, могут быть не реализованы в полном объеме».



Традиционно осенью заявки превышают возможности глубоководных портов юга страны, поэтому развитие инфраструктуры порта Новороссийска крайне актуально и приведет к расширению рынков сбыта, а значит, дополнительному спросу на зерно внутри страны и в конечном счете положительно скажется на доходах сельхозпроизводителей, считает руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. «Предполагается и развитие железнодорожной инфраструктуры. В этом сезоне объемы по выгрузке вагонов выросли на четверть, в последние годы существенно увеличилось количество вагонов-зерновозов, модернизировалась внутристрановая инфраструктура по перевалке и хранению, существенно увеличилось количество маршрутных отправок, что позволило в сезоне-2020/21 перевезти по железной дороге рекордный объем зерна — 19,2 млн т против 13,5 млн т в прошлом сезоне, предыдущий максимум был зафиксирован в 2017 году — 18,6 млн т, — прокомментировал «Агроинвестору» Павенский. — Это огромный прирост, и железнодорожная инфраструктура его выдержала, а дальнейшее развитие мощностей по отгрузке и хранению в портовых терминалах сможет улучшить ситуацию и по железнодорожной, и по автомобильной приемке».



Реконструкция терминала — давно назревший и, пожалуй, самый эффективный проект повышения перегрузочных мощностей по зерну на глубокой воде, считает председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. Максимальная операционная эффективность будет достигнута, если стороны найдут совместное решение по железнодорожной логистике, учитывая наличие в структуре НКХП железнодорожного парка «Верхний», позволяющего принимать маршрутные составы с зерном. «Что касается автомобильной логистики, то здесь ситуация несколько серьезней, учитывая, что трасса к терминалам проходит через старые жилые районы Новороссийска. Нельзя исключать, что в этой части потребуется тесное взаимодействие с городом на предмет реновации городской территории, прилегающей к портовой инфраструктуре», — добавляет Зернин.



«Деметра-Холдинг» — крупнейший в России вертикально интегрированный зерновой холдинг, объединяющий активы в области экспортной логистики и трейдинга. Компания входит в топ-3 крупнейших зерновых экспортеров России. В его состав кроме НЗТ (принадлежит 100%) и НКХП (35,6%), также входят Зерновой терминальный комплекс «Тамань» (50%), 50% минус одна акция в «Объединенной зерновой компании», 50,01% железнодорожного оператора «РусТрансКом». Также «Деметра-Холдинг» владеет более 75% акций компании Smartseeds — ведущей цифровой платформы для перевозок зерна в России, 100% акций крупного экспортера зерна — «Мирогрупп Ресурсы» и 100% «Ипатовского комбината хлебопродуктов».

