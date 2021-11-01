Российская индейка набирает вес. Производство мяса этого вида растет рекордными темпами

Д. Абрамов

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Индейководческая отрасль России уверенно продолжает развиваться — по итогам 2021 года предприятия могут выпустить около 400 тыс. т мяса. Потребители проявляют все больший интерес к индейке, и она, возможно, еще посоревнуется на рынке с бройлером и свининой. Также увеличивается экспорт продукции



Индейководческая отрасль России в 2021 году демонстрирует уверенный рост объемов производства, компенсируя нехватку мяса бройлеров на внутреннем рынке, расширяя экспортные поставки и удовлетворяя растущий потребительский спрос на индюшатину как важный элемент здорового питания, говорит президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев.