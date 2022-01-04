В 2022 году производство мяса продолжит увеличиваться

Экспорт и потребление мяса в этом году могут незначительно увеличиться Pixabay

В 2022 году производство свинины вырастет на 6-8%, хотя в связи с дефицитом аминокислот и витаминов сейчас формируются новые условия, которые могут снизить эту оценку до 2-3%. Об этом «Агроинвестору» рассказал руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин.



Производство свинины продолжит увеличиваться — это видно по показателям ноября-октября 2021-го, подтверждает гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. «А значит, не исключено, что дополнительное предложение — как внутреннее, так и за счет беспошлинного импорта, квоту на который планируется вводить в 2022 году, — превысит спрос, что может привести к некоторому снижению средних цен от уровня 2021-го, и разрыв между ростом себестоимости и ценой реализации может стать критическим», — предупреждает он.



Выпуск мяса бройлера в этом году должен быть стабильным, если не вмешаются грипп птиц, пандемия и тот же дефицит основных кормовых добавок, продолжает Юшин. Рост производства говядины продолжится, но, скорее, инерционно, чем в связи с инвестиционной привлекательностью отрасли — ее особо нет. «Потребление мяса будет на уровне 2021 года или чуть выше, — прогнозирует он. — Пока с экономикой все непросто. Хотя адресные выплаты, конечно, могут подстегнуть спрос, который мы с радостью удовлетворим».



Что касается планов развития мясного сектора, то сейчас, по словам Юшина, инвесторы многое переоценивают. «Рост ключевой ставки Центробанка, увеличение стоимости строительства, все еще неблагоприятная эпизоотическая обстановка, нестабильные поставки кормовых добавок, новые возможные требования природоохранного законодательства и в рамках климатической повестки, нехватка трудовых ресурсов, резкое увеличение сроков окупаемости и риск отказа от рыночного характера ценообразования — все это не способствует высокому интересу к отрасли», — перечисляет глава НМА. Тем не менее, реализуемые сейчас проекты в основном будут доведены до выхода на производственные мощности, а вот по поводу новых инвестиций остается много вопросов, добавляет он.



Увеличение поставок мясной продукции на экспорт в 2022 году если и будет, то незначительное. «Во многом потенциал последних лет исчерпан. Открытия новых платежеспособных рынков не предвидится. Так что хорошо бы было хотя бы сохранить достигнутое», — говорит Юшин.



Экспорт мяса из России с 1 января по 5 декабря 2021 года составил $1,02 млрд, что на 30% превышает показатель за аналогичный период 2020 года, ранее сообщал подведомственный Минсельхозу центр «Агроэкспорт». В физическом выражении объем отгрузок вырос на 2,2% и достиг 469 тыс. т. В структуре экспортной выручки 46% пришлось на мясо птицы, 34% — на свинину, 19% — на говядину. Российское мясо в 2021 году поставлялось более чем в 65 стран.

