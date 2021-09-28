Минсельхоз договорился с производителями о стабильных ценах на мясо птицы

Подорожание мяса — отложенный эффект того, что цены на него длительное время почти не менялись А. Гордеев

Производители мяса птицы по просьбе Минсельхоза договорилось до конца 2021 года сохранить стабильные отпускные цены на тушки бройлеров, сообщила пресс-служба ведомства. Решение было принято на совещании главы министерства Дмитрия Патрушева с крупнейшими производителями, а также представителями Минпромторга, Минтруда и региональных органов управления АПК. Сейчас Минсельхоз готовит обращение в Минпромторг, в котором просит ведомство рассмотреть возможность установить коридор закупочных цен на птицу, где учитывалась бы сезонность этого продукта. Уровень цен еще предстоит установить.



«Агроинвестор» направил запросы крупным производителям, в том числе группе «Черкизово», ГАП «Ресурс», «Продо», «Мираторг» и «Агрокомплекс» им. Ткачева. В последнем от комментариев отказались, аналогично поступили и в «Черкизово».



Минсельхоз в своем сообщении напомнил о ряде уже принятых мер, призванных стабилизировать цены, например, введение пошлин на экспорт масличных и зерновых культур. Кроме того, предприятия, которые пострадали от гриппа птицц, смогут пролонгировать инвестиционные кредиты до 12 лет, для приобретения кормов разрешено использовать краткосрочные кредиты, а кредитный лимит на заемщика увеличен до 1,5 млрд руб. Также было введено субсидирование перевозки соевого шрота из Дальнего Востока, Сибири и Калининграда в центральные регионы страны.



Анонимный представитель отрасли в беседе с «Коммерсантом» заметил, что данное соглашение с птицеводами — продолжение концепции Минпромторга, которая направлена на запрет закупать торговым сетям продукцию через тендеры. Вместо этого ведомство хочет, чтобы ритейлеры заключали прямые договоры с поставщиками. Минпромторг считает, что отказ от тендеров поможет снизить издержки и сдержит рост цен.



Собеседник «Коммерсанта» полагает, что, в связи с упоминанием установки сезонного коридора цен, речь может идти о соглашении аналогичному тому, которое было заключено с производителями сахара и подсолнечного масла. Согласно документу, торговые сети должны фиксировать розничную стоимость товара, то же самое обязаны делать производители. Между тем, в Национальном союзе птицеводов заявили, что будут сдерживать цены на птицу в том случае, если ритейлеры их поддержат и поступят также, пишет «Интерфакс».



В пресс-службе Минпромторга заявили ТАСС, что стабильная стоимость продуктов от производителей будет транслироваться на полки торговых сетей, поскольку магазины заинтересованы в поддержании доступных для населения цен, особенно по товарам социальной группы. «Отметим, что это может приводить к отрицательным наценкам по товарам "первой цены", куда включены, например, тушка курицы и яйцо куриное», — отметили в министерстве.



По данным Росстата, в июле 2021 года стоимость птицы составляла чуть больше 120 руб./кг, в августе она выросла до 125 руб./кг. Согласно информации Минсельхоза, которую приводит «Интерфакс», за прошлую неделю стоимость живой птицы выросла на 0,7% и к 22 сентября она составляла почти 92 тыс. руб./т. Тушка бройлера за неделю подорожала на 0,6% до 127,8 тыс./т. Глава Минсельхоза еще в марте обсуждал с производителями мяса птицы вопросы сдерживания роста цен. Тогда «Коммерсантъ» писал, что птицеводы согласились в течение двух месяцев не направлять торговым сетям предложения об увеличении стоимости бройлера. Производители рассчитывали, что взамен они получат субсидии от государства.



Ранее «Росптицесоюз» заявлял, что рост отпускных цен — объективная необходимость. Это делается, чтобы предприятия получали доходы и смогли восстановить объемы производства, пишет «Коммерсантъ». Глава «Росптицесоюза» Галина Бобылева в письме Минсельхозу заявляла о подъеме на 40% стоимости пшеницы, которую используют птицеводы. Также подорожали соевый шрот (на 56%), подсолнечное масло (на 90%) и упаковка (до 60%).



Себестоимость в птицеводстве растет по всем направлениям: корма, премиксы, упаковка, витамины, логистика и так далее, говорит исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. «Не нужно забывать, что стоимость мяса птицы в последние пять лет находилась примерно на одном уровне. Это нужно учитывать, говоря о резком повышении цены. Когда-то рост себестоимости и издержек должен был трансформироваться в увеличение цен на продукт», — считает эксперт. Он согласен, что цены на мясо птицы сейчас находятся на историческом максимуме: тушка бройлера стоит 150-155 руб./кг, филе — до 280 руб./кг. «Это рекордные показатели, но причина этого, в том числе, в рекордном росте затрат производителей», — объяснил Корнеев. Также нужно помнить, что в России наблюдается определенный дефицит мяса, связанный с неблагополучной эпизоотической ситуацией, отметил эксперт.



Корнеев, как и многие другие эксперты, опрошенные ранее «Агроинвестором», считает, что стимулирование потребления отечественной продукции с помощью адресной помощи населению является более акцентированным инструментом поддержки потребителей, нежели заморозка цен на определенные виды продукции. Прежде всего причина в том, что не возникает перекоса в о необходимости ввода адресной помощи населению высказывались руководитель аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов, вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут, гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, старший экономист по сельскому хозяйству World Bank Group Артавазд Акопян и другие.



Между тем, птица оказалась не единственным подорожавшим видом мяса. Согласно информации Минсельхоза, российские производители свинины за неделю существенно повысили цены на свою продукцию. По данным системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности на 22 сентября, средняя цена на свиней (в живом весе, без НДС) выросла за неделю на 1,8%, до 120,56 тыс. руб., на свиные полутуши — на 2,3%, до 179,92 тыс. руб. за тонну. Неделей ранее рост составлял 0,6% и 0,4% соответственно. В середине августа гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев говорил «Агроинвестору», что в течение последних 15 лет до конца 2020 года оптовые цены на свинину снижались, а розничные находились примерно на одном уровне. «Поэтому нынешнее небольшое подорожания этого вида мяса — отложенный эффект того, что цены длительное время почти не менялись», — заявлял он.

