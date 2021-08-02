«Деметра-Холдинг» выкупит «Рустранском»

Компания рассчитывает на увеличение производства зерна в стране и рост его экспорта «Русагротранс»

«Деметра-Холдинг», 50% которого принадлежит ВТБ, консолидирует 100% ГК «Рустранском» (РТК), в которую входит крупнейший в стране зерновой железнодорожный оператор «Русагротранс». Ранее банку принадлежало 50% плюс одна акция группы. О сделке «Коммерсанту» рассказал председатель совета директоров «Деметра-Холдинга» Виталий Сергейчук. По его словам, сейчас она находится в стадии реализации и будет закрыта до конца лета. Стоимость сделки и другие подробности пока не раскрываются, сообщила «Агроинвестору» пресс-служба компании. «Рустранском» на запрос не ответил.



Сергейчук рассказал «Коммерсанту», что РТК — это ключевой актив для «Деметра-Холдинга». «Мы верим в развитие и РТК, и его ключевой компании "Русагротранс", и продолжим вкладывать в развитие этой компании», — отметил он. «Деметра» рассчитывает, что валовые сборы зерна в стране в перспективе пяти — десяти лет увеличатся на 25-30 млн т, а основном за счет ЦФО, Поволжья и Сибири, и большая часть этого объема будет направлена на экспорт, пишет «Коммерсантъ». Сергейчук также рассказал изданию, что «Деметра-Холдинг» планирует развивать маршрутизацию железнодорожных поставок зерновых: в прошлом сезоне объем маршрутных отправок вырос с 257 тыс. т до 1,1 млн т, но это все еще меньше 10% экспортных поставок.



ГК «Рустранском» основали Константин Засов и Константин Синцов. В 2019 году группа планировала провести IPO, чтобы привлечь деньги на реализацию стратегии развития. Однако совладельцы решили продать ее контрольный пакет за 29,6 млрд руб. стратегическому инвестору — ВТБ. Банк также получил опцион на выкуп оставшейся доли в группе.

30 июля Reuters со ссылкой на слова финансового директора ВТБ Дмитрия Пьянова писал, что ВТБ планирует избавиться от контроля в крупнейшем в стране операторе железнодорожных перевозок зерна «Рустранскоме». «Мы включили компанию, владеющую «Рустранскомом», в состав компаний, предназначенных для продажи, для выбытия. Мы считаем, что в краткосрочном периоде — на горизонте год или ранее — мы потеряем контроль над этой компанией», — говорил Пьянов.



По информации «Коммерсанта», «Деметра» не намерена менять менеджмент ГК РТК, ключевые руководители останутся в компании. Также «Деметра» не обсуждает продажу неаграрных компаний группы РТК — «Транслеса» и Грузовой компании. «Конечно, наши целевые компании — "Русагротранс" и "ЛП Транс" (перевозка минудобрений), то есть хопперный дивизион в целом, но две другие компании также занимают лидирующие позиции», — сказал «Коммерсанту» Сергейчук.



По мнению председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина, инвестиции в инфраструктуру — наиболее логичный шаг для такого инвестора, как ВТБ. «Консолидация 100% РТК позволит усилить синергетический эффект от более глубокой интеграции в контуре «Деметра-Холдинга» двух важнейших компонентов зерновой логистики: портовых терминалов и железнодорожного транспорта, играющего важную роль для загрузки глубоководных терминалов, фокуса инвестиционной активности «Деметры», — сказал он «Агроинвестору». — При этом, как бы парадоксально это не звучало, консолидация 100% РТК на балансе «Деметры» будет способствовать развитию конкуренции на рынке логистики зерна».



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут считает, что сделка не окажет никакого влияния не рынок, потому что действия по перевозкам не изменятся. «Вопрос в том, что «Деметра» для обеспечения своей деятельности и управления процессами рынка консолидирует активы, которые ранее консолидировал ВТБ», — прокомментировал он «Агроинвестору». Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов говорит, что сделка носит чисто технический характер и никак не повлияет на рынок.



«Деметра-Холдинг» - созданный ВТБ зерновой холдинг, объединяющий активы в области транспортной экспортной логистики и трейдинга. В состав компании входят крупнейшие российские зерновые терминалы — Новороссийский зерновой терминал (100%), Новороссийский комбинат хлебопродуктов (35,36%), Зерновой терминальный комплекс «Тамань» (50%). Также холдингу принадлежат 50% минус одна акция в «Объединенной зерновой компании». Кроме того, «Деметра-Холдинг» владеет более 75% акций компании Smartseeds — ведущей цифровой платформы для перевозок зерна в России, 100% акций крупного экспортера зерна — «Деметра Трейдинг» (ранее носила название «Мирогрупп Ресурсы») и 100% «Ипатовского комбината хлебопродуктов».

