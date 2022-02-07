Топ-25 компаний выпустили 4,6 млн тонн мяса бройлера

Лидеры рейтинга по сравнению с пошлым годом не изменились Ю. Эйвазова

По итогам 2021 года топ-25 крупнейших игроков выпустили 4,6 млн т мяса бройлера (здесь и далее — в живом весе) — около 74,3% от общего объема промышленного производства в стране, оценил Национальный союз птицеводов (НСП). На долю первых пяти компаний рейтинга пришлось свыше 43% производства. По сравнению с 2020 годом совокупный объем выпуска у компаний, вошедших в список, почти не изменился, при этом доля ведущих предприятий незначительно снизилась: год назад она была на уровне 74,8%, однако доля топ-5 компаний увеличилась примерно на 2%.



Лидеры рейтинга по сравнению с пошлым годом не изменились. Первое место продолжила удерживать группа «Черкизово», которая выпустила 813 тыс. т мяса бройлера против 794 тыс. т в 2020-м. Вплотную к ней приблизилась ГАП «Ресурс», за год увеличившая производство примерно на 100 тыс. т до 808 тыс. т. Замыкает топ-3 агрохолдинг «Приосколье» с 424 тыс. т мяса бройлера. Годом ранее компания выпустила 435 тыс. т, следует из рейтинга НСП. Четвертое место в рейтинге, как и по итогам 2020 года, занял «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, увеличивший производство с 350 тыс. т до 352 тыс. т. Замыкает первую пятерку, как и в прошлом списке лидеров, компания «Белгранкорм», нарастившая объемы выпуска мяса бройлера примерно на 20 тыс. т до 295 тыс. т.



Птицефабрика «Серверная», несмотря на снижение производства на 22 тыс. т до 240 тыс. т, сохранила за собой шестую позицию. На седьмой строчке осталась группа «Продо», объем выпуска у которой уменьшился со 192 тыс. т до 175 тыс. т. С десятого на восьмое место поднялась птицефабрика «Чамзинская» (входит в холдинг «Хорошее дело»), она увеличила производство со 141 тыс. т до 158 тыс. т. УК «Траст Птицеводческие активы» переместилась с восьмого на девятое место: сказалось снижение производства со 169 тыс. т до 152 тыс. т. Замыкает первую десятку лидеров рынка мяса бройлера агрохолдинг «Мираторг». Хотя он и нарастил производство на 6 тыс. т до 150 тыс. т, но все же потерял одну позицию в рейтинге.



На 11-е место поднялась компания «Челны-Бройлер» (входит в холдинг «Агросила»), годом ранее занимавшая 12-ю строчку. Объем ее производства увеличился на 2 тыс. т до 125 тыс. т. 12-м в рейтинге стал агрохолдинг «Сибирский премьер», в прошлом году выпустивший 101 тыс. т бройлера против 73 тыс. т по итогам 2020-го. В прошлом топ-25 компания располагалась на 18-й строчке. Агрофирма «Октябрьская», как и годом ранее, произвела 91 тыс. т мяса бройлера, однако поднялась с 14-го на 13-е место. Компания «Ситно» снизила производство с 96 тыс. т до 82 тыс. т и опустилась с 13-й на 14-ю позицию рейтинга. Объем выпуска у «Элинар-бройлер» не изменился — 81 тыс. т — тем не менее, компания переместилась с 16-го на 15-е место.



Птицефабрика «Дружба народов нова» стала 16-й с 80 тыс. т бройлера, в прошлом рейтинге она была на 15-й строке с 88 тыс. т. Показатель производства у «Ак Барс Холдига» остался без изменений — 64 тыс. т, однако компания поднялась с 22-го на 17-е место. «Ярославский бройлер» снизил производство на 1 тыс. т до 60 тыс. т, но тем не менее переместился с 23-й на 18-ю позицию. «Экоптица» стала 19-й в рейтинге с 58 тыс. т, в прошлом топ-25 она была на этой же позиции, но с 65 тыс. т. Тогда аналогичный объем производства был также у «Воловского бройлера» (занимал 20-е место) и «Рефтинской» птицефабрики (21-е место). В 2021 году первый сократил производство до 45 тыс. т и стал 25-м, вторая — до 54 тыс. т и осталась на 21-й строчке.



20-м в списке стал «Равис», выпустивший 55 тыс. т бройлера. Годом ранее он был 17-м с 77 тыс. т. Удмуртская птицефабрика поднялась с 24-й на 22-ю позицию, несмотря на снижение производства на 1 тыс. т до 52 тыс. т. УК «Русское поле» оказалась 23-й, тогда как в прошлый раз замыкала рейтинг. Правда, объем производства у компании снизился на 2 тыс. т до 47 тыс. т. Новым участником топ-25 стал агрохолдинг «Мега Юрма», выпустивший 46 тыс. т бройлера и занявший 24 место. Список лидеров покинула компания «Белая птица - Белгород».



За январь-декабрь прошлого года производство скота и птицы на убой увеличилось на 0,3% относительно 2020 года, составив 15,7 млн т во всех хозяйствах, оценил Росстат. В том числе по птице динамика была близка к нулю (0,03%), производство составило 6,7 млн т.

