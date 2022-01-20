Группа «Черкизово» закрыла сделку по консолидации «Тамбовской индейки»

Совместное предприятие «Тамбовская индейка» было создано «Черкизово» и Grupo Fuertes на паритетной основе в 2012 году «Тамбовская индейка»

«АПК “Михайловский”» (входит в группу «Черкизово») закрыл сделку по приобретению у испанской Grupo Fuertes 50% в ООО «Тамбовская индейка» (бренд «Пава-Пава»), сообщила пресс-служба компании. Эта доля была оплачена новыми акциями «Черкизово» в количестве 1,17 млн штук, которые в рамках размещения по открытой подписке были оценены в 3,6 млрд руб. В результате доля Grupo Fuertes в уставном капитале «Черкизово» увеличилась с 8,58% до 11,12%.



О намерении «Черкизово» консолидировать «Тамбовскую индейку» пресс-служба компании сообщила в декабре прошлого года. Тогда компания договорилась с Grupo Fuertes о приобретении у нее 50% в капитале совместного предприятия. Сделка позволит «Черкизово» укрепить управление активом и упрочить позиции на растущем российском рынке индейки, говорилось в сообщении. Тогда же сделка была одобрена Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Юридическим консультантом сделки выступила международная компания Cleary Gottlieb.



Совместное предприятие «Тамбовская индейка» было создано «Черкизово» и Grupo Fuertes на паритетной основе в 2012 году. Его первая очередь была запущена в 2015-м, с 2017 года начался выпуск продукции под брендом «Пава-Пава», ассортимент включает охлажденное мясо и полуфабрикаты с натуральными специями. Летом 2020 года была открыта вторая очередь «Тамбовской индейки», что увеличило ее мощность до 85 тыс. т мяса в год. По итогам 2021 года предприятие произвело около 80 тыс. т индейки.

В декабре прошлого года «Черкизово» достигла договоренности о покупке тульской компании «Краснобор», которая является третьим в стране производителем индейки. Сумма сделки составит 1,9 млрд руб., сообщала пресс-служба агрохолдинга. Сделка уже получила одобрение ФАС. Гендиректор «Черкизово» Сергей Михайлов ранее уточнял, что группа создаст в Тульской области крупный мясоперерабатывающий кластер, куда в том числе войдут площадки «Краснобора». Спрос на индейку растет, поэтому покупка тульского производителя отвечает стратегии агрохолдинга по наращиванию объемов выпуска продукции именно из этого вида мяса, отмечал Михайлов.



«Мы планируем увеличивать долю на этом перспективном рынке как органически, так и за счет сделок M&A. Для нас также важно, что мы будем заниматься производством индейки в Тульской области — регионе, который приобретает все большее значение в бизнесе “Черкизово”», — говорил Михайлов. Группа рассчитывает на хороший синергетический эффект площадок «Краснобора» со своими новыми предприятиями.

