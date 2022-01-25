Производство индейки выросло почти на 23%

В этом году производство индейки может достигнуть 450 тысяч тонн М. Стулов

Общий объем производства мяса индейки в России в 2021 году во всех хозяйствах увеличился на 22,67% до 400,1 тыс. (здесь и далее — в убойном весе), оценила компания Agrifood Strategies. С учетом информации о динамике производства в Евросоюзе, США, Бразилии и других странах, аналитики пришли к выводу, что этот показатель позволил России вплотную приблизиться к первому месту в Европе и второму в мире после США. Итоговый рейтинг ведущих мировых производителей индейки будут составлен во втором квартале, после получения окончательных данных по объемам выпуска, уточняется в сообщении Agrifood Strategies.



Крупнейшим в России производителем индейки по итогам прошлого года снова стала группа «Дамате», увеличившая производство на 33% до 200 тыс. т, сообщила пресс-служба группы. Положительная динамика — результат планомерной реализации индейководческих проектов компании в Пензенской и Ростовской областях. В первом регионе было выпущено 158 тыс. т продукции, во втором — 42 тыс. т. В рейтинге Agrifood Strategies пензенский и ростовский проекты группы — «Пензамолинвест» и «Индюшкин двор» - представлены по отдельности и занимают первое и третье места.



Ставшая второй в списке лидеров «Тамбовская индейка», недавно консолидированная «Черкизово», произвела 52,4 тыс. т — почти на 7% больше, чем в 2020 году. Четвертое место с объемом 21,2 тыс. т, что на 3,8% меньше показателя 2020-го, занял «Краснобор». В декабре «Черкизово» сообщала, что достигла договоренности о покупке компании. Первую пятерку замыкает «ПК Урал», которая за год нарастила производство на 12,4% до 20,2 тыс. т. На долю топ-5 игроков, согласно расчетам «Агроинвестора» на основе данных Agrifood Strategies, пришлось 73,55% рынка.



В первую десятку производителей также вошли «Абсолют Агро» (10 тыс. т), «Морозовская» птицефабрика (9,7 тыс. т), «Агро Плюс» (9 тыс. т), «Задонская» птицефабрика (5,6 тыс. т) и «Аскор» (4,96 тыс. т). КФХ и малые производители за прошлый год удвоили объемы выпуска до 36 тыс. т, их совокупная доля рынка составила 9%, следует из рейтинга. Этот рост является ярким подтверждением увеличения популярности индейки во всех сегментах рынка, включая сельское население, которое выращивает эту птицу для собственного потребления, отмечает Agrifood Strategies.



В 2021 году потребление мяса индейки на душу населения в России составило 2,6 кг — это по-прежнему меньше целевого уровня в 4,5 кг, который является средним для стран с аналогичной «мясной корзиной», уровнем развития экономики и природно-климатическими условиями, обращает внимание Agrifood Strategies. При этом цена на самый популярный и дорогой товар из индейки — филе грудки — за год выросла всего на 8%, что ниже официальной инфляции (8,39%) и меньше уровня удорожания курицы (плюс 15% на целую тушку).



«Растущая популярность и доступность индейки, а также анонсированные планы развития индейководческих компаний, наряду с расширением экспорта, позволяют прогнозировать увеличение объемов выпуска продукции в 2022 году до уровня 440-450 тыс. т», — оценили аналитики Agrifood Strategies. Потребление индюшатины на душу населения достигнет почти 3 кг в год, что, однако, все еще в полтора раза ниже расчетных целевых уровней. Импорт индейки в этом году практически сойдет на нет, тогда как экспорт может удвоиться. По итогам 2021 года объем вывоза составил 21,7 тыс. т на $47,5 млн. «Данные прогнозы смогут осуществиться только при условии отсутствия серьезных проблем с высоко- и низкопатогенным гриппом птиц как в самой России, так и в странах-поставщиках племенной продукции для отрасли», — уточняет Agrifood Strategies.

