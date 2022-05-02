По итогам года производство свинины может вырасти на 5%

Рост предложения позволяет избежать значительного повышения цен Д. Абрамов

По итогам года производство свинины в России может увеличиться на 5%. Такой прогноз «Агроинвестору» озвучил гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. Согласно Росстату, в январе-марте производство свиней на убой во всех хозяйствах увеличилось на 4,3% до 1,3 млн т в живом весе. Прирост в сельхозорганизациях составил 5,8% до 1,2 млн т.



В 2022 году пандемия остается фоном, однако некоторые тенденции, которые сформировались в 2020—2021 годах, все еще актуальны, отмечает Ковалев. В их числе — повышенный спрос, в том числе на продукцию свиноводства, в связи с отсутствием массового туризма. Однако этот спрос хоть и выше, чем в допандемийный период, но не больше, чем в прошлом и позапрошлом годах. «Единственный способ в период растущего спроса избежать серьезного повышения цен — увеличение производства, что сейчас и происходит», — подчеркивает глава НСС.



«Мираторг», крупнейший в России производитель свинины, сообщил, что по итогам первого квартала увеличил объем выпуска этого мяса на 34% до 155 тыс. т. Агрохолдинг реализует проект удвоения мощности своего свиноводческого дивизиона, чтобы в ближайшие несколько лет обеспечить потребности внутреннего рынка России в свинине.

По мнению Ковалева, сейчас, наверное, ни один сектор АПК не чувствует себя комфортно, в том числе, свиноводство. «Основная задача производителей — как можно быстрее адаптироваться к новым условиям, приспособиться к новым вариантам, когда приходится резко увеличивать запасы, даже несмотря на цены, приходится выбирать новые логистические маршруты, — комментирует он. — При этом по мере усиления санкционного режима могут возникать новые проблемы — логистические, платежные, может быть давление на иностранные компании, которые не собирались прекращать работу с Россией. Однако свиноводство в этом плане в меньшей степени зависит от импортных поставок, чем некоторые другие отрасли, и пока демонстрирует позитивную динамику».



Когда произошли первые шоковые разрывы логистических цепочек и отказ некоторых поставщиков работать с российскими производителями, свиноводам удалось достаточно быстро — за полтора месяца — решить эти проблемы, продолжает глава НСС. По его словам, сейчас в России достаточно и кормов, и ветпрепаратов, и кормовых добавок, а это главное. «Однако предприятиям приходится работать в новой реальности — закупать все необходимое по более высоким ценам и работать по стопроцентной предоплате», — подчеркивает Ковалев.

