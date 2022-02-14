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Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

Компании

«Черкизово» вложит 12,5 млрд рублей в новые проекты

Компания построит свинокомплексы и расширит производство комбикормов

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

Реализация проекта позволит группе увеличить мощности по производству свинины более чем на 45 тысяч тонн в год
Pixabay
Реализация проекта позволит группе увеличить мощности по производству свинины более чем на 45 тысяч тонн в год
Pixabay

Группа «Черкизово», крупнейший в России производитель мяса, планирует вложить 8,5 млрд руб. в строительство новых свинокомплексов в Тамбовской области, сообщила компания после рабочей встречи гендиректора агрохолдинга Сергея Михайлова с и. о. главы администрации региона   Максимом Егоровым. В планах «Черкизово» — возведение четырех площадок откорма, на каждой из которых может содержаться 40 тыс. свиней. Реализация проекта позволит группе увеличить мощности по производству свинины более чем на 45 тыс. т в год.

«В ближайшие годы «Черкизово» планирует значительно увеличить объемы мясопереработки, в связи с чем у нас появляется необходимость в дополнительных свинокомплексах, — пояснил Михайлов (цитата по пресс-релизу компании). — Выбор Тамбовской области для их строительства связан с благоприятным инвестиционным климатом, созданным в регионе, и с многолетним успешным опытом реализации на его территории проектов в свиноводстве, птицеводстве, растениеводстве и кормопроизводстве».

Действующие комплексы «Черкизово» в регионах Центра могут производить более 300 тыс. т свинины в год. По итогам 2021-го компания стала восьмой в рейтинге Национального союза свиноводов, выпустив 241,6 тыс. т свинины в живом весе против 306,6 тыс. т в 2020-м, когда она занимала четвертую позицию в топ-20. «Целевая мощность группы "Черкизово" по производству свинины — около 300 тыс. т. Компания планирует вернуться на этот показатель в 2022 году. В 2021-м мы перезапускали свои мощности по выращиванию в связи необходимостью улучшения статуса здоровья поголовья», — поясняла «Агроинвестору» пресс-служба агрохолдинга.

Также «Черкизово» планирует увеличить мощности своего комбикормового завода в Первомайском районе Тамбовской области. Сейчас он выпускает корма для входящего в группу предприятия «Тамбовская индейка». Ввод дополнительных мощностей запланирован на 2023 год, инвестиции превысят 4 млрд руб. Начиная с 2013 года группа вложила более 15 млрд руб. в экономику Тамбовской области.

Татьяна Кулистикова 

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