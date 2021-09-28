Минсельхоз договорился с производителями о стабильных ценах на мясо птицы

Производители мяса птицы по просьбе Минсельхоза договорилось до конца 2021 года сохранить стабильные отпускные цены на тушки бройлеров, сообщила пресс-служба ведомства. Решение было принято на совещании главы министерства Дмитрия Патрушева с крупнейшими производителями, а также представителями Минпромторга, Минтруда и региональных органов управления АПК. Сейчас Минсельхоз готовит обращение в Минпромторг, в котором просит ведомство рассмотреть возможность установить коридор закупочных цен на птицу, где учитывалась бы сезонность этого продукта. Уровень цен еще предстоит установить.
«Агроинвестор» направил запросы крупным производителям, в том числе группе «Черкизово», ГАП «Ресурс», «Продо», «Мираторг» и «Агрокомплекс» им. Ткачева. В последнем от комментариев отказались, аналогично поступили и в «Черкизово».
Минсельхоз в своем сообщении напомнил о ряде уже принятых мер, призванных стабилизировать цены, например, введение пошлин на экспорт масличных и зерновых культур. Кроме того, предприятия, которые пострадали от гриппа птицц, смогут пролонгировать инвестиционные кредиты до 12 лет, для приобретения кормов разрешено использовать краткосрочные кредиты, а кредитный лимит на заемщика увеличен до 1,5 млрд руб. Также было введено субсидирование перевозки соевого шрота из Дальнего Востока, Сибири и Калининграда в центральные регионы страны.
Анонимный представитель отрасли в беседе с «Коммерсантом» заметил, что данное соглашение с птицеводами — продолжение концепции Минпромторга, которая направлена на запрет закупать торговым сетям продукцию через тендеры. Вместо этого ведомство хочет, чтобы ритейлеры заключали прямые договоры с поставщиками. Минпромторг считает, что отказ от тендеров поможет снизить издержки и сдержит рост цен.
Собеседник «Коммерсанта» полагает, что, в связи с упоминанием установки сезонного коридора цен, речь может идти о соглашении аналогичному тому, которое было заключено с производителями сахара и подсолнечного масла. Согласно документу, торговые сети должны фиксировать розничную стоимость товара, то же самое обязаны делать производители. Между тем, в Национальном союзе птицеводов заявили, что будут сдерживать цены на птицу в том случае, если ритейлеры их поддержат и поступят также, пишет «Интерфакс».
В пресс-службе Минпромторга заявили ТАСС, что стабильная стоимость продуктов от производителей будет транслироваться на полки торговых сетей, поскольку магазины заинтересованы в поддержании доступных для населения цен, особенно по товарам социальной группы. «Отметим, что это может приводить к отрицательным наценкам по товарам "первой цены", куда включены, например, тушка курицы и яйцо куриное», — отметили в министерстве.
По данным Росстата, в июле 2021 года стоимость птицы составляла чуть больше 120 руб./кг, в августе она выросла до 125 руб./кг. Согласно информации Минсельхоза, которую приводит «Интерфакс», за прошлую неделю стоимость живой птицы выросла на 0,7% и к 22 сентября она составляла почти 92 тыс. руб./т. Тушка бройлера за неделю подорожала на 0,6% до 127,8 тыс./т. Глава Минсельхоза еще в марте обсуждал с производителями мяса птицы вопросы сдерживания роста цен. Тогда «Коммерсантъ» писал, что птицеводы согласились в течение двух месяцев не направлять торговым сетям предложения об увеличении стоимости бройлера. Производители рассчитывали, что взамен они получат субсидии от государства.
Ранее «Росптицесоюз» заявлял, что рост отпускных цен — объективная необходимость. Это делается, чтобы предприятия получали доходы и смогли восстановить объемы производства, пишет «Коммерсантъ». Глава «Росптицесоюза» Галина Бобылева в письме Минсельхозу заявляла о подъеме на 40% стоимости пшеницы, которую используют птицеводы. Также подорожали соевый шрот (на 56%), подсолнечное масло (на 90%) и упаковка (до 60%).
Себестоимость в птицеводстве растет по всем направлениям: корма, премиксы, упаковка, витамины, логистика и так далее, говорит исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. «Не нужно забывать, что стоимость мяса птицы в последние пять лет находилась примерно на одном уровне. Это нужно учитывать, говоря о резком повышении цены. Когда-то рост себестоимости и издержек должен был трансформироваться в увеличение цен на продукт», — считает эксперт. Он согласен, что цены на мясо птицы сейчас находятся на историческом максимуме: тушка бройлера стоит 150-155 руб./кг, филе — до 280 руб./кг. «Это рекордные показатели, но причина этого, в том числе, в рекордном росте затрат производителей», — объяснил Корнеев. Также нужно помнить, что в России наблюдается определенный дефицит мяса, связанный с неблагополучной эпизоотической ситуацией, отметил эксперт.
Корнеев, как и многие другие эксперты, опрошенные ранее «Агроинвестором», считает, что стимулирование потребления отечественной продукции с помощью адресной помощи населению является более акцентированным инструментом поддержки потребителей, нежели заморозка цен на определенные виды продукции. Прежде всего причина в том, что не возникает перекоса в о необходимости ввода адресной помощи населению высказывались руководитель аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов, вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут, гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, старший экономист по сельскому хозяйству World Bank Group Артавазд Акопян и другие.
Между тем, птица оказалась не единственным подорожавшим видом мяса. Согласно информации Минсельхоза, российские производители свинины за неделю существенно повысили цены на свою продукцию. По данным системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности на 22 сентября, средняя цена на свиней (в живом весе, без НДС) выросла за неделю на 1,8%, до 120,56 тыс. руб., на свиные полутуши — на 2,3%, до 179,92 тыс. руб. за тонну. Неделей ранее рост составлял 0,6% и 0,4% соответственно. В середине августа гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев говорил «Агроинвестору», что в течение последних 15 лет до конца 2020 года оптовые цены на свинину снижались, а розничные находились примерно на одном уровне. «Поэтому нынешнее небольшое подорожания этого вида мяса — отложенный эффект того, что цены длительное время почти не менялись», — заявлял он.